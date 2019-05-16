大人物概念夯 首選ETF參與投資

今年以來，科技類相關指數持續表現出色，觀察那斯達克綜合指數漲幅 (至 5/10) 約 20.31%，費城半導體指數之正報酬更高達約 28.77%。而各類科技主題中，又以「大人物」趨勢表現最為突出。國泰投信指出，所謂「大人物」概念，即是指「大」數據、「人」工智慧、「物」聯網等三大在數位時代中最具影響力的新興技術。

根據國際研究機構 IDC 報告指出，至 2021 年亞太地區 GDP 至少有 60% 將來自數位產品與服務，而每個產業的成長動力都會是經過數位加值後的商品或服務，舉例來說，像是電動車、機器人到智慧醫療等，皆是各產業數位轉型後的價值提升展現，其影響包含但不限於製造、醫療、金融、農業等廣泛領域。

國泰投信表示，國內已有 ETF 追蹤的納斯達克全球人工智慧及機器人指數 (NQROBO)，即一次涵蓋「大人物」概念。其佈局全球約 14 個國家，共 95 檔成分股，今年來至 5 月 10 號，累積漲幅已達 26.62 %，明顯優於一般型的科技指數表現。

國泰 AI+Robo ETF(00737) 經理人游日傑說明，00737ETF 即是追蹤 NQROBO 指數，舉例 NQROBO 指數的成分股來說，在大數據方面，Medidata 公司為美國臨床醫療資料領導廠商，擁有美國大量的臨床醫學資料；而 CoreLogic 則為澳洲的房地產數據分析公司，其掌握的數據成為地產開發商進行投資決策時的重要參考資料。

在人工智慧及機器人方面，除了為人熟悉的頂尖 AI 晶片公司 NVIDIA、賽靈思之外，NQROBO 指數同時投資了如 TransEnterix 等醫療機器人公司，TransEnterix 利用機器手臂來改善微創手術效果，被市場認為未來有機會挑戰達文西手臂的獨霸地位。

最後在物聯網方面，幾乎全球重要網路巨頭，如 Google、亞馬遜、阿里巴巴等，皆包括在指數成份股之列，此外較易被投資人忽略的日本巨擘 Softbank 亦有囊括，其股價今年以來已悄悄上漲了高達 54.01%。

游日傑補充，近期國際資本市場受到美中貿易戰消息影響，普遍呈現拉回情況，但長期趨勢一旦形成後，並不易改變，適當的市場波動與整理，其實是提供了逢回佈局機會。建議投資人不妨以低接不追高的方式，透過 ETF 長期參與「大人物」未來趨勢。

國泰 AI+Robo ETF(00737)，上市至今超過 11 個月仍然具有高人氣，13 日最新收盤價位在 21.81 元，成交量達到 2,460 張。