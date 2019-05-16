顧立雄率團赴澳參加IOSCO年會 與中國證監會方星海「破冰」

金管會今 (16) 日表示，主委顧立雄率團赴澳洲雪梨參加 IOSCO(國際證券管理機構組織) 第 44 屆年會，顧立雄本次與多國證券主管機關首長進行雙邊會談，並拜會澳洲金融監理署 (APRA) 副主席、澳洲證券與投資監管委員會 (ASIC) 委員等高層，其中，最值得關注的是，與中國證監會副主席方星海，洽談兩岸證券監理與合作。

IOSCO 第 44 屆年會於 5 月 13 至 17 日在澳洲雪梨舉行，顧立雄率領證期局、證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所及投保中心等單位參加。

金管會表示，本次會議我國代表團參與本屆年會相關活動，除出席首長委員會、亞太區域委員會、成長暨新興市場委員會等會議外，也參與大會安排各項專題論壇，分就金融指標的改革及監理、如何兼顧金融科技創新與市場穩定及投資人保護、永續金融與監理法規，以及金融業的未來發展與監理思維等議題深入討論。

顧立雄在本次年會期間，與美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Jay Clayton、英國金融行為監理總署 (Financial Conduct Authority) 執行長 Andrew Bailey、香港證監會 (SFC)、日本金融廳 (FSA)、日本證券取引等監視委員會 (SESC)、越南證管會及若干證券主管機關首長進行雙邊會談。

顧立雄還拜會澳洲金融監理署 (APRA) 副主席、澳洲證券與投資監管委員會 (ASIC) 委員等高層，就證券型代幣、開放銀行等金融業務發展與監理、強化雙方未來合作等進行交流，有助提昇我國證券市場國際能見度及強化我國與 IOSCO 會員國的緊密關係。

值得關注的是，兩岸金融三會主委、主席層級會議已 3 年多未舉行，顧立雄曾公開表示，中國方面已回應，兩岸三會的主委層級若要會面，必須海基會、大陸海協會「先破冰」，不過趁著此次 IOSCO 年會，顧立雄在正式晚宴中有跟方星海交談，就證券市場發展、雙方監理跟合作往來做討論，互動融洽。

此外，會議期間顧立雄實地參訪澳洲金融機構及金融科技創新園區，瞭解當地實務運作，並邀集我國當地銀行進行座談，瞭解我國金融機構於澳洲等地市場經營概況與未來發展。

顧立雄表示，IOSCO、美國、英國及澳洲等，在推動金融業創新、金融業風險控管及投資人保護有許多值得學習之處，對於我國持續推動金融創新及強化我金融業競爭力有相當助益。