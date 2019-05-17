紐約匯市—大選在即 歐元不安 貿易戰支撐美元；脫歐戲碼拖棚 英鎊跌至3個月低點

週四 (16 日) 交易，因市場擔憂下週歐洲國會大選，且中美貿易戰持續支撐美元，歐元兌美元跌至 1 週以上低點。

近日義大利副總理 Matteo Salvini 評論，歐盟規範挫傷了義大利，他週四更揚言，如果他的政黨在歐洲國會選舉上表現良好，他將「撕裂扼殺義大利的規範。」此翻言論讓歐元持續走跌。

法國農業信貸銀行外匯策略師 Manuel Olivieri 表示「義大利仍是讓歐元下行風險增加的因素之一。」

週三由於美國總統川普預計推遲進口車和汽車零件的關稅長達 6 個月，支撐歐元上漲。

中美持續互打貿易戰，美元以避險貨幣之姿而受惠。 ICE 美元指數上升 0.3% 至 97.839。

多倫多道明證券北美外匯策略主管 Mark McCormick 表示，「主要是，有沒有足夠的空間能同時打多場貿易戰。過去 5 個月，全球經濟穩定性冒出了一些綠芽，現在貿易戰再起，我認為問題在於這會不會削弱市場信心，美國經濟會不會也跟著放緩，導致全球經濟又回到比較不穩定的狀態。」

人民幣兌美元下跌至 6.9299，為去年 11 月 30 日以來最低水準。

週四的經濟數據也給予美元支撐力。4 月美國房屋開工數增加超過預期，且 5 月費城 Fed 商業條件指數上升。

澳元兌美元貶值至 1 月 3 日以來最低水準，係因數據顯示，澳洲失業率上升至 8 個月以來最高點，加強了澳洲央行將被迫降息以刺激經濟的可能性。

英鎊兌美元下跌至 2 月 15 日以來最低點，英鎊兌美元跌至 1.2797 美元，本週跌幅達 1.6%。恐英國脫歐失序的氣氛越來越濃厚，首相梅伊 (Theresa May) 正戮力讓其脫歐協議在 6 月初下議院的投票中通關。

此外，梅伊週四受到保守黨議員壓力，她拒絕應議員要求提出辭職具體日期，但同意下個月提出辭職的時間表。