上億美元新創企業 Lilium 完成五人座空中計程車首次試飛

空中計程車新創企業「Lilium」今 (16) 日表示，日前他們已完成了五人座原型機的首度飛行測試，並希望於 2025 年時提供載客服務。

在 5 月 4 日於德國慕尼黑所進行的首度飛行測試，原型機使用電池作為動力來源，並透過遠距遙控來進行飛行器的起降測試。

根據路透報導，Lilium 的共同創辦人兼 CEO Daniel Wiegand 表示「在不到 2 年的時間裡，我們進行了設計、建造，並成功的完成飛行，這也將在大量生產上，提供我們作為一個樣板」。

Lilium 的五人座原型機測試飛行情景 (圖片：翻攝自 YouTube Lilium 頻道)

在 Lilium 所提供的影片中可以看到，原型機在當天的測試飛行中，慢慢的垂直升空並停留在半空中。並不像過去 2017 年時，該公司的二人座原型機在飛行場上進行了穿梭飛行。

當天 Lilium 的五人座原型機，順利按照計畫起飛升空，並停留在半空中時，試飛團隊的成員們各個歡呼相擁。然而接下來還有一連串的測試工作等著他們，以獲得歐洲及美國航空安全監管單位的適航認證。

Lilium Jet 所搭載的電池，為 36 組全電動噴射發動機提供動力，在起降時這些發動機將朝向下方，而在飛行時則會轉為水平方向。

Lilium 的首席商務官 (CCO) Remo Gerber 告訴媒體，在起飛時所消耗的能量是傳統跑道起飛的 1/10。即使是現今的電池科技，也可在一小時內飛行 300 公里遠。「最令人著迷的，是它不需仰賴任何突破性的電池創新，所使用的都是今日所知的電池技術」他補充說道。

Lilium 於 2015 年，由 Daniel Wiegand 與他三名來自慕尼黑工業大學的朋友所創立。並從投資人獲得了 1 億美元資金。

該公司未來計畫組成空中計程車機隊，並進行營運業務。在初期將交由持有商業執照的飛行員來進行飛行，而在長遠計畫上，Lilium 希望能夠推出自動駕駛的版本。

Lilium 打算提供方便，只需在起飛 15 分前抵達空中計程車停放處。這和以往必須提前抵達機場，並在人群中排隊等待登機的繁瑣過程，形成了強烈對比。

「令人興奮的是，這是首次在航空界，我們可以創造一個端對端 (End-to-End) 的客戶旅程」Remo Gerber 說道。