環工業者萬年清處分閒置資產 挹注每股純益0.26元

環境工程業者萬年清 (6624-TW) 預計 5 月 28 日上櫃掛牌，今 (17) 日簽約賣出台中市市政南一路閒置辦公室，處分利益 423 萬元，依目前股本 1.6 億元計算，貢獻每股純益約 0.26 元，預計今年 7 月入帳。

萬年清辦公室 3 月已遷入龍富路五段陷有位置，市政南一路原使用辦公室則閒置，並由董事會決議處分，隨著萬年清環境工程下半年進入全年高峰，此台中市閒置辦公室處分利益將入帳，有助推升下半年業績表現更顯眼。

工業用水及廢水處理工程廠萬年清第 1 季營收 1.04 億元，年增 1.73 倍，毛利率 19.65%，年減 5.14 個百分點，稅後純益 401 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.25 元。萬年清主管指出，首季毛利率偏低，主要是水處理統包工程較多緣故，而拉低了毛利率。

萬年清營收包括兩大區塊，一為廢水處理統包工程類，毛利率約 15-25%，另一為技術、設備業務，毛利率為 45-55%，高於去年平均 35.26%；目前萬年清的業務方向在透過全球各地合作，爭取更多專業技術、設備業務的合約。

萬年清公開承銷申購張數 390 張，將在 20 日截止申購，於 5 月 22 日公開抽籤，每股承銷價 50 元，預計 5 月 28 日掛牌交易。

萬年清去 (2018) 年稅後純益為 4959 萬元，年增 22.17%，每股純益為 3.1 元。