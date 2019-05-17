美中貿易戰疑慮未除 美股開盤 道瓊指數跌逾120點

繼對陸貨加徵關稅後，美國總統川普又簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，禁止美國企業使用華為設備；美中爭端愈演愈烈，投資人對經濟前景的疑慮揮之不去，今 (17) 日美股開盤，三大指數皆跌，道瓊工業指數挫逾 120 點。

台北時間週五晚間 9 點 41 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數下跌 120.49 點 (0.47%)，標普 500 指數下跌 12.31 點 (0.43%)，那斯達克指數下跌 41.61 點 (0.53%)。

美國對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，於上週五正式生效；週一 (13 日) 中國祭出報復措施，宣布自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普重燃貿易戰，接著挑起科技戰，於週三簽署行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，將授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」。

川普雖未言明何謂「敵意企業」，但商務部於行政命令發布後不久，便將華為列入出口管制實體清單 (Entity List)，禁止華為及其子公司，與美國企業進行業務往來；商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，出口管制已於 5 月 17 日生效。

美中衝突加劇，外界憂心，貿易談判恐因此破局；美方主談人之一的財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前宣稱，近期將前往北京，繼續進行貿易磋商。

然而，梅努欽的說法，似乎已遭中方否認；中國商務部發言人高峰週四面對媒體求證此事時說，「中方不掌握美方來華磋商的計畫」，在第 11 輪磋商中，雙方進行了坦誠、建設性的交流，遺憾的是，美國單方面不斷升級貿易摩擦，使中美經貿磋商嚴重受挫。