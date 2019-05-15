大略Q1終結連3季虧損 轉型連鎖飯店業和不動產管理

大略 - KY(4804-TW) 今 (15) 日董事會通過 2019 年第一季季報，稅後純益 400 萬元，年增 344%，每股純益 (EPS)0.1 元，終結連 3 季虧損，大略表示，調整營運體質並新增商業不動產營運、連鎖飯店業務後，增添新營運動能，看好今年表現將步入正軌，未來也不排除回台成立連鎖飯店。

大略第一季合併營收 1.01 億元，年減 51%，營業毛利 2682 萬元，年減 40%，不過，營業利益 798 萬元，大幅優於去年同期營業虧損 360 萬元。

大略說明，由於中國結婚人口逐年遞減，且網路取得客戶成本不斷提升，獲取單一客戶行銷成本較往年飆漲近 4 倍，不但無利可圖還會虧錢接單，因此，去年已將部分營業場所改裝為飯店，導致帳上提列損失致大幅虧損。

不過，隨著市場轉變，大略自去年起已積極調整營運體質，新增商業不動產招商、營運和管理，使公司能獲得穩定現金流入和淨利，今年起更投入連鎖飯店產業，隨著 3 家連鎖飯店將於 5 月起陸續營運，看好未來業績可望逐漸增溫。

其中，大略指出，在商業不動產營運方面，目前於上海地區共計 6 處，每年可貢獻約新台幣 4000 萬元淨利潤。

在連鎖飯店事業上，目前於上海地區規劃 3 所全新飯店，均位於上海市商業核心地段，其中，閔行區璞爵酒店規劃 92 間客房，相關合法經營執照均已完備，5 月正式營業，而長寧區璞爵酒店規劃 127 間客房，目前工程完成約 80%，預計 5 月底完工，6 月正式營運；而由婚宴會所改裝的閔行店規劃 192 間客房和 2 個宴會廳，預計 7 月底完工，8 月營運。

即便中國的中檔商務酒店正逐漸增加，但大略認為，價格適中、品味不俗且有優質服務的酒店仍顯不足，希望藉由連鎖酒店事業的成立，填補市場產品缺口，並規模化擴張，建立起中端商務酒店連鎖品牌。