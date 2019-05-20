口頭警告 中國住建部要4城市看緊房價

鉅亨網編輯江泰傑 2019年5月20號10點12分

近期中國房市出現回溫，不但引起市場熱議，也使中國住建設部針對近 3 個月新屋及中古屋房價累計漲幅過大的四個城市，佛山、蘇州、大連、南寧，提出警示，企圖說明中國政府沒有放鬆對房市的監管。

圖: 中國華創證券，中國 45 大城市近 8 周新屋成交熱度高

中國住建部要求中國各地方政府確實執行「住房不炒」政策，並加強房市監測分析，及時解決問題，做好穩地價、穩房價、穩預期的政策要求，確保房市健康發展。

業內針對四個被點名的城市指出，今年 3 月份佛山房價達人民幣 13025 元 / 平方公尺，年增 18%。特別是近期在一些政策鬆綁的預期下，及粵港澳大灣區建設概念下，炒作現象增加。

而蘇州方面，土地拍賣、新屋、中古屋均出現熱潮，特別在最近半個月左右的時間裡，蘇州誕生三個地王，熱度在中國各城市中絕無僅有。

對於大連來說，近期土地市場有過熱跡象，同時大連房價上漲趨勢一直都沒有變過，早在去年 11 月大連房屋均價已突破人民幣 14000 元 / 平方公尺，其中，中山區和沙河口區更突破人民幣 20000 元大關。

至於南寧方面，雖然 4 月份南寧商品房簽約量只有 11454 戶，年減 30.5%，但 2 月和 3 月新屋價格年增分別達 10.4% 和 10.8%，呈現價漲量跌的趨勢，引起官方關注。

不過，蘇州市政府已在 5 月 11 日針對房市調控加碼，並在 16 日加碼調控，成為今年以來中國第一個針對學區房市公布緊縮政策的城市。至於其它三個城市是否也會跟進加碼房市調控，值得留意。