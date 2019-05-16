〈南港股東會〉稼動率近滿載 今年獲利挑戰近8年高

輪胎大廠南港輪胎 (2101-TW) 今 (16) 日召開股東會，南港指出，目前台灣新豐廠、中國張家港廠產能均近滿載，即便美中貿易戰升溫，但在稼動率維持高檔下，名譽董事長林學圃對公司後市仍正面看待，預期第 2 季新品開始量產，且需求持續熱絡下，營運可望優於第 1 季，下半年也有機會優於上半年。法人估，南港今年 EPS 可望創近 8 年來新高。

南港輪胎台灣新豐廠已完成擴產計畫，日產能由原先的 1.2 萬條大幅提升 5 成，目前台灣新豐廠、中國張家港廠最大日產量均可達 1.8 萬條。林學圃表示，受惠需求暢旺，4 月起新豐廠已全能開動、中國張家港廠也幾近滿載狀態，也因稼動率維持高檔，即便近期美中貿易戰升溫，對公司營運後市仍正面看待。

目前南港自有品牌外銷與代工比重，分別為 7 成與 3 成，在兩者產業環境均轉佳之下，加上產品組合調整，且推出新防爆胎、電動車胎等利基型新品助攻，帶動南港今年第 1 季稅後純益較去年成長 6 倍，每股純益 0.27 元，光首季單季就賺贏去年全年。

展望後市，林學圃指出，新品第 1 季推出後，第 2 季開始量產，成長動能將更為強勁，且第 2、3 季為傳統旺季，預期第 2 季營運表現將明顯優於第 1 季，下半年也可望比上半年好。法人預估，南港今年 EPS 有機會創近 8 年來新高。

南港去年內銷比重僅 4.3%，外銷比重 95.7%，在外銷占比中，又以美洲、歐洲市場占比最高，分別超過 3 成，中國市場僅 4.6%。林學圃指出，今年包括美國、中東、日本等地需求均十分暢旺，新開出的產能幾乎都直接往這些地區送，且供不應求，預期將成今年成長動能最強勁的三大市場，而歐洲則將持平。