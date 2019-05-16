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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/15  108/05/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.07860   10.09230  -0.01370   -0.13575
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.97490    9.98840  -0.01350   -0.13516
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.16710   10.17560  -0.00850   -0.08353
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.06400   10.07270  -0.00870   -0.08637
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.35640   10.34460   0.01180    0.11407
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.16290   10.15140   0.01150    0.11328
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.28600   10.28640  -0.00040   -0.00389
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.18070   10.18120  -0.00050   -0.00491
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.07000   23.39000  -0.32000   -1.36811
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.76000   25.75000  -0.99000   -3.84466
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     40.52070   40.26330   0.25740    0.63929
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.69180   39.85470  -0.16290   -0.40873
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.61090    9.61580  -0.00490   -0.05096
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.07650   10.07860  -0.00210   -0.02084
中國信託台灣活力基金                                               14.03000   13.85000   0.18000    1.29964
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.74000    8.62000   0.12000    1.39211
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.44000    9.31000   0.13000    1.39635
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.06420   10.04900   0.01520    0.15126
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10810    9.09440   0.01370    0.15064
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.36410   10.36210   0.00200    0.01930
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.34940    9.34700   0.00240    0.02568
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.89050   10.81540   0.07510    0.69438
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.29500    9.23090   0.06410    0.69441
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.16810   11.14850   0.01960    0.17581
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.81890    9.80170   0.01720    0.17548
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              40.82630   40.84340  -0.01710   -0.04187
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              42.55560   42.48620   0.06940    0.16335
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                42.95490   42.89700   0.05790    0.13497
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.45000   10.37000   0.08000    0.77146
中國信託智能運動基金-美元                                          10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.86000    9.75000   0.11000    1.12821
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.63000    9.53000   0.10000    1.04932
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02590   11.02570   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.94090    9.93590   0.00500    0.05032
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.25730    9.25270   0.00460    0.04972
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.13510   10.13600  -0.00090   -0.00888
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.43310    9.43390  -0.00080   -0.00848
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.88000   10.80000   0.08000    0.74074
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.93000   10.86000   0.07000    0.64457
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    40.10200   40.18130  -0.07930   -0.19736
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            40.62080   40.54670   0.07410    0.18275
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        40.26250   40.19870   0.06380    0.15871
元大2001基金                                                       60.34000   59.78000   0.56000    0.93677
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          42.98000   42.98140  -0.00140   -0.00326
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.19650   41.11040   0.08610    0.20944
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       19.92000   20.46000  -0.54000   -2.63930
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.65500   11.65170   0.00330    0.02832
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.80270   10.83740  -0.03470   -0.32019
元大上證50基金                                                     31.69000   30.99000   0.70000    2.25879
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.33000   10.53000  -0.20000   -1.89934
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.26000    9.47000  -0.21000   -2.21753
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.17000   13.27000  -0.10000   -0.75358
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.29600   12.49700  -0.20100   -1.60839
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.75300   16.93500  -0.18200   -1.07470
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.54200   10.57300  -0.03100   -0.29320
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.19800   10.20100  -0.00300   -0.02941
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    3.06000  -0.04000   -1.30719
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.58000   13.79000  -0.21000   -1.52284
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.60370   46.83310  -0.22940   -0.48982
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.88860   10.85560   0.03300    0.30399
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.94120    9.91110   0.03010    0.30370
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.07450   10.07910  -0.00460   -0.04564
元大巴西指數基金                                                    6.38100    6.32100   0.06000    0.94922
元大巴菲特基金                                                     25.47000   25.24000   0.23000    0.91125
元大日經225基金                                                    26.85000   26.66000   0.19000    0.71268
元大台商收成基金                                                   21.61000   21.62000  -0.01000   -0.04625
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.04000   12.10000  -0.06000   -0.49587
元大台灣50單日正向2倍基金                                          37.60000   37.35000   0.25000    0.66934
元大台灣中型100基金                                                31.52000   31.25000   0.27000    0.86400
元大台灣加權股價指數基金                                           24.94600   24.83100   0.11500    0.46313
元大台灣卓越50基金                                                 79.52000   79.44000   0.08000    0.10070
元大台灣金融基金                                                   17.27000   17.21000   0.06000    0.34863
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.63000   30.45000   0.18000    0.59113
元大台灣高股息基金                                                 26.08000   25.96000   0.12000    0.46225
元大台灣電子科技基金                                               34.31000   34.24000   0.07000    0.20444
元大全球ETF成長組合基金                                            10.34000   10.26000   0.08000    0.77973
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.62000   14.52000   0.10000    0.68871
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.01000   21.74000   0.27000    1.24195
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.16000   13.10000   0.06000    0.45802
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.85000   12.83000   0.02000    0.15588
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.02000   11.98900   0.03100    0.25857
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.62000    8.71000  -0.09000   -1.03330
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.54000    6.60000  -0.06000   -0.90909
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.75000    6.74000   0.01000    0.14837
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.38100    8.31700   0.06400    0.76951
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.38000    8.30000   0.08000    0.96386
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.05000   13.08000  -0.03000   -0.22936
元大全球農業商機基金                                               17.13000   16.98000   0.15000    0.88339
元大印尼指數基金                                                    8.91300    8.93400  -0.02100   -0.23506
元大印度指數基金                                                    9.70900    9.61600   0.09300    0.96714
元大印度基金                                                       12.31000   12.25000   0.06000    0.48980
元大多多基金                                                       16.94000   16.66000   0.28000    1.68067
元大多福基金                                                       51.37000   50.91000   0.46000    0.90356
元大亞太成長基金                                                    8.38000    8.44000  -0.06000   -0.71090
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.98120    8.95220   0.02900    0.32394
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.22090    7.19760   0.02330    0.32372
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.03400    9.08500  -0.05100   -0.56136
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.00300   10.06000  -0.05700   -0.56660
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.13000   10.14440  -0.01440   -0.14195
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.26660   10.29210  -0.02550   -0.24776
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.12580   10.15090  -0.02510   -0.24727
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.34870   10.31770   0.03100    0.30045
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.20670   10.17610   0.03060    0.30070
元大卓越基金                                                       42.92000   42.53000   0.39000    0.91700
元大店頭基金                                                        8.16000    8.08000   0.08000    0.99010
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.43690   10.43630   0.00060    0.00575
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.83670    9.84150  -0.00480   -0.04877
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.44460   32.40100   0.04360    0.13456
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   40.28040   40.32550  -0.04510   -0.11184
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.94120   17.88990   0.05130    0.28675
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        20.48490   20.59210  -0.10720   -0.52059
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.07260   41.05600   0.01660    0.04043
元大高科技基金                                                     18.85000   18.57000   0.28000    1.50781
元大得利貨幣市場基金                                               16.31420   16.31400   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02440   12.02420   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     12.33000   12.23000   0.10000    0.81766
元大華夏中小基金                                                    7.05000    7.07000  -0.02000   -0.28289
元大新中國基金-人民幣                                               9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
元大新中國基金-美元                                                 8.75900    8.80900  -0.05000   -0.56760
元大新中國基金-新台幣                                               8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
元大新主流基金                                                     23.82000   23.41000   0.41000    1.75139
元大新東協平衡基金-美元                                             9.25900    9.24700   0.01200    0.12977
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.25100   10.21820   0.03280    0.32100
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.43650    9.39530   0.04120    0.43852
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.67480   10.61250   0.06230    0.58704
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.88000    8.82820   0.05180    0.58676
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.31140   10.30810   0.00330    0.03201
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.62780    9.62480   0.00300    0.03117
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.57100   10.50990   0.06110    0.58136
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.87760    9.82050   0.05710    0.58144
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.90220    9.89440   0.00780    0.07883
元大新興亞洲基金                                                   10.71000   10.87000  -0.16000   -1.47194
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.41440    9.47060  -0.05620   -0.59342
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.83150    8.88430  -0.05280   -0.59431
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.76510    9.76980  -0.00470   -0.04811
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.17060    9.17510  -0.00450   -0.04905
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15410   15.15390   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.01000   35.69000   0.32000    0.89661
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
元大實質多重資產基金-美元                                           7.81000    7.78000   0.03000    0.38560
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.32000    8.27000   0.05000    0.60459
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.24000   13.51000  -0.27000   -1.99852
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.96000   15.36000   0.60000    3.90625
元大摩臺基金                                                       37.23000   37.18000   0.05000    0.13448
元大標普500基金                                                    26.74000   26.48000   0.26000    0.98187
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.77000   12.92000  -0.15000   -1.16099
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.76000   32.96000   0.80000    2.42718
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.12000   20.05000   0.07000    0.34913
元大標智滬深300基金                                                17.57000   17.32000   0.25000    1.44342
元大歐洲50基金                                                     24.40000   24.08000   0.32000    1.32890
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.24380    9.27780  -0.03400   -0.36647
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.27880   10.27850   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.88000   14.79000   0.09000    0.60852
日盛上選基金                                                       32.85000   32.40000   0.45000    1.38889
日盛小而美基金                                                     17.62000   17.46000   0.16000    0.91638
日盛中國內需動力基金                                                9.17000    9.27000  -0.10000   -1.07875
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.24740   12.24650   0.00090    0.00735
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89180    9.89100   0.00080    0.00809
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.43070   12.45570  -0.02500   -0.20071
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.03340   10.05360  -0.02020   -0.20092
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.24950   11.22610   0.02340    0.20844
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.06290    9.04400   0.01890    0.20898
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.04000   10.12000  -0.08000   -0.79051
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.51000    9.60000  -0.09000   -0.93750
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.26000   10.33000  -0.07000   -0.67764
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.08000   10.17000  -0.09000   -0.88496
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
日盛日盛基金                                                       11.29000   11.15000   0.14000    1.25561
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.00000   10.93000   0.07000    0.64044
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.32560   10.31850   0.00710    0.06881
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.33740    9.33100   0.00640    0.06859
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.12430   10.10970   0.01460    0.14442
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.15580    9.14270   0.01310    0.14328
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.30000   10.21000   0.09000    0.88149
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.48500    2.49250  -0.00750   -0.30090
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65540    1.66040  -0.00500   -0.30113
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38260    0.38400  -0.00140   -0.36458
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25540    0.25630  -0.00090   -0.35115
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.65830   12.69500  -0.03670   -0.28909
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.32180    8.34590  -0.02410   -0.28876
日盛亞洲機會基金                                                    6.78000    6.82000  -0.04000   -0.58651
日盛首選基金                                                       16.68000   16.46000   0.22000    1.33657
日盛高科技基金                                                     17.59000   17.37000   0.22000    1.26655
日盛貨幣市場基金                                                   14.82370   14.82350   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.81000   38.32000   0.49000    1.27871
日盛精選五虎基金                                                   35.26000   35.03000   0.23000    0.65658
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53610   13.53590   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.43000   29.88000   0.55000    1.84070
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.15000   10.38000  -0.23000   -2.21580
台新MSCI中國基金                                                   20.18000   20.49000  -0.31000   -1.51293
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21280   14.21260   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51760   10.46220   0.05540    0.52953
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56650   10.60560  -0.03910   -0.36867
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.24470   10.22640   0.01830    0.17895
台新中國通基金                                                     44.17000   43.44000   0.73000    1.68048
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.51610    0.52790  -0.01180   -2.23527
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.04100   16.31900  -0.27800   -1.70354
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29160    0.29850  -0.00690   -2.31156
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.08000    9.25000  -0.17000   -1.83784
台新主流基金                                                       22.85000   22.61000   0.24000    1.06148
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.54000   22.40000   0.14000    0.62500
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.72800    0.72460   0.00340    0.46922
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.18000   16.08000   0.10000    0.62189
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52190    0.51950   0.00240    0.46198
台新台灣中小基金                                                   34.12000   33.46000   0.66000    1.97250
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.12360   10.10150   0.02210    0.21878
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.39000    9.36630   0.02370    0.25303
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.75290   10.72580   0.02710    0.25266
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.90460    9.92360  -0.01900   -0.19146
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.97890   11.00000  -0.02110   -0.19182
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
台新印度基金                                                       13.98000   13.92000   0.06000    0.43103
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.63130    8.62030   0.01100    0.12761
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28270    0.28390  -0.00120   -0.42268
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.48560   12.46980   0.01580    0.12671
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40360    0.40530  -0.00170   -0.41944
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12410   11.12400   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.03630   30.69380   0.34250    1.11586
台新智慧生活基金-美元                                              10.30180   10.19530   0.10650    1.04460
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.69000   10.57000   0.12000    1.13529
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.15250    8.16230  -0.00980   -0.12006
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.41110    8.40880   0.00230    0.02735
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.12080    9.13180  -0.01100   -0.12046
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.42030    9.41770   0.00260    0.02761
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.09670   11.05810   0.03860    0.34907
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35110    0.35040   0.00070    0.19977
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.97740    7.94960   0.02780    0.34970
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26620    0.26570   0.00050    0.18818
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.37000    5.38000  -0.01000   -0.18587
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.69000   21.63000   0.06000    0.27739
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.15570   10.17530  -0.01960   -0.19262
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.91300    9.92050  -0.00750   -0.07560
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣                9.98710    9.97980   0.00730    0.07315
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.15570   10.17530  -0.01960   -0.19262
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.91300    9.92050  -0.00750   -0.07560
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                  9.98710    9.97980   0.00730    0.07315
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               39.99970    0.00000  39.99970    0.00000
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     39.99970    0.00000  39.99970    0.00000
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99980    0.00000  39.99980    0.00000
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32170   11.31910   0.00260    0.02297
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.12400   10.18460  -0.06060   -0.59502
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21730    9.19010   0.02720    0.29597
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.75620   10.72450   0.03170    0.29558
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.80610    7.83450  -0.02840   -0.36250
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.17740    9.21100  -0.03360   -0.36478
永豐中小基金                                                       52.96000   52.25000   0.71000    1.35885
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79090    1.79450  -0.00360   -0.20061
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.46800    2.47310  -0.00510   -0.20622
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.18100    8.19810  -0.01710   -0.20858
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.93950   10.96230  -0.02280   -0.20799
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.56000    4.64000  -0.08000   -1.72414
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.57000   21.03000  -0.46000   -2.18735
永豐主流品牌基金                                                   18.65000   18.30000   0.35000    1.91257
永豐永豐基金                                                       32.46000   32.17000   0.29000    0.90146
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.22500    9.26550  -0.04050   -0.43711
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.62100    9.66330  -0.04230   -0.43774
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14250    9.17160  -0.02910   -0.31728
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.53740    9.56770  -0.03030   -0.31669
永豐亞洲民生消費基金                                               12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
永豐南非幣2021保本基金                                             13.92080   13.90680   0.01400    0.10067
永豐高科技基金                                                     23.29000   23.11000   0.18000    0.77888
永豐貨幣市場基金                                                   13.92940   13.92920   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11900    2.11860   0.00040    0.01888
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.58900    2.58850   0.00050    0.01932
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.78550    7.78450   0.00100    0.01285
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.80990   10.80840   0.00150    0.01388
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.07220    7.08100  -0.00880   -0.12428
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.24260   11.25670  -0.01410   -0.12526
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.89000    8.02000  -0.13000   -1.62095
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.23000   18.44000  -0.21000   -1.13883
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.26000   52.04000   0.22000    0.42275
永豐領航科技基金                                                   37.80000   37.52000   0.28000    0.74627
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.31000   11.37000  -0.06000   -0.52770
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.85000    9.72000   0.13000    1.33745
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.80000    9.68000   0.12000    1.23967
永豐趨勢平衡基金                                                   40.85000   40.46000   0.39000    0.96391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.83650   11.83560   0.00090    0.00760
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.69050    9.69440  -0.00390   -0.04023
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.25860   10.26270  -0.00410   -0.03995
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.76800    9.76600   0.00200    0.02048
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.16770   10.16570   0.00200    0.01967
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.75480    9.75940  -0.00460   -0.04713
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.44990   10.45480  -0.00490   -0.04687
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.78590    9.78440   0.00150    0.01533
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.26720   10.26560   0.00160    0.01559
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.72000   10.82000  -0.10000   -0.92421
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.27000   14.44000  -0.17000   -1.17729
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.82000   19.02000  -0.20000   -1.05152
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.68000   18.89000  -0.21000   -1.11170
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.00200    9.99210   0.00990    0.09908
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.00200    9.99210   0.00990    0.09908
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00690   10.00780  -0.00090   -0.00899
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00690   10.00780  -0.00090   -0.00899
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.01580   10.01390   0.00190    0.01897
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.01580   10.01390   0.00190    0.01897
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.01340   10.01320   0.00020    0.00200
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01340   10.01320   0.00020    0.00200
兆豐國際生命科學基金                                               14.93000   14.71000   0.22000    1.49558
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.20300   10.14500   0.05800    0.57171
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.40950   10.36070   0.04880    0.47101
兆豐國際全球基金                                                   30.80000   30.47000   0.33000    1.08303
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.44800   10.44730   0.00070    0.00670
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.20290   10.20800  -0.00510   -0.04996
兆豐國際國民基金                                                   22.51000   22.18000   0.33000    1.48783
兆豐國際第一基金                                                   13.78000   13.53000   0.25000    1.84775
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.57500   10.60070  -0.02570   -0.24244
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.15520    8.17500  -0.01980   -0.24220
兆豐國際萬全基金                                                   21.32000   21.00000   0.32000    1.52381
兆豐國際電子基金                                                   26.58000   26.16000   0.42000    1.60550
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.49000   21.41000   0.08000    0.37366
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.15000   16.23000  -0.08000   -0.49291
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.84000   34.49000   0.35000    1.01479
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54640   12.54620   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.75000    9.63000   0.12000    1.24611
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.70000    9.59000   0.11000    1.14703
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.47060   10.45780   0.01280    0.12240
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.28410   10.28130   0.00280    0.02723
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.47440   10.46960   0.00480    0.04585
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.26650   10.25390   0.01260    0.12288
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.37870   10.37590   0.00280    0.02699
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.34310   10.33830   0.00480    0.04643
合庫台灣基金                                                       11.16000   11.04000   0.12000    1.08696
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.48650   11.46570   0.02080    0.18141
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.41990   12.40230   0.01760    0.14191
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.08650   11.07550   0.01100    0.09932
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.90060   11.88890   0.01170    0.09841
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.06040    8.04570   0.01470    0.18271
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.32420    9.31100   0.01320    0.14177
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.00340    8.99450   0.00890    0.09895
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.77670    8.76840   0.00830    0.09466
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.17360    9.16460   0.00900    0.09820
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
合庫全球新興市場基金                                                9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
合庫貨幣市場基金                                                   10.16520   10.16500   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.71010    9.72110  -0.01100   -0.11316
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.98350    9.99470  -0.01120   -0.11206
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.28170   10.28530  -0.00360   -0.03500
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.77630   11.78550  -0.00920   -0.07806
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.75700   14.77210  -0.01510   -0.10222
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.58230    8.59240  -0.01010   -0.11755
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.36720    9.37780  -0.01060   -0.11303
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.78660    7.78930  -0.00270   -0.03466
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.57110    8.57790  -0.00680   -0.07927
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.34290   10.35250  -0.00960   -0.09273
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.33000   11.51000  -0.18000   -1.56386
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.09000   11.25000  -0.16000   -1.42222
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.30000   11.44000  -0.14000   -1.22378
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18600   11.18140   0.00460    0.04114
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.01470   10.12380  -0.10910   -1.07766
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.98950   10.04320  -0.05370   -0.53469
安聯中國東協基金                                                   15.27000   15.43000  -0.16000   -1.03694
安聯中國策略基金-美元                                              11.18000   11.29000  -0.11000   -0.97431
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.67000   14.79000  -0.12000   -0.81136
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.11000   14.26000  -0.15000   -1.05189
安聯中華新思路基金-美元                                            13.07000   13.23000  -0.16000   -1.20937
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.39000   12.51000  -0.12000   -0.95923
安聯台灣大壩基金                                                   29.72000   29.27000   0.45000    1.53741
安聯台灣科技基金                                                   48.01000   47.70000   0.31000    0.64990
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53730   12.53720   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   32.62000   32.10000   0.52000    1.61994
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.46690   10.47430  -0.00740   -0.07065
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.46320   15.46930  -0.00610   -0.03943
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.68180    9.68560  -0.00380   -0.03923
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.61000   11.56000   0.05000    0.43253
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.84520   12.84420   0.00100    0.00779
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.51600   10.51850  -0.00250   -0.02377
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.56370   12.56720  -0.00350   -0.02785
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.41590    9.41580   0.00010    0.00106
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.33430    9.33710  -0.00280   -0.02999
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.91680    8.91920  -0.00240   -0.02691
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                       9.95700    9.95470   0.00230    0.02310
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.09710   10.09980  -0.00270   -0.02673
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.24650   12.25790  -0.01140   -0.09300
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.12200   11.13460  -0.01260   -0.11316
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.75110   10.76260  -0.01150   -0.10685
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57160    8.57960  -0.00800   -0.09324
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.42510    8.43470  -0.00960   -0.11382
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11790    8.12660  -0.00870   -0.10706
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.18440   10.20100  -0.01660   -0.16273
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09160   10.10250  -0.01090   -0.10789
安聯全球人口趨勢基金                                               12.10000   12.00000   0.10000    0.83333
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.63000    8.52000   0.11000    1.29108
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.77000   32.30000   0.47000    1.45511
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.91000    7.82000   0.09000    1.15090
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.29870   12.26720   0.03150    0.25678
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.45990   10.43310   0.02680    0.25687
安聯全球新興市場基金                                               16.86000   16.91000  -0.05000   -0.29568
安聯全球農金趨勢基金                                                9.09000    9.01000   0.08000    0.88790
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.93000    8.85000   0.08000    0.90395
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.89000   10.82000   0.07000    0.64695
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59000    9.52000   0.07000    0.73529
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
安聯亞洲動態策略基金                                               21.60000   21.70000  -0.10000   -0.46083
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                      9.98690    9.98440   0.00250    0.02504
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                  9.98910    9.98330   0.00580    0.05810
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                    9.98700    9.98460   0.00240    0.02404
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                  9.99140    9.98570   0.00570    0.05708
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                    9.98910    9.98670   0.00240    0.02403
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                  9.98520    9.98330   0.00190    0.01903
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                     9.98520    9.98330   0.00190    0.01903
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                   9.98520    9.98330   0.00190    0.01903
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.46230   10.45430   0.00800    0.07652
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.05200   10.04420   0.00780    0.07766
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.17430   89.14580   0.02850    0.03197
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.15130   13.20680  -0.05550   -0.42024
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               67.91480   67.88690   0.02790    0.04110
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.89090    9.93260  -0.04170   -0.41983
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70070    2.69430   0.00640    0.23754
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.80980   10.83780  -0.02800   -0.25836
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.26310    2.25130   0.01180    0.52414
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.80740    8.83100  -0.02360   -0.26724
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.14070   10.12180   0.01890    0.18673
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.06690   10.06150   0.00540    0.05367
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.35450   10.35040   0.00410    0.03961
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.02820   10.02530   0.00290    0.02893
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.09320   10.09020   0.00300    0.02973
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.13990   10.12100   0.01890    0.18674
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.06460   10.05920   0.00540    0.05368
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.35210   10.34810   0.00400    0.03865
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.02620   10.02330   0.00290    0.02893
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.09280   10.09000   0.00280    0.02775
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.97630    9.97570   0.00060    0.00601
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                  9.98240    9.98330  -0.00090   -0.00902
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.96960    9.97120  -0.00160   -0.01605
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.96030    9.96280  -0.00250   -0.02509
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                  9.98620    9.98540   0.00080    0.00801
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.93690    9.93820  -0.00130   -0.01308
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.96960    9.97120  -0.00160   -0.01605
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.96080    9.96320  -0.00240   -0.02409
宏利台灣動力基金                                                   29.81000   29.44000   0.37000    1.25679
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.92710    9.88710   0.04000    0.40457
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.82600    9.76970   0.05630    0.57627
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.55610    7.52480   0.03130    0.41596
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.55080    7.51140   0.03940    0.52454
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.18000   11.08000   0.10000    0.90253
宏利全球債券組合基金                                               13.44790   13.45450  -0.00660   -0.04905
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.92320    2.92410  -0.00090   -0.03078
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.18820   12.17890   0.00930    0.07636
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.82440    8.82130   0.00310    0.03514
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.51300    2.48950   0.02350    0.94396
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.32320   11.26990   0.05330    0.47294
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31730    3.32880  -0.01150   -0.34547
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53190    0.53380  -0.00190   -0.35594
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.15000   15.20000  -0.05000   -0.32895
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.15210   12.13620   0.01590    0.13101
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.76330   10.75210   0.01120    0.10417
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.35990   10.34300   0.01690    0.16340
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.74480    8.73470   0.01010    0.11563
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37630    8.36750   0.00880    0.10517
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25450    8.24100   0.01350    0.16382
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.19890    8.18910   0.00980    0.11967
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.54000   10.39000   0.15000    1.44370
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.59000   10.44000   0.15000    1.43678
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.49000   10.35000   0.14000    1.35266
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.89400    2.89330   0.00070    0.02419
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41900    0.41900   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.65390   12.64730   0.00660    0.05219
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95620    0.95610   0.00010    0.01046
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.34440    7.34060   0.00380    0.05177
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03650    2.03590   0.00060    0.02947
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29400    0.29400   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.95210    8.94790   0.00420    0.04694
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32540    0.32540   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.67930   13.67920   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.45000    2.50000  -0.05000   -2.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.06000   11.29000  -0.23000   -2.03720
宏利臺灣股息收益基金                                               24.75000   24.64000   0.11000    0.44643
宏利澳幣保本基金                                                   12.56360   12.55820   0.00540    0.04300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.10000   11.06000   0.04000    0.36166
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.38000   10.50000  -0.12000   -1.14286
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.71000   11.77000  -0.06000   -0.50977
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.40350   10.34480   0.05870    0.56743
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.60450    9.63260  -0.02810   -0.29172
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.12060    9.09750   0.02310    0.25392
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.37650   11.34770   0.02880    0.25380
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.84000    9.78000   0.06000    0.61350
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.59000    9.51000   0.08000    0.84122
貝萊德新台幣基金                                                   12.96310   12.96300   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.47000   26.32000   0.15000    0.56991
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44430   11.44350   0.00080    0.00699
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10260   10.11200  -0.00940   -0.09296
保德信大中華基金-人民幣                                             9.76000    9.87000  -0.11000   -1.11449
保德信大中華基金-美元                                               9.60000    9.70000  -0.10000   -1.03093
保德信大中華基金-新台幣                                            28.81000   29.06000  -0.25000   -0.86029
保德信中小型股基金                                                 44.60000   44.00000   0.60000    1.36364
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.58000    8.66000  -0.08000   -0.92379
保德信中國中小基金-美元                                             8.24000    8.30000  -0.06000   -0.72289
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.03000    8.07000  -0.04000   -0.49566
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.59190    9.67240  -0.08050   -0.83227
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.66920    9.73470  -0.06550   -0.67285
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.70760    9.78860  -0.08100   -0.82749
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.69090   10.78010  -0.08920   -0.82745
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
保德信中國品牌基金-美元                                             9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
保德信台商全方位基金                                               35.67000   35.22000   0.45000    1.27768
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.50000   27.30000   0.20000    0.73260
保德信全球消費商機基金                                             18.71000   18.62000   0.09000    0.48335
保德信全球基礎建設基金                                             13.26000   13.20000   0.06000    0.45455
保德信全球資源基金                                                  7.39000    7.30000   0.09000    1.23288
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.63000    9.56000   0.07000    0.73222
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.22000   31.95000   0.27000    0.84507
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.34680   10.30510   0.04170    0.40465
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.58980   10.54710   0.04270    0.40485
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.41650   10.35920   0.05730    0.55313
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.66050   10.60180   0.05870    0.55368
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.51160    9.48090   0.03070    0.32381
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.58350   10.54900   0.03450    0.32705
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.11620    9.07300   0.04320    0.47614
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.12630   10.07840   0.04790    0.47527
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.06390    8.06010   0.00380    0.04715
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.02990   11.02460   0.00530    0.04807
保德信亞太基金                                                     20.27000   20.54000  -0.27000   -1.31451
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.61890    8.63570  -0.01680   -0.19454
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.80490   11.82780  -0.02290   -0.19361
保德信店頭市場基金                                                 32.92000   32.46000   0.46000    1.41713
保德信拉丁美洲基金                                                  6.96000    6.92000   0.04000    0.57803
保德信金平衡基金                                                   29.71000   29.59000   0.12000    0.40554
保德信金滿意基金                                                   41.54000   41.28000   0.26000    0.62984
保德信科技島基金                                                   25.77000   25.66000   0.11000    0.42868
保德信高成長基金                                                   92.78000   92.19000   0.59000    0.63998
保德信第一基金                                                     25.53000   25.30000   0.23000    0.90909
保德信貨幣市場基金                                                 15.82600   15.82570   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.40380   10.32940   0.07440    0.72027
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.67580   10.58380   0.09200    0.86925
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.76020   10.71450   0.04570    0.42652
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.33860   10.27950   0.05910    0.57493
保德信新世紀基金                                                   10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.09700    8.09770  -0.00070   -0.00864
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.08130   10.08140  -0.00010   -0.00099
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.38810   11.38910  -0.00100   -0.00878
保德信新興趨勢組合基金                                             10.68000   10.52000   0.16000    1.52091
保德信瑞騰基金                                                     15.61840   15.61590   0.00250    0.01601
保德信歐洲組合基金                                                 10.13000   10.03000   0.10000    0.99701
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.82880    9.82160   0.00720    0.07331
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.30350   10.29580   0.00770    0.07479
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.76930    9.75040   0.01890    0.19384
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.02940   10.00990   0.01950    0.19481
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.87860    9.87270   0.00590    0.05976
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.26350   10.25420   0.00930    0.09069
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.76330    9.76210   0.00120    0.01229
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05640   10.05520   0.00120    0.01193
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.35290   10.33900   0.01390    0.13444
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.18870   10.18230   0.00640    0.06285
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.45310   10.44660   0.00650    0.06222
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.09750   10.09870  -0.00120   -0.01188
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.31870   10.31970  -0.00100   -0.00969
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01460   10.00580   0.00880    0.08795
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.44890   10.43950   0.00940    0.09004
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.90600    9.90250   0.00350    0.03534
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.20760   10.20390   0.00370    0.03626
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.08410   10.07570   0.00840    0.08337
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.83560    9.83440   0.00120    0.01220
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.16950   10.16420   0.00530    0.05214
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.42720   10.42160   0.00560    0.05373
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.28830   10.29200  -0.00370   -0.03595
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.75640   10.76050  -0.00410   -0.03810
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.14950   10.15080  -0.00130   -0.01281
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.35410   10.35530  -0.00120   -0.01159
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.16450   10.15660   0.00790    0.07778
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.20660   10.20410   0.00250    0.02450
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.26050   10.24280   0.01770    0.17280
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.17150   10.16300   0.00850    0.08364
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.08050   10.07370   0.00680    0.06750
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.26740   10.27010  -0.00270   -0.02629
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.26260   10.26620  -0.00360   -0.03507
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.98970    9.98900   0.00070    0.00701
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型                9.98780    9.98710   0.00070    0.00701
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96540    1.96430   0.00110    0.05600
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.79370    2.79230   0.00140    0.05014
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29350    0.29530  -0.00180   -0.60955
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45210    0.45470  -0.00260   -0.57181
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.35810    8.38630  -0.02820   -0.33626
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.11860   12.15840  -0.03980   -0.32735
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.62040    9.60340   0.01700    0.17702
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.15030   12.12790   0.02240    0.18470
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65340    8.68700  -0.03360   -0.38678
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.97790   11.02060  -0.04270   -0.38746
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57570   10.56980   0.00590    0.05582
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.41370   10.39530   0.01840    0.17700
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.47000   18.40000   0.07000    0.38043
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4262.06000 4246.29000  15.77000    0.37138
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.22320   10.21900   0.00420    0.04110
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.03720   11.03270   0.00450    0.04079
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.12170   10.10500   0.01670    0.16526
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.77610    9.76630   0.00980    0.10035
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.31650   10.30620   0.01030    0.09994
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.78580    9.76350   0.02230    0.22840
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.09380   10.07260   0.02120    0.21047
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.26500   10.25060   0.01440    0.14048
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.02420    6.01170   0.01250    0.20793
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.91010   10.88750   0.02260    0.20758
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.81000    9.93000  -0.12000   -1.20846
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.81000    9.93000  -0.12000   -1.20846
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.44920   10.50220  -0.05300   -0.50466
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.41540   11.52710  -0.11170   -0.96902
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.64420   10.74190  -0.09770   -0.90952
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.05690    9.10280  -0.04590   -0.50424
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.36660    9.45830  -0.09170   -0.96952
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23570    9.32050  -0.08480   -0.90982
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.39590   10.44860  -0.05270   -0.50437
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.84380   10.94990  -0.10610   -0.96896
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.82160   10.92090  -0.09930   -0.90927
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.85000    6.85000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       12.47000   12.42000   0.05000    0.40258
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69030   13.69020   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.00000   15.99000   0.01000    0.06254
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.01030   13.98450   0.02580    0.18449
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.35070   12.33460   0.01610    0.13053
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.94330   12.93100   0.01230    0.09512
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.57810    8.56230   0.01580    0.18453
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.72420    6.71180   0.01240    0.18475
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.61180    8.60070   0.01110    0.12906
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.40820    8.40230   0.00590    0.07022
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65760   10.64740   0.01020    0.09580
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.33030    8.31980   0.01050    0.12620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.53390   12.51760   0.01630    0.13022
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.13550   12.11320   0.02230    0.18410
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.75020   12.74130   0.00890    0.06985
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.78270   11.77140   0.01130    0.09600
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.91290    8.89650   0.01640    0.18434
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.62520    9.61270   0.01250    0.13004
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.60880    9.60210   0.00670    0.06978
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47600    9.46690   0.00910    0.09612
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.36170    9.34990   0.01180    0.12620
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.56170   10.54140   0.02030    0.19257
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.45960   10.44640   0.01320    0.12636
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.30170   10.29110   0.01060    0.10300
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.36840   10.35330   0.01510    0.14585
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.84200    9.82300   0.01900    0.19342
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55200    9.53990   0.01210    0.12684
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.52920   10.52250   0.00670    0.06367
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58610    9.57620   0.00990    0.10338
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.65410    9.64010   0.01400    0.14523
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.54200   10.52170   0.02030    0.19293
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.45980   10.44650   0.01330    0.12732
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.30200   10.29140   0.01060    0.10300
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.36920   10.35410   0.01510    0.14584
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.84170    9.82270   0.01900    0.19343
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55210    9.54000   0.01210    0.12683
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.70450   10.69760   0.00690    0.06450
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58600    9.57610   0.00990    0.10338
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.65440    9.64040   0.01400    0.14522
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.23730   11.27050  -0.03320   -0.29457
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.57810   12.62210  -0.04400   -0.34859
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.89820   11.94120  -0.04300   -0.36010
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.05350    9.08020  -0.02670   -0.29405
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73060    9.76460  -0.03400   -0.34820
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.64590    9.68070  -0.03480   -0.35948
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.93460   10.96680  -0.03220   -0.29361
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.71190   11.75290  -0.04100   -0.34885
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.49470   11.53620  -0.04150   -0.35974
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.05370    9.08040  -0.02670   -0.29404
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73100    9.76510  -0.03410   -0.34920
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.64630    9.68110  -0.03480   -0.35946
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.09000   13.27000  -0.18000   -1.35644
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.83000   14.08000  -0.25000   -1.77557
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.06000    9.24000  -0.18000   -1.94805
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.45000    8.56000  -0.11000   -1.28505
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.16000    9.33000  -0.17000   -1.82208
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.15000   11.30000  -0.15000   -1.32743
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.98000   11.18000  -0.20000   -1.78891
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.25000   11.47000  -0.22000   -1.91805
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.72000   13.02000  -0.30000   -2.30415
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.05000   13.28000  -0.23000   -1.73193
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.70000    9.60000   0.10000    1.04167
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.80050   11.79300   0.00750    0.06360
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.02850   10.03090  -0.00240   -0.02393
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.54690    7.54220   0.00470    0.06232
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.00600   10.00850  -0.00250   -0.02498
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.97130   11.96620   0.00510    0.04262
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.65620   11.65990  -0.00370   -0.03173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.69620   10.70110  -0.00490   -0.04579
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.42730    8.42370   0.00360    0.04274
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.44960    9.45260  -0.00300   -0.03174
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.50320    9.50760  -0.00440   -0.04628
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.21280   11.21630  -0.00350   -0.03120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.51260   10.50810   0.00450    0.04282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.67830   10.68320  -0.00490   -0.04587
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.78750    9.79060  -0.00310   -0.03166
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.10550    9.10160   0.00390    0.04285
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.98580    8.99080  -0.00500   -0.05561
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.52900    9.53330  -0.00430   -0.04511
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.27880   12.26470   0.01410    0.11496
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.74530   11.74080   0.00450    0.03833
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.12180   11.11940   0.00240    0.02158
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.96820    6.96020   0.00800    0.11494
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65980    8.65650   0.00330    0.03812
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.31320    9.31120   0.00200    0.02148
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.55530   10.54320   0.01210    0.11477
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.13910   11.13680   0.00230    0.02065
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37780    9.37420   0.00360    0.03840
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.89030    8.88000   0.01030    0.11599
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51210    9.51010   0.00200    0.02103
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.77270   11.78900  -0.01630   -0.13826
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.47520   12.49940  -0.02420   -0.19361
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.38780   11.41120  -0.02340   -0.20506
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.25240    9.26530  -0.01290   -0.13923
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.83550    9.85450  -0.01900   -0.19281
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.83670    9.85700  -0.02030   -0.20595
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.75860   11.78130  -0.02270   -0.19268
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.50360   10.51820  -0.01460   -0.13881
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.85030   10.87260  -0.02230   -0.20510
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.78880    9.80240  -0.01360   -0.13874
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.41410    9.42720  -0.01310   -0.13896
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.06910   10.08850  -0.01940   -0.19230
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.58490    9.60470  -0.01980   -0.20615
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.50000   18.40000   0.10000    0.54348
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.35000   17.24000   0.11000    0.63805
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.11000   13.11170  -0.00170   -0.01297
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.30530   10.23620   0.06910    0.67506
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.30070   11.22930   0.07140    0.63584
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.12040   12.05970   0.06070    0.50333
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.81910   10.75500   0.06410    0.59600
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.03270    8.97220   0.06050    0.67431
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.57160    9.51110   0.06050    0.63610
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.42840    9.38120   0.04720    0.50313
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.52310    9.46670   0.05640    0.59577
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.16630    9.10500   0.06130    0.67326
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.37450    9.31530   0.05920    0.63551
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.25530   11.19900   0.05630    0.50272
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.46620    9.41010   0.05610    0.59617
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            40.30600   40.24090   0.06510    0.16178
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.07000   12.32000  -0.25000   -2.02922
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        29.92000   28.80000   1.12000    3.88889
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75380   11.75070   0.00310    0.02638
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69800    1.71280  -0.01480   -0.86408
國泰大中華基金                                                     19.29000   19.16000   0.13000    0.67850
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47980    0.47420   0.00560    1.18094
國泰小龍基金-新台幣                                                14.92000   14.76000   0.16000    1.08401
國泰中小成長基金-美元I                                              1.33430    1.31930   0.01500    1.13697
國泰中小成長基金-新台幣                                            41.49000   41.06000   0.43000    1.04725
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.09880    4.20440  -0.10560   -2.51165
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.64860    0.67130  -0.02270   -3.38150
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.69260    0.71680  -0.02420   -3.37612
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.48000   19.03000  -0.55000   -2.89017
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               40.33090   40.36920  -0.03830   -0.09487
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29170    2.27740   0.01430    0.62791
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32740    0.32830  -0.00090   -0.27414
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.06410   10.04680   0.01730    0.17219
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.17290    8.15890   0.01400    0.17159
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.33000    2.34680  -0.01680   -0.71587
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33520    0.33720  -0.00200   -0.59312
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.46510   10.51280  -0.04770   -0.45373
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33950    0.33920   0.00030    0.08844
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.39310   10.36850   0.02460    0.23726
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.08660    4.13830  -0.05170   -1.24931
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.58680    0.59360  -0.00680   -1.14555
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.42000   18.60000  -0.18000   -0.96774
國泰中港台基金-人民幣                                               3.02720    3.06410  -0.03690   -1.20427
國泰中港台基金-美元                                                 0.44010    0.44500  -0.00490   -1.10112
國泰中港台基金-新台幣                                              13.65000   13.78000  -0.13000   -0.94340
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.87980    9.81680   0.06300    0.64176
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.97450    9.97390   0.00060    0.00602
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.04580   10.03040   0.01540    0.15353
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.22000   26.06000   0.16000    0.61397
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.68000   12.79000  -0.11000   -0.86005
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.63000   31.12000   0.51000    1.63882
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34680    0.34680   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33000    0.33000   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33070    0.33070   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.80570   10.78920   0.01650    0.15293
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.28740   10.27170   0.01570    0.15285
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.31570   10.29990   0.01580    0.15340
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.44980   12.44960   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40780    0.40650   0.00130    0.31980
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36260    0.36140   0.00120    0.33204
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43480    0.43340   0.00140    0.32303
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53100    0.52930   0.00170    0.32118
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.45700    2.43990   0.01710    0.70085
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35620    0.35330   0.00290    0.82083
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.10000   10.99000   0.11000    1.00091
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51550    0.51130   0.00420    0.82144
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.46770    0.46910  -0.00140   -0.29844
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
國泰全球資源基金-美元                                               0.16150    0.16050   0.00100    0.62305
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.10000    5.06000   0.04000    0.79051
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59370    0.59210   0.00160    0.27022
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.48000   18.40000   0.08000    0.43478
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.11000   18.03000   0.08000    0.44370
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.85500    0.85270   0.00230    0.26973
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.13000   20.93000   0.20000    0.95557
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.42000   21.38000   0.04000    0.18709
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.46150    2.47420  -0.01270   -0.51330
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35780    0.35920  -0.00140   -0.38976
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30990    0.31110  -0.00120   -0.38573
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.09480   11.12490  -0.03010   -0.27056
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.61050    9.63660  -0.02610   -0.27084
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51440    0.51650  -0.00210   -0.40658
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38860    0.39080  -0.00220   -0.56295
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.71000   11.76000  -0.05000   -0.42517
國泰科技生化基金                                                   32.44000   32.11000   0.33000    1.02772
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.07000   27.77000   0.30000    1.08030
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.99000   13.13000  -0.14000   -1.06626
國泰美國費城半導體基金                                             14.07000   13.72000   0.35000    2.55102
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    41.69740   41.69260   0.00480    0.01151
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.36210   18.30240   0.05970    0.32619
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.88470   20.98850  -0.10380   -0.49456
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.00670   41.89910   0.10760    0.25681
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.15530   43.02430   0.13100    0.30448
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.23620   43.11100   0.12520    0.29041
國泰紐幣2021保本基金                                               12.71290   12.70960   0.00330    0.02596
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.06420   13.06110   0.00310    0.02373
國泰紐幣保本基金                                                   12.69660   12.69520   0.00140    0.01103
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.43000   22.17000   0.26000    1.17276
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.43000   22.17000   0.26000    1.17276
國泰富時中國A50基金                                                20.92000   20.40000   0.52000    2.54902
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   43.84830   43.73950   0.10880    0.24875
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.33930    0.33920   0.00010    0.02948
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.49830    0.49820   0.00010    0.02007
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37000    0.36960   0.00040    0.10823
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24170    0.24150   0.00020    0.08282
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.00700   10.97830   0.02870    0.26142
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.52460    7.50490   0.01970    0.26250
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.03390   42.20400  -0.17010   -0.40304
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.62000   20.18000   0.44000    2.18038
國泰新興市場基金-美元                                               0.38250    0.38390  -0.00140   -0.36468
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.90000   11.93000  -0.03000   -0.25147
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.36320    2.36640  -0.00320   -0.13523
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.47680    1.47890  -0.00210   -0.14200
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35310    0.35320  -0.00010   -0.02831
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22290    0.22290   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34490    0.34530  -0.00040   -0.11584
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.73490   10.73240   0.00250    0.02329
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.58220    6.58070   0.00150    0.02279
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       41.96510   41.95940   0.00570    0.01358
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           41.69670   41.58900   0.10770    0.25896
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               41.47050   41.36740   0.10310    0.24923
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.65000   13.72000  -0.07000   -0.51020
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.51000   34.14000   0.37000    1.08377
國泰價值卓越基金                                                   14.28000   14.09000   0.19000    1.34847
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.76000   22.40000   0.36000    1.60714
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33040    0.32720   0.00320    0.97800
國泰歐洲精選基金-新台幣                                             9.78000    9.67000   0.11000    1.13754
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.81520   40.02360  -0.20840   -0.52069
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.73000   21.35000   0.38000    1.77986
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.50000   19.76000  -0.26000   -1.31579
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.39000   17.42000  -0.03000   -0.17222
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40750    0.40790  -0.00040   -0.09806
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.32890   12.33470  -0.00580   -0.04702
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.48630   10.48150   0.00480    0.04579
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.39400   10.40410  -0.01010   -0.09708
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.52230   10.51700   0.00530    0.05039
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.27180   10.26720   0.00460    0.04480
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.21640   10.22640  -0.01000   -0.09779
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.27900   10.27390   0.00510    0.04964
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.39780   11.39590   0.00190    0.01667
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.04350   10.10090  -0.05740   -0.56827
第一金大中華基金                                                   25.45000   25.32000   0.13000    0.51343
第一金小型精選基金                                                 32.02000   31.69000   0.33000    1.04134
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.53000   12.80000  -0.27000   -2.10938
第一金中國世紀基金-美元                                             7.79280    8.03270  -0.23990   -2.98654
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.79320    8.03260  -0.23940   -2.98036
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.25000    9.48000  -0.23000   -2.42616
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.25000    9.48000  -0.23000   -2.42616
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.73790    9.71250   0.02540    0.26152
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35450    8.34690   0.00760    0.09105
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.18940   11.16020   0.02920    0.26164
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.75770    9.74890   0.00880    0.09027
第一金中概平衡基金                                                 26.26000   25.82000   0.44000    1.70411
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.30910   15.30890   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.50200  178.50000   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.09290   14.88430   0.20860    1.40148
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.09320   14.88490   0.20830    1.39940
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.63000   14.40000   0.23000    1.59722
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.63000   14.41000   0.22000    1.52672
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.36820   10.17920   0.18900    1.85673
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.36660   10.17760   0.18900    1.85702
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.44000   10.24000   0.20000    1.95313
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.45000   10.24000   0.21000    2.05078
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.49950    9.36430   0.13520    1.44378
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.49950    9.36440   0.13510    1.44270
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.76000    9.61000   0.15000    1.56087
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.76000    9.61000   0.15000    1.56087
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.34290   13.26700   0.07590    0.57210
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.36080   13.28480   0.07600    0.57208
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.71000   12.62000   0.09000    0.71315
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.73000   12.64000   0.09000    0.71203
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.69570    9.67550   0.02020    0.20877
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.69420    9.67370   0.02050    0.21191
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.33530    9.30750   0.02780    0.29868
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.35920    9.33130   0.02790    0.29899
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.48770   10.46600   0.02170    0.20734
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.12660   10.09650   0.03010    0.29812
第一金全球大趨勢基金                                               24.22000   23.90000   0.32000    1.33891
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.07760    9.05040   0.02720    0.30054
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.31350    6.29450   0.01900    0.30185
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.78480    9.78200   0.00280    0.02862
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.78620    9.78320   0.00300    0.03066
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.54720   10.54440   0.00280    0.02655
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.54860   10.54630   0.00230    0.02181
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.44120    8.39810   0.04310    0.51321
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.28120   10.22880   0.05240    0.51228
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.32540    9.31780   0.00760    0.08156
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.32360    9.31600   0.00760    0.08158
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.72640    7.71910   0.00730    0.09457
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.72130    7.71420   0.00710    0.09204
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52620    8.51410   0.01210    0.14212
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52690    8.51480   0.01210    0.14211
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.47560   11.46620   0.00940    0.08198
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.47650   11.46720   0.00930    0.08110
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.14250   10.13320   0.00930    0.09178
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.14340   10.13410   0.00930    0.09177
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.92230   14.90110   0.02120    0.14227
第一金亞洲科技基金                                                 17.66000   17.69000  -0.03000   -0.16959
第一金亞洲新興市場基金                                             12.76000   12.70000   0.06000    0.47244
第一金店頭市場基金                                                  7.79000    7.70000   0.09000    1.16883
第一金創新趨勢基金                                                 21.57000   21.33000   0.24000    1.12518
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  39.88880   39.85650   0.03230    0.08104
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            39.86770   39.80810   0.05960    0.14972
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      40.39350   40.44540  -0.05190   -0.12832
第一金電子基金                                                     32.37000   31.99000   0.38000    1.18787
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.42000   18.34000   0.08000    0.43621
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.74000   18.84000  -0.10000   -0.53079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.22000   19.99000   0.23000    1.15058
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.43000    7.45000  -0.02000   -0.26846
統一大中華中小基金(美元)                                            6.78000    6.82000  -0.04000   -0.58651
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
統一大滿貫基金-A類型                                               33.15000   32.51000   0.64000    1.96863
統一大滿貫基金-I類型                                               33.15000   32.51000   0.64000    1.96863
統一大龍印基金                                                     13.99000   13.99000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.07000    8.14000  -0.07000   -0.85995
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
統一中小基金                                                       23.73000   23.42000   0.31000    1.32365
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89330    9.83040   0.06290    0.63985
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.15820    9.20820  -0.05000   -0.54299
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91270    8.92450  -0.01180   -0.13222
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.27110   12.19310   0.07800    0.63971
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.31000   11.37170  -0.06170   -0.54257
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.97080   10.98530  -0.01450   -0.13199
統一台灣動力基金                                                   17.35000   17.08000   0.27000    1.58080
統一全天候基金-A類型                                              109.51000  108.11000   1.40000    1.29498
統一全天候基金-I類型                                              109.99000  108.59000   1.40000    1.28925
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.99570    7.99100   0.00470    0.05882
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.67920    7.68480  -0.00560   -0.07287
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.72950    7.72370   0.00580    0.07509
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.55560    8.55060   0.00500    0.05848
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.22440    8.23040  -0.00600   -0.07290
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.27130    8.26510   0.00620    0.07501
統一全球債券組合基金                                               12.17750   12.18290  -0.00540   -0.04432
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.11000   15.05000   0.06000    0.39867
統一全球新科技基金(美元)                                           14.20000   14.16000   0.04000    0.28249
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.73000   13.68000   0.05000    0.36550
統一亞太基金                                                       24.04000   24.14000  -0.10000   -0.41425
統一亞洲大金磚基金                                                 12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
統一奔騰基金                                                       57.71000   56.55000   1.16000    2.05128
統一強棒貨幣市場基金                                               16.71840   16.71810   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
統一強漢基金(美元)                                                  9.27000    9.34000  -0.07000   -0.74946
統一強漢基金(新台幣)                                               24.59000   24.74000  -0.15000   -0.60631
統一統信基金                                                       29.15000   28.73000   0.42000    1.46189
統一黑馬基金                                                       58.33000   57.16000   1.17000    2.04689
統一新亞洲科技能源基金                                             15.58000   15.59000  -0.01000   -0.06414
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.95740    7.95530   0.00210    0.02640
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.49860   10.49580   0.00280    0.02668
統一經建基金                                                       46.17000   45.65000   0.52000    1.13910
統一龍馬基金                                                       65.23000   64.04000   1.19000    1.85821
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.89000   18.60000   0.29000    1.55914
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.21000   44.64000   0.57000    1.27688
野村中國機會基金                                                   13.46000   13.78000  -0.32000   -2.32221
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.11890   10.14480  -0.02590   -0.25530
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.10870   10.14040  -0.03170   -0.31261
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.17600   10.19300  -0.01700   -0.16678
野村巴西基金                                                        6.13000    6.07000   0.06000    0.98847
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
野村台灣高股息基金                                                 23.95000   23.91000   0.04000    0.16729
野村台灣運籌基金                                                   35.35000   35.10000   0.25000    0.71225
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.75350    9.76390  -0.01040   -0.10651
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.68410    9.69950  -0.01540   -0.15877
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.74920    9.76510  -0.01590   -0.16282
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.27770   10.28880  -0.01110   -0.10788
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.10320   10.11930  -0.01610   -0.15910
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.92930    9.94540  -0.01610   -0.16188
野村平衡基金                                                       19.24000   19.03000   0.21000    1.10352
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.40000   14.30000   0.10000    0.69930
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.86000   11.80000   0.06000    0.50847
野村全球生技醫療基金                                               16.08000   15.97000   0.11000    0.68879
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.19570   10.20160  -0.00590   -0.05783
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.16840   10.17850  -0.01010   -0.09923
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.11210   10.11560  -0.00350   -0.03460
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.46150   10.46750  -0.00600   -0.05732
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.39880   10.40910  -0.01030   -0.09895
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.34350   10.34720  -0.00370   -0.03576
野村全球品牌基金                                                   28.45000   27.99000   0.46000    1.64344
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.39000   10.30000   0.09000    0.87379
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.67000   12.56000   0.11000    0.87580
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.58000   10.50000   0.08000    0.76190
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.21000   19.04000   0.17000    0.89286
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.91000   11.82000   0.09000    0.76142
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.76030   10.75650   0.00380    0.03533
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.79340   10.79710  -0.00370   -0.03427
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.59930   10.60040  -0.00110   -0.01038
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.70900    8.67920   0.02980    0.34335
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.52340    8.49860   0.02480    0.29181
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.12050    8.09150   0.02900    0.35840
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.95270   10.91540   0.03730    0.34172
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.44500   10.41460   0.03040    0.29190
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.03940   10.00360   0.03580    0.35787
野村成長基金                                                       29.84000   29.37000   0.47000    1.60027
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.25870    8.30850  -0.04980   -0.59939
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.27640    8.33100  -0.05460   -0.65538
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.49670    8.54280  -0.04610   -0.53964
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.34870    9.40510  -0.05640   -0.59967
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.23000    9.29090  -0.06090   -0.65548
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.46510    9.51640  -0.05130   -0.53907
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.75000    8.91000  -0.16000   -1.79574
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.66000   12.91000  -0.25000   -1.93648
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.46280    9.49400  -0.03120   -0.32863
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.54920    9.58460  -0.03540   -0.36934
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.67710    9.70560  -0.02850   -0.29364
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.47620   10.51180  -0.03560   -0.33867
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.43270   10.47140  -0.03870   -0.36958
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.57430   10.60550  -0.03120   -0.29419
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.02710   10.08300  -0.05590   -0.55440
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.46770    8.51500  -0.04730   -0.55549
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.05570    9.10670  -0.05100   -0.56003
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.93250    8.98630  -0.05380   -0.59869
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.55590   13.63170  -0.07580   -0.55606
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.66620   12.73750  -0.07130   -0.55976
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.27040   10.33220  -0.06180   -0.59813
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.34180   10.36070  -0.01890   -0.18242
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.32910   10.35370  -0.02460   -0.23760
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.33320   10.35850  -0.02530   -0.24424
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.52910   10.54830  -0.01920   -0.18202
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.49960   10.52460  -0.02500   -0.23754
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.43560   10.46120  -0.02560   -0.24471
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.40170   10.41990  -0.01820   -0.17467
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.36240   10.38660  -0.02420   -0.23299
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.49000   10.49900  -0.00900   -0.08572
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.10520   10.08000   0.02520    0.25000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88050    9.85570   0.02480    0.25163
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.52010    9.49970   0.02040    0.21474
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01180    8.98960   0.02220    0.24695
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.33010   11.30210   0.02800    0.24774
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.05870   10.04170   0.01700    0.16929
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.14820   11.13090   0.01730    0.15542
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.59990   10.58920   0.01070    0.10105
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.38580   10.36830   0.01750    0.16878
野村泰國基金                                                       41.88000   41.61000   0.27000    0.64888
野村高科技基金                                                      9.90000    9.75000   0.15000    1.53846
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.30830   10.27170   0.03660    0.35632
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.00960    9.98050   0.02910    0.29157
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.53910   10.52030   0.01880    0.17870
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.41990    9.39690   0.02300    0.24476
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.41160    9.37830   0.03330    0.35508
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.68330    9.61770   0.06560    0.68208
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.88010   11.84570   0.03440    0.29040
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.71640   13.69700   0.01940    0.14164
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.80860   10.78230   0.02630    0.24392
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.80720   10.76890   0.03830    0.35565
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.29380   11.21730   0.07650    0.68198
野村貨幣市場基金                                                   16.32480   16.32460   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.98000   14.99000  -0.01000   -0.06671
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.28110   10.28720  -0.00610   -0.05930
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.14540   10.15950  -0.01410   -0.13879
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.28050   10.27960   0.00090    0.00876
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.16100   10.17450  -0.01350   -0.13268
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.11740   10.13690  -0.01950   -0.19237
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.11380   10.13480  -0.02100   -0.20721
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.46350   10.47740  -0.01390   -0.13267
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.38300   10.39870  -0.01570   -0.15098
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.43760   10.45910  -0.02150   -0.20556
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.81020    9.80560   0.00460    0.04691
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.82260    9.82430  -0.00170   -0.01730
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.73390    9.73230   0.00160    0.01644
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.25280   10.24780   0.00500    0.04879
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.22280   10.22460  -0.00180   -0.01760
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.13390   10.13230   0.00160    0.01579
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.36450   10.39400  -0.02950   -0.28382
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.86380    7.88620  -0.02240   -0.28404
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.05710   12.09160  -0.03450   -0.28532
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.10000    7.96000   0.14000    1.75879
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.06130   10.08900  -0.02770   -0.27456
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.17980   10.21750  -0.03770   -0.36897
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.04160   10.07780  -0.03620   -0.35921
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.13320   10.15460  -0.02140   -0.21074
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.09960   10.13030  -0.03070   -0.30305
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.06160   10.08930  -0.02770   -0.27455
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.17990   10.21760  -0.03770   -0.36897
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.04190   10.07790  -0.03600   -0.35722
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.13590   10.15730  -0.02140   -0.21069
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.09970   10.13040  -0.03070   -0.30305
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.09580   10.12810  -0.03230   -0.31891
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.21450   10.25700  -0.04250   -0.41435
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.07600   10.11660  -0.04060   -0.40132
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.16680   10.19270  -0.02590   -0.25410
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.13610   10.17100  -0.03490   -0.34313
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.09580   10.12810  -0.03230   -0.31891
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.21420   10.25670  -0.04250   -0.41436
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.07580   10.11640  -0.04060   -0.40133
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.17200   10.19790  -0.02590   -0.25397
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.13600   10.17090  -0.03490   -0.34314
野村精選貨幣市場基金                                               12.10720   12.10710   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.63000   11.48000   0.15000    1.30662
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.82000   10.68000   0.14000    1.31086
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.27000   10.13000   0.14000    1.38203
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.64000    7.54000   0.10000    1.32626
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.91000   10.77000   0.14000    1.29991
野村積極成長基金                                                   12.63000   12.44000   0.19000    1.52733
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.79000    9.59000   0.20000    2.08551
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.57000   34.81000   0.76000    2.18328
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.53120   10.51690   0.01430    0.13597
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49660    8.48420   0.01240    0.14615
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.84070    7.83190   0.00880    0.11236
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69470    7.68430   0.01040    0.13534
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.07590   12.05810   0.01780    0.14762
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.82200   10.80990   0.01210    0.11193
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.65930   10.64500   0.01430    0.13434
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.12000   10.99000   0.13000    1.18289
野村環球基金-人民幣計價                                            16.73000   16.57000   0.16000    0.96560
野村環球基金-美元計價                                              13.05000   12.93000   0.12000    0.92807
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.45000   18.24000   0.21000    1.15132
野村鴻利基金                                                       23.10000   22.80000   0.30000    1.31579
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89420   16.89400   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       19.10000   18.97000   0.13000    0.68529
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.15000   13.09000   0.06000    0.45837
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.93000   14.93000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.45400   10.46510  -0.01110   -0.10607
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.69600   13.71060  -0.01460   -0.10649
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.54130   10.54600  -0.00470   -0.04457
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44360   10.43750   0.00610    0.05844
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.35720   10.36720  -0.01000   -0.09646
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.23120   10.23130  -0.00010   -0.00098
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.02610   10.02170   0.00440    0.04390
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.13840   10.13610   0.00230    0.02269
凱基台商天下基金                                                   12.99000   12.93000   0.06000    0.46404
凱基台灣精五門基金                                                 20.54000   20.25000   0.29000    1.43210
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       41.74000   41.68190   0.05810    0.13939
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   43.11830   43.01290   0.10540    0.24504
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.19060   42.14820   0.04240    0.10060
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.39030   10.33130   0.05900    0.57108
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   41.88880   41.86340   0.02540    0.06067
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         42.53760   42.50380   0.03380    0.07952
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             42.15580   42.21520  -0.05940   -0.14071
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.37000   12.45000  -0.08000   -0.64257
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.12250   11.18520  -0.06270   -0.56056
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58530   11.58510   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.51000   27.18000   0.33000    1.21413
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.35000   22.05000   0.30000    1.36054
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.43570   21.18350   0.25220    1.19055
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.51000   16.57000  -0.06000   -0.36210
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.60770   15.69460  -0.08690   -0.55369
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.40000    7.37000   0.03000    0.40706
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.25000   11.18000   0.07000    0.62612
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.90530   10.82420   0.08110    0.74925
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.62100   11.53620   0.08480    0.73508
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.03000   11.93000   0.10000    0.83822
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.51000   12.44000   0.07000    0.56270
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.13340   12.07840   0.05500    0.45536
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.04890    9.98860   0.06030    0.60369
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.77750    9.70730   0.07020    0.72317
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.89520    9.80960   0.08560    0.87261
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.04890    9.98860   0.06030    0.60369
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.77750    9.70730   0.07020    0.72317
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.89520    9.80960   0.08560    0.87261
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.11000   13.30000  -0.19000   -1.42857
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.23000   32.28000   0.95000    2.94300
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.27000   30.89000   0.38000    1.23017
富邦上証180基金                                                    30.65000   30.02000   0.63000    2.09860
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18520    0.19000  -0.00480   -2.52632
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.77000    5.89000  -0.12000   -2.03735
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.55000    6.68000  -0.13000   -1.94611
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   41.78000   40.24000   1.54000    3.82704
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.72590   11.81650  -0.09060   -0.76672
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.82710   10.90610  -0.07900   -0.72437
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.46920   10.52260  -0.05340   -0.50748
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.98910   10.06630  -0.07720   -0.76692
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.14610    9.21280  -0.06670   -0.72399
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.85240    8.89750  -0.04510   -0.50688
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.54270   20.52360   0.01910    0.09306
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.59210   11.58870   0.00340    0.02934
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.65690   10.68710  -0.03020   -0.28258
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.61280   13.63870  -0.02590   -0.18990
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99460    1.99870  -0.00410   -0.20513
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.41650    9.43440  -0.01790   -0.18973
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42920    1.43220  -0.00300   -0.20947
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.17940   12.17100   0.00840    0.06902
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.77820    1.77810   0.00010    0.00562
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.24620   10.23910   0.00710    0.06934
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51640    1.51640   0.00000    0.00000
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.64550   10.63820   0.00730    0.06862
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.59880   10.60410  -0.00530   -0.04998
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.57000   15.68000  -0.11000   -0.70153
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.24000   18.00000   0.24000    1.33333
富邦日本東証基金                                                   19.87000   19.76000   0.11000    0.55668
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.00000   43.86000   0.14000    0.31920
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.56000   45.51000   0.05000    0.10987
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    50.56000   50.49000   0.07000    0.13864
富邦台灣心基金                                                     21.46000   21.21000   0.25000    1.17869
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.20000   45.15000   0.05000    0.11074
富邦台灣科技指數基金                                               52.87000   52.70000   0.17000    0.32258
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   44.46930   44.39930   0.07000    0.15766
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.59090   41.45330   0.13760    0.33194
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30780    0.30710   0.00070    0.22794
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.57830    2.57830   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35030    0.35020   0.00010    0.02856
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.86790   10.85880   0.00910    0.08380
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.20970    2.20970   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33130    0.33120   0.00010    0.03019
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.25150    9.24370   0.00780    0.08438
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.42000   23.25000   0.17000    0.73118
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.40000   14.48000  -0.08000   -0.55249
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.80000   28.38000   0.42000    1.47992
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69440   15.69420   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.29000   17.89000   0.40000    2.23589
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.61360   40.34700   0.26660    0.66077
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   40.93180   40.84550   0.08630    0.21128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.93920   40.90380   0.03540    0.08654
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   42.61670   42.59880   0.01790    0.04202
富邦長紅基金                                                       60.00000   59.33000   0.67000    1.12928
富邦科技基金                                                       23.72000   23.44000   0.28000    1.19454
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.26790   41.21640   0.05150    0.12495
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        42.08670   42.14180  -0.05510   -0.13075
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.80780   38.79100   0.01680    0.04331
富邦恒生國企ETF基金                                                20.45000   20.39000   0.06000    0.29426
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.74000   13.83000  -0.09000   -0.65076
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.79000   26.50000   0.29000    1.09434
富邦高成長基金                                                     23.18000   22.90000   0.28000    1.22271
富邦基金A類型                                                      13.18000   13.00000   0.18000    1.38462
富邦基金I類型                                                      13.18000   13.00000   0.18000    1.38462
富邦深証100基金                                                    10.19000    9.92000   0.27000    2.72177
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.34000   20.11000   0.23000    1.14371
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42180    0.42120   0.00060    0.14245
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.39270   12.38990   0.00280    0.02260
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.28560    9.28350   0.00210    0.02262
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30080    0.30040   0.00040    0.13316
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.51420    8.51220   0.00200    0.02350
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.84380    9.82750   0.01630    0.16586
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.49220   10.45940   0.03280    0.31359
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.24150    9.22630   0.01520    0.16475
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.84560    9.81480   0.03080    0.31381
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.31000   18.25000   0.06000    0.32877
富邦精準基金                                                       44.50000   43.75000   0.75000    1.71429
富邦精銳中小基金                                                   11.15000   11.04000   0.11000    0.99638
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.10000   16.76000   0.34000    2.02864
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.81000   20.77000   0.04000    0.19259
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.39000    7.43000  -0.04000   -0.53836
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.99000   14.83000   0.16000    1.07889
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.68000   19.60000   0.08000    0.40816
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.41360   10.40570   0.00790    0.07592
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.14770   10.27710  -0.12940   -1.25911
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.38230   10.43820  -0.05590   -0.53553
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.95280    9.94520   0.00760    0.07642
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.65340    9.77640  -0.12300   -1.25813
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.86250    9.91550  -0.05300   -0.53452
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富達台灣成長基金                                                   30.23000   30.21000   0.02000    0.06620
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.84400    9.81280   0.03120    0.31795
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.83730    9.81300   0.02430    0.24763
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.69750    9.67580   0.02170    0.22427
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.08090   10.04900   0.03190    0.31744
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.08600   10.06100   0.02500    0.24848
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.94500    9.92270   0.02230    0.22474
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.53920    8.57430  -0.03510   -0.40936
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22780    9.27290  -0.04510   -0.48636
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.81320    8.85800  -0.04480   -0.50576
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.17550   10.21730  -0.04180   -0.40911
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.26440   10.31460  -0.05020   -0.48669
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.82440    9.87440  -0.05000   -0.50636
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.95680   10.00660  -0.04980   -0.49767
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.56600    8.57890  -0.01290   -0.15037
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.82740    9.84960  -0.02220   -0.22539
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.13940    9.16180  -0.02240   -0.24449
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.24000   11.25700  -0.01700   -0.15102
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.08060   11.10570  -0.02510   -0.22601
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.41360   10.43900  -0.02540   -0.24332
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.32170    9.34420  -0.02250   -0.24079
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.08000   14.93000   0.15000    1.00469
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.77930    8.78930  -0.01000   -0.11377
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.66630    9.68470  -0.01840   -0.18999
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.19670    9.21620  -0.01950   -0.21158
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.49820   10.50990  -0.01170   -0.11132
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.55360   10.57370  -0.02010   -0.19009
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.09610   10.11720  -0.02110   -0.20856
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.32860    9.34770  -0.01910   -0.20433
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.92000    8.99000  -0.07000   -0.77864
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.45000    8.49000  -0.04000   -0.47114
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.36000    7.51000  -0.15000   -1.99734
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.54000    9.72000  -0.18000   -1.85185
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.40000    8.64000  -0.24000   -2.77778
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.29000    8.47000  -0.18000   -2.12515
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.37000    9.58000  -0.21000   -2.19207
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21160   10.18220   0.02940    0.28874
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.58030    9.60120  -0.02090   -0.21768
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.12010    9.11670   0.00340    0.03729
富蘭克林華美中華基金                                               10.99000   11.06000  -0.07000   -0.63291
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.52000   21.32000   0.20000    0.93809
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.15000   20.95000   0.20000    0.95465
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.85730    7.85310   0.00420    0.05348
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.93890    8.94270  -0.00380   -0.04249
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.85660    9.86070  -0.00410   -0.04158
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.39730    9.39230   0.00500    0.05324
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.36960   11.34350   0.02610    0.23009
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.59810    8.57830   0.01980    0.23081
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.79890    8.77870   0.02020    0.23010
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.88570    9.86290   0.02280    0.23117
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.90300   13.89030   0.01270    0.09143
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.11870   10.10950   0.00920    0.09100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.39850   10.37920   0.01930    0.18595
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.55980    7.54580   0.01400    0.18553
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.90820    8.89170   0.01650    0.18557
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.89350    9.87520   0.01830    0.18531
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.00670   10.97450   0.03220    0.29341
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.47450    7.45260   0.02190    0.29386
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.82500    8.79920   0.02580    0.29321
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.96400    9.93480   0.02920    0.29392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.68450   10.66500   0.01950    0.18284
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.59720    7.58340   0.01380    0.18198
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08380    8.07900   0.00480    0.05941
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.12610    9.12870  -0.00260   -0.02848
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.13590   10.13870  -0.00280   -0.02762
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.79510   12.78750   0.00760    0.05943
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.72000    7.67000   0.05000    0.65189
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.01000    7.94000   0.07000    0.88161
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.04000    8.07000  -0.03000   -0.37175
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.27000    8.24000   0.03000    0.36408
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.87310   12.80750   0.06560    0.51220
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
富蘭克林華美第一富基金                                             38.34000   38.01000   0.33000    0.86819
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34230   10.34220   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.68000    8.64000   0.04000    0.46296
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.96000    8.91000   0.05000    0.56117
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.98000   13.79000   0.19000    1.37781
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.95000   12.76000   0.19000    1.48903
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.16000   14.92000   0.24000    1.60858
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.83020    9.82330   0.00690    0.07024
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.83020    9.82330   0.00690    0.07024
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.70440    9.70580  -0.00140   -0.01442
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.70440    9.70570  -0.00130   -0.01339
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.77730    9.77360   0.00370    0.03786
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.77730    9.77360   0.00370    0.03786
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.77730    9.77360   0.00370    0.03786
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.86830    9.85000   0.01830    0.18579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.86830    9.85000   0.01830    0.18579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.86830    9.85000   0.01830    0.18579
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.79560    6.75340   0.04220    0.62487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.48280   10.53470  -0.05190   -0.49266
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.39750    9.40620  -0.00870   -0.09249
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.26410   11.27450  -0.01040   -0.09224
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68410    6.68700  -0.00290   -0.04337
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.81590    8.82790  -0.01200   -0.13593
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.32370   10.33770  -0.01400   -0.13543
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.71440   10.71890  -0.00450   -0.04198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.33000   66.35000  -0.02000   -0.03014
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    66.37000   66.30000   0.07000    0.10558
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.10310   60.99010   0.11300    0.18528
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.70000   20.66000   0.04000    0.19361
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              62.15630   62.13960   0.01670    0.02687
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 62.53750   62.46520   0.07230    0.11574
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.83410   11.83350   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   38.33710   37.88050   0.45660    1.20537
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.29000    8.49000  -0.20000   -2.35571
復華中小精選基金                                                   64.73000   64.35000   0.38000    0.59052
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.06530   52.26600  -0.20070   -0.38400
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.90790   61.71800   0.18990    0.30769
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.44000    9.55000  -0.11000   -1.15183
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.46000    8.53000  -0.07000   -0.82063
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.45000   11.54000  -0.09000   -0.77990
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.32000   10.40000  -0.08000   -0.76923
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.92000   10.07000  -0.15000   -1.48957
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
復華台灣智能基金                                                   11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
復華全方位基金                                                     29.01000   28.62000   0.39000    1.36268
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.28000   12.10000   0.18000    1.48760
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.45000   19.13000   0.32000    1.67277
復華全球平衡基金-美元                                               8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.18000   19.08000   0.10000    0.52411
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.27000   14.02000   0.25000    1.78317
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.83000   13.57000   0.26000    1.91599
復華全球原物料基金                                                  8.21000    8.12000   0.09000    1.10837
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.51000   12.41000   0.10000    0.80580
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.93230   11.93150   0.00080    0.00670
復華全球債券基金                                                   14.22660   14.22060   0.00600    0.04219
復華全球債券組合基金                                               14.95000   14.95000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.53000   14.51000   0.02000    0.13784
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
復華有利貨幣市場基金                                               13.48260   13.48250   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.23000   11.31000  -0.08000   -0.70734
復華亞太成長基金                                                   12.33000   12.18000   0.15000    1.23153
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.68000    8.59000   0.09000    1.04773
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.27000    9.16000   0.11000    1.20087
復華東協世紀基金                                                   11.94000   11.98000  -0.04000   -0.33389
復華南非幣長期收益基金A                                            13.92000   13.90000   0.02000    0.14388
復華南非幣長期收益基金B                                             8.06000    8.05000   0.01000    0.12422
復華南非幣短期收益基金A                                            14.38000   14.37000   0.01000    0.06959
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      63.82960   63.91310  -0.08350   -0.13065
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.42000   21.16000   0.26000    1.22873
復華美國新星基金-美元                                              12.30000   12.10000   0.20000    1.65289
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.56000   12.34000   0.22000    1.78282
復華恒生基金                                                       21.41000   21.31000   0.10000    0.46926
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.31000    8.38000  -0.07000   -0.83532
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.06000   30.62000   0.44000    1.43697
復華神盾基金                                                       25.33950   24.97700   0.36250    1.45134
復華高成長基金                                                     68.63000   67.90000   0.73000    1.07511
復華高益策略組合基金                                               13.28000   13.30000  -0.02000   -0.15038
復華貨幣市場基金                                                   14.44550   14.44530   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.60000   18.49000   0.11000    0.59492
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.16000   48.05000   0.11000    0.22893
復華復華基金                                                       21.40000   21.17000   0.23000    1.08644
復華華人世紀基金                                                   15.92000   15.90000   0.02000    0.12579
復華傳家二號基金                                                   29.58980   29.25510   0.33470    1.14407
復華傳家基金                                                       21.75260   21.51750   0.23510    1.09260
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.49000   15.48000   0.01000    0.06460
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.04000   13.99000   0.05000    0.35740
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
復華新興人民幣債券基金A                                            12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                     20.62000   20.60000   0.02000    0.09709
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.44000   66.43000   0.01000    0.01505
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.35000    5.35000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
復華滬深300 A股基金                                                22.99000   22.46000   0.53000    2.35975
復華數位經濟基金                                                   45.33000   44.63000   0.70000    1.56845
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.81880    9.81920  -0.00040   -0.00407
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.62270    9.62190   0.00080    0.00831
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.34860   10.34890  -0.00030   -0.00290
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.00860   10.00770   0.00090    0.00899
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.96990    9.97090  -0.00100   -0.01003
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.59270   10.57810   0.01460    0.13802
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.78100    9.78440  -0.00340   -0.03475
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.41220   10.40040   0.01180    0.11346
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.12860   10.13210  -0.00350   -0.03454
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.76920   10.75700   0.01220    0.11341
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.43950   10.45190  -0.01240   -0.11864
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.40910   10.40720   0.00190    0.01826
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.51820   10.50070   0.01750    0.16666
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.32360   10.33460  -0.01100   -0.10644
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.38850   11.47240  -0.08390   -0.73132
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.29280   10.29210   0.00070    0.00680
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.49970   10.51090  -0.01120   -0.10656
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.70310   11.78950  -0.08640   -0.73286
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.43040   10.42970   0.00070    0.00671
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.57700   10.56060   0.01640    0.15529
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.20560   10.22510  -0.01950   -0.19071
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.35150   10.44010  -0.08860   -0.84865
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.23230   10.23850  -0.00620   -0.06056
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.20410   10.22360  -0.01950   -0.19074
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.35060   10.43920  -0.08860   -0.84872
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.22900   10.23510  -0.00610   -0.05960
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.05020   10.06850  -0.01830   -0.18175
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.05160   10.06030  -0.00870   -0.08648
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.04860   10.06700  -0.01840   -0.18278
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.05260   10.06130  -0.00870   -0.08647
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.50910   10.52000  -0.01090   -0.10361
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.53010   10.52950   0.00060    0.00570
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.62820   10.61190   0.01630    0.15360
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18020    9.16260   0.01760    0.19209
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.22170    8.26350  -0.04180   -0.50584
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.27000    8.26660   0.00340    0.04113
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.86930   11.84660   0.02270    0.19162
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.66340   10.71760  -0.05420   -0.50571
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.85070   10.84630   0.00440    0.04057
景順主流基金                                                       17.20000   16.99000   0.21000    1.23602
景順台灣科技基金                                                   29.78000   29.43000   0.35000    1.18926
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
景順全球科技基金                                                   23.03000   22.70000   0.33000    1.45374
景順全球康健基金                                                   18.71000   18.63000   0.08000    0.42941
景順貨幣市場基金                                                   15.98140   15.98130   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       31.58000   31.33000   0.25000    0.79796
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.50000   14.34000   0.16000    1.11576
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.67000   13.50000   0.17000    1.25926
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.66000   10.60000   0.06000    0.56604
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.95000   10.88000   0.07000    0.64338
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.43000   11.35000   0.08000    0.70485
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61940    8.66770  -0.04830   -0.55724
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96820    7.99180  -0.02360   -0.29530
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.38710   11.41120  -0.02410   -0.21120
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.50210   10.49630   0.00580    0.05526
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.97000    8.02000  -0.05000   -0.62344
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.66000    7.71000  -0.05000   -0.64851
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.34000   11.40000  -0.06000   -0.52632
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.53650    9.53240   0.00410    0.04301
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.82050    9.80170   0.01880    0.19180
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.05660   10.05240   0.00420    0.04178
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.36010   10.34030   0.01980    0.19148
華南永昌永昌基金                                                   19.40000   19.23000   0.17000    0.88404
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.67450   14.68800  -0.01350   -0.09191
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.96000    9.86000   0.10000    1.01420
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.36000   10.25000   0.11000    1.07317
華南永昌全球精品基金                                               16.49000   16.30000   0.19000    1.16564
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.92000   12.87000   0.05000    0.38850
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.94000   12.86000   0.08000    0.62208
華南永昌物聯網精選基金                                             11.53000   11.36000   0.17000    1.49648
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26510   16.26490   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.13210   23.95500   0.17710    0.73930
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.97890   11.97880   0.00010    0.00083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.67160   10.67250  -0.00090   -0.00843
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.66730   10.63930   0.02800    0.26318
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99460    9.99540  -0.00080   -0.00800
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.91830    9.89280   0.02550    0.25776
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.50120   10.50330  -0.00210   -0.01999
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.42240   10.39590   0.02650    0.25491
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95050    9.95250  -0.00200   -0.02010
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.83460    9.81050   0.02410    0.24566
華頓中小型基金                                                     19.99000   19.85000   0.14000    0.70529
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.26100   11.15930   0.10170    0.91135
華頓台灣基金                                                       23.00000   22.68000   0.32000    1.41093
華頓平安貨幣市場基金                                               11.55920   11.55910   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.33000   17.01000   0.32000    1.88125
華頓全球高收益債券基金A                                            13.77750   13.75530   0.02220    0.16139
華頓全球高收益債券基金B                                             8.12280    8.10970   0.01310    0.16153
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.08000    5.05000   0.03000    0.59406
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.63300    2.65170  -0.01870   -0.70521
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.87040   11.92410  -0.05370   -0.45035
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38130    0.38360  -0.00230   -0.59958
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.72040   11.74720  -0.02680   -0.22814
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.72040   11.74720  -0.02680   -0.22814
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.43350   10.46400  -0.03050   -0.29148
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.50450   10.50160   0.00290    0.02761
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.50450   10.50160   0.00290    0.02761
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.28240    9.27980   0.00260    0.02802
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.62100   10.63380  -0.01280   -0.12037
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.62100   10.63380  -0.01280   -0.12037
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.39570    9.41050  -0.01480   -0.15727
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.51000   10.59000  -0.08000   -0.75543
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.62280    2.62600  -0.00320   -0.12186
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07020    2.07600  -0.00580   -0.27938
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.11200   12.11350  -0.00150   -0.01238
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.47000    9.47120  -0.00120   -0.01267
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37920    0.37920   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30000    0.30030  -0.00030   -0.09990
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.35000    3.41000  -0.06000   -1.75953
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.09000   15.42000  -0.33000   -2.14008
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.50000  -0.02000   -4.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.85000   23.74000   0.11000    0.46335
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.42000   12.29000   0.13000    1.05777
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.15000    8.07000   0.08000    0.99133
匯豐安富基金                                                       25.40000   25.32000   0.08000    0.31596
匯豐成功基金                                                       43.22000   42.85000   0.37000    0.86348
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.37000    2.38000  -0.01000   -0.42017
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.65940    2.66890  -0.00950   -0.35595
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34370    2.35280  -0.00910   -0.38677
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.78530   11.80830  -0.02300   -0.19478
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.90640    7.92920  -0.02280   -0.28754
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38600    0.38690  -0.00090   -0.23262
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33290    0.33380  -0.00090   -0.26962
匯豐金磚動力基金                                                   14.53000   14.52000   0.01000    0.06887
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00540   15.00530   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.06000    5.03000   0.03000    0.59642
匯豐新鑽動力基金                                                   10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.42950    5.39520   0.03430    0.63575
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.23460    9.20040   0.03420    0.37172
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.48000   51.24000   0.24000    0.46838
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.48000   51.24000   0.24000    0.46838
匯豐龍騰電子基金                                                   36.33000   36.17000   0.16000    0.44236
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.47240   12.48100  -0.00860   -0.06890
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.73000   17.59000   0.14000    0.79591
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.81000    8.97000  -0.16000   -1.78372
新光中國成長基金(美元)                                              8.83000    9.09000  -0.26000   -2.86029
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.88000    9.09000  -0.21000   -2.31023
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.95290   10.91220   0.04070    0.37298
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.05650   10.05750  -0.00100   -0.00994
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.47690   10.46350   0.01340    0.12806
新光台灣富貴基金                                                   23.00000   22.84000   0.16000    0.70053
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.88000   20.67000   0.21000    1.01597
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.90810   40.06650  -0.15840   -0.39534
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    41.62340   41.61700   0.00640    0.01538
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.69000    9.60000   0.09000    0.93750
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.76000    9.67000   0.09000    0.93071
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.50490   10.50460   0.00030    0.00286
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.36900   10.35440   0.01460    0.14100
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.94510    9.94490   0.00020    0.00201
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.80370    9.78980   0.01390    0.14198
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.14000    9.03000   0.11000    1.21816
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.53000   10.42000   0.11000    1.05566
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49400   15.49380   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.17000    9.11000   0.06000    0.65862
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.36000    8.32000   0.04000    0.48077
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.80000    8.76000   0.04000    0.45662
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.51000    8.47000   0.04000    0.47226
新光亞洲精選基金-美金                                              21.18000   21.40000  -0.22000   -1.02804
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.67000   21.87000  -0.20000   -0.91449
新光店頭基金                                                       22.41000   22.20000   0.21000    0.94595
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
新光特選內需收益ETF基金                                            20.36000   20.28000   0.08000    0.39448
新光創新科技基金                                                   13.46000   13.33000   0.13000    0.97524
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.16500   10.17950  -0.01450   -0.14244
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.49950   10.52060  -0.02110   -0.20056
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.00760   10.02850  -0.02090   -0.20841
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.34710    9.35850  -0.01140   -0.12181
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.63380    9.65330  -0.01950   -0.20200
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.17710    9.19590  -0.01880   -0.20444
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.52030   40.46880   0.05150    0.12726
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       41.33330   41.37160  -0.03830   -0.09258
新光澳幣八年期保本基金                                             10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
新光澳幣保本基金                                                   12.33000   12.32000   0.01000    0.08117
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.52700   10.51550   0.01150    0.10936
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.46120    9.45070   0.01050    0.11110
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.45800    9.44880   0.00920    0.09737
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.34590   10.33580   0.01010    0.09772
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.35320   10.34900   0.00420    0.04058
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.46030    9.45660   0.00370    0.03913
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.42880    9.42340   0.00540    0.05730
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.31600   10.31010   0.00590    0.05723
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.08000    7.03000   0.05000    0.71124
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.59920   10.63320  -0.03400   -0.31975
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.58700    9.61600  -0.02900   -0.30158
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.43630   10.47990  -0.04360   -0.41603
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.57350    9.61300  -0.03950   -0.41090
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.65590    9.69140  -0.03550   -0.36630
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.56430   10.60310  -0.03880   -0.36593
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.80370   14.81160  -0.00790   -0.05334
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.68140    8.68600  -0.00460   -0.05296
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.28680   41.46990  -0.18310   -0.44153
群益10年期以上金融債ETF基金                                        39.98540   39.86420   0.12120    0.30403
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     40.51250   40.42130   0.09120    0.22562
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 40.60600   40.53500   0.07100    0.17516
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               42.64440   42.67240  -0.02800   -0.06562
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  40.13250   40.06160   0.07090    0.17698
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 43.59860   43.50450   0.09410    0.21630
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                44.60480   44.41000   0.19480    0.43864
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  43.46690   43.31420   0.15270    0.35254
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.43200   10.45880  -0.02680   -0.25624
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  41.86770   41.86480   0.00290    0.00693
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.88440   40.02240  -0.13800   -0.34481
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.42920   11.42850   0.00070    0.00613
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.20540   10.20090   0.00450    0.04411
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.55280   12.77310  -0.22030   -1.72472
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.34100    9.61440  -0.27340   -2.84365
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.76000    9.99000  -0.23000   -2.30230
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
群益大印度基金-人民幣                                              12.88260   12.86680   0.01580    0.12280
群益大印度基金-美元                                                12.06210   12.06060   0.00150    0.01244
群益大印度基金-新臺幣                                              11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.77140   11.65020   0.12120    1.04033
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.30190   11.19780   0.10410    0.92965
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.71000   10.60000   0.11000    1.03774
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.56220   10.45340   0.10880    1.04081
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.25160    9.16640   0.08520    0.92948
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.79000    8.70000   0.09000    1.03448
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.44770    9.35040   0.09730    1.04060
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.30950    8.23290   0.07660    0.93041
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.86000    8.77000   0.09000    1.02623
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.81920    8.72840   0.09080    1.04028
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.01720    7.94340   0.07380    0.92907
群益中小型股基金                                                   43.75000   43.21000   0.54000    1.24971
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.10430   10.10720  -0.00290   -0.02869
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.33960    9.44990  -0.11030   -1.16721
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.84120    8.89680  -0.05560   -0.62494
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.63800    8.64040  -0.00240   -0.02778
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.98320    8.07750  -0.09430   -1.16744
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.55810    7.60560  -0.04750   -0.62454
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.44280   10.44740  -0.00460   -0.04403
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.48700   11.49210  -0.00510   -0.04438
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.10530   11.13110  -0.02580   -0.23178
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.29740   10.28190   0.01550    0.15075
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.03410    8.19180  -0.15770   -1.92510
群益中國新機會基金N-美元                                            7.34500    7.57540  -0.23040   -3.04142
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.92000    8.13000  -0.21000   -2.58303
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.12510    7.26490  -0.13980   -1.92432
群益中國新機會基金-美元                                             7.85330    8.09960  -0.24630   -3.04089
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.56000    7.76000  -0.20000   -2.57732
群益平衡王基金                                                     19.36690   19.11940   0.24750    1.29450
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.79000    8.76000   0.03000    0.34247
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.27000    6.25000   0.02000    0.32000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.82630   11.78510   0.04120    0.34959
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.23850   11.21170   0.02680    0.23904
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.21470   10.17910   0.03560    0.34974
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.70610    9.68290   0.02320    0.23960
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.22980   10.20860   0.02120    0.20767
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.01860    9.99820   0.02040    0.20404
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.14560    9.12670   0.01890    0.20708
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.12590    9.10720   0.01870    0.20533
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.28910   10.26790   0.02120    0.20647
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.33300   10.31190   0.02110    0.20462
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.30680    9.28760   0.01920    0.20673
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.76440    9.74440   0.02000    0.20525
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.81570   10.77880   0.03690    0.34234
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.52860    7.50300   0.02560    0.34120
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.51530   10.50270   0.01260    0.11997
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.34560   10.34430   0.00130    0.01257
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.49180   10.48020   0.01160    0.11068
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.86000    9.84820   0.01180    0.11982
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.79090    9.78960   0.00130    0.01328
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.92940    9.91840   0.01100    0.11090
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.51540   10.50290   0.01250    0.11901
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.34550   10.34420   0.00130    0.01257
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.49160   10.48010   0.01150    0.10973
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.86000    9.84820   0.01180    0.11982
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.79080    9.78960   0.00120    0.01226
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.92940    9.91850   0.01090    0.10990
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.19440    9.12540   0.06900    0.75613
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.79000   10.70000   0.09000    0.84112
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.04480   14.93190   0.11290    0.75610
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.98000   14.84000   0.14000    0.94340
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.39460   10.36810   0.02650    0.25559
群益印度中小基金N-美元                                              8.68750    8.67490   0.01260    0.14525
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.28000    8.26000   0.02000    0.24213
群益印度中小基金-人民幣                                            14.07180   14.03590   0.03590    0.25577
群益印度中小基金-美元                                              12.42540   12.40730   0.01810    0.14588
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.50000   14.46000   0.04000    0.27663
群益多利策略組合基金                                               11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.86000   13.85000   0.01000    0.07220
群益多重資產組合基金                                               15.20000   15.17000   0.03000    0.19776
群益安家基金                                                       24.30990   24.05110   0.25880    1.07604
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14300   16.14280   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.12000   20.79000   0.33000    1.58730
群益亞太中小基金                                                   10.45000   10.55000  -0.10000   -0.94787
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.09000   16.20000  -0.11000   -0.67901
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.27210   10.24510   0.02700    0.26354
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.64890    7.62880   0.02010    0.26348
群益店頭市場基金                                                   91.81000   90.66000   1.15000    1.26848
群益東方盛世基金                                                    8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
群益東協成長基金-人民幣                                            12.80250   12.79070   0.01180    0.09225
群益東協成長基金-美元                                              11.18790   11.18990  -0.00200   -0.01787
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.42340   11.46920  -0.04580   -0.39933
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.75780   10.82310  -0.06530   -0.60334
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.22560   10.24560  -0.02000   -0.19521
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.48670    9.52480  -0.03810   -0.40001
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.93700    8.99130  -0.05430   -0.60392
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.49300    8.50960  -0.01660   -0.19507
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.57360   10.59430  -0.02070   -0.19539
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.28380    9.32100  -0.03720   -0.39910
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.09580    9.15100  -0.05520   -0.60321
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.48790    9.50640  -0.01850   -0.19461
群益長安基金                                                       29.58000   29.10000   0.48000    1.64948
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.03140    9.93050   0.10090    1.01606
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.17480   15.02230   0.15250    1.01516
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.79000   14.62000   0.17000    1.16279
群益真善美基金                                                     15.60080   15.48890   0.11190    0.72245
群益馬拉松基金                                                    115.91000  114.67000   1.24000    1.08136
群益深証中小板基金                                                 11.77000   11.49000   0.28000    2.43690
群益創新科技基金                                                   32.30000   32.07000   0.23000    0.71718
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.14070    9.29510  -0.15440   -1.66109
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.37570    8.61530  -0.23960   -2.78110
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.80000    9.01000  -0.21000   -2.33074
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.95430   10.12240  -0.16810   -1.66067
群益華夏盛世基金-美元                                               9.23520    9.49940  -0.26420   -2.78123
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.37000   15.72000  -0.35000   -2.22646
群益奧斯卡基金                                                     28.97000   28.53000   0.44000    1.54224
群益新興金鑽基金-美元                                              11.10000   11.15710  -0.05710   -0.51178
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
群益葛萊美基金                                                     23.29000   23.03000   0.26000    1.12896
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.56000   21.43000   0.13000    0.60663
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.07000    8.11000  -0.04000   -0.49322
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.19000   13.05000   0.14000    1.07280
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.83840   10.79550   0.04290    0.39739
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.63810   10.60770   0.03040    0.28658
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.74910   10.70250   0.04660    0.43541
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.64950   10.60730   0.04220    0.39784
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.45280   10.42290   0.02990    0.28687
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.56170   10.51590   0.04580    0.43553
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.83830   10.79540   0.04290    0.39739
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.63820   10.60780   0.03040    0.28658
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.64950   10.60740   0.04210    0.39689
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.45280   10.42290   0.02990    0.28687
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.53810   12.51840   0.01970    0.15737
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.48010   11.45590   0.02420    0.21124
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.40340   11.37630   0.02710    0.23821
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.54240    8.52900   0.01340    0.15711
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.85810    8.83940   0.01870    0.21155
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.17000    8.14000   0.03000    0.36855
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.40290    8.38290   0.02000    0.23858
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.80040    9.77970   0.02070    0.21166
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.83000    8.77000   0.06000    0.68415
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
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德信大發基金                                                       29.18000   28.77000   0.41000    1.42510
德信中國精選成長基金                                               11.56000   11.76000  -0.20000   -1.70068
德信台灣主流中小基金                                               18.77000   18.46000   0.31000    1.67931
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97360   11.97340   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   31.38000   31.10000   0.28000    0.90032
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.58690   10.58690   0.00000    0.00000
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.49860   10.50420  -0.00560   -0.05331
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70360   11.70340   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.40000   15.23000   0.17000    1.11622
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.73000   17.55000   0.18000    1.02564
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.63580   10.70640  -0.07060   -0.65942
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.90270   16.00830  -0.10560   -0.65966
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.26680    8.30400  -0.03720   -0.44798
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.14270   11.20380  -0.06110   -0.54535
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.98280   12.04830  -0.06550   -0.54365
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.86630   13.92930  -0.06300   -0.45228
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摩根大歐洲基金                                                     16.70000   16.53000   0.17000    1.02843
摩根中小基金                                                       21.72000   21.62000   0.10000    0.46253
摩根中國A股基金                                                    14.11000   14.21000  -0.10000   -0.70373
摩根中國A股基金(美元)                                              10.98000   11.07000  -0.09000   -0.81301
摩根中國亮點基金                                                   12.76000   13.02000  -0.26000   -1.99693
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.16060   11.32290  -0.16230   -1.43338
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.36090   12.53950  -0.17860   -1.42430
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.45060    9.62370  -0.17310   -1.79868
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.91400   13.10090  -0.18690   -1.42662
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.88720   15.10220  -0.21500   -1.42363
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.93000   18.86000   0.07000    0.37116
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.93000   18.86000   0.07000    0.37116
摩根台灣增長基金                                                   48.18000   48.01000   0.17000    0.35409
摩根平衡基金                                                       27.43000   27.37000   0.06000    0.21922
摩根全球α基金                                                     18.19000   18.07000   0.12000    0.66408
摩根全球平衡基金                                                   15.65240   15.65040   0.00200    0.01278
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.41750    9.42420  -0.00670   -0.07109
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.49570   10.50490  -0.00920   -0.08758
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.92070    9.92980  -0.00910   -0.09164
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.46980   11.47790  -0.00810   -0.07057
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.20890   10.21830  -0.00940   -0.09199
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.55650   10.61280  -0.05630   -0.53049
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.91680   13.99100  -0.07420   -0.53034
摩根亞洲基金                                                       57.11000   57.62000  -0.51000   -0.88511
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45940    8.46980  -0.01040   -0.12279
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.94880    9.96090  -0.01210   -0.12147
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80800    8.82180  -0.01380   -0.15643
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.74920   12.76500  -0.01580   -0.12378
摩根東方內需機會基金                                               18.09000   18.25000  -0.16000   -0.87671
摩根東方科技基金                                                   31.34000   31.60000  -0.26000   -0.82278
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.69000   11.78000  -0.09000   -0.76401
摩根金龍收成基金                                                   21.51000   22.00000  -0.49000   -2.22727
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12130   15.12110   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.68000   13.84000  -0.16000   -1.15607
摩根新金磚五國基金                                                 12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
摩根新絲路基金                                                      9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
摩根新興35基金                                                     13.31000   13.34000  -0.03000   -0.22489
摩根新興日本基金                                                   22.45000   22.53000  -0.08000   -0.35508
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.13750    7.15280  -0.01530   -0.21390
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.38400    9.40180  -0.01780   -0.18933
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.22480    9.24560  -0.02080   -0.22497
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.84140   10.86470  -0.02330   -0.21446
摩根新興科技基金                                                   51.64000   51.46000   0.18000    0.34979
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.55280    8.55350  -0.00070   -0.00818
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.21300    9.22230  -0.00930   -0.10084
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.69230    8.70330  -0.01100   -0.12639
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.11460   10.11540  -0.00080   -0.00791
摩根龍揚基金                                                       32.13000   32.87000  -0.74000   -2.25129
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.24000   10.15000   0.09000    0.88670
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.68000   11.58000   0.10000    0.86356
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.26180    9.26730  -0.00550   -0.05935
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.39860   11.40540  -0.00680   -0.05962
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.04000   20.15000  -0.11000   -0.54591
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60610   12.60600   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.65000   10.47000   0.18000    1.71920
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.42580   10.42600  -0.00020   -0.00192
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.41760   10.43250  -0.01490   -0.14282
聯邦中國龍基金                                                     25.06000   24.71000   0.35000    1.41643
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.41520   12.44650  -0.03130   -0.25148
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.61330   11.64990  -0.03660   -0.31417
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.55950   10.58360  -0.02410   -0.22771
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.36930   10.39520  -0.02590   -0.24915
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.75030    9.78100  -0.03070   -0.31387
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.85990    8.88010  -0.02020   -0.22747
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.65970    9.61150   0.04820    0.50148
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.80780    9.74440   0.06340    0.65063
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.91590    9.80160   0.11430    1.16614
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.16300   10.03090   0.13210    1.31693
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.48280    9.37350   0.10930    1.16605
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.71560    9.58940   0.12620    1.31604
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.34670   11.31210   0.03460    0.30587
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.13580   11.10190   0.03390    0.30535
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.38270   10.33770   0.04500    0.43530
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.55290   10.52050   0.03240    0.30797
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.33770   10.30630   0.03140    0.30467
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64100    9.59920   0.04180    0.43545
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.70590   22.40940   0.29650    1.32311
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.31290    9.26710   0.04580    0.49422
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.70680    9.64480   0.06200    0.64283
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.27770    9.23210   0.04560    0.49393
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.67680    9.61490   0.06190    0.64379
聯邦貨幣市場基金                                                   13.20960   13.20940   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.47000   12.30000   0.17000    1.38211
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.49190   16.49090   0.00100    0.00606
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.31720   12.31150   0.00570    0.04630
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.09410   12.06750   0.02660    0.22043
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.53100   11.50540   0.02560    0.22250
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.16390   12.17050  -0.00660   -0.05423
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.38530   11.38540  -0.00010   -0.00088
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49760   10.50340  -0.00580   -0.05522
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.64090    8.64100  -0.00010   -0.00116
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聯博大利基金                                                       35.02000   34.81000   0.21000    0.60327
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.43000   17.78000  -0.35000   -1.96850
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.47000   17.99000  -0.52000   -2.89049
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.66000   11.94000  -0.28000   -2.34506
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.98000   15.95000   0.03000    0.18809
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.78000   12.77000   0.01000    0.07831
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.91000   0.02000    0.16793
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.60000    7.59000   0.01000    0.13175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.08000   15.11000  -0.03000   -0.19854
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.48000   11.38000   0.10000    0.87873
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.25000   14.14000   0.11000    0.77793
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.39000   14.27000   0.12000    0.84093
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.39000   14.28000   0.11000    0.77031
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.30000    9.22000   0.08000    0.86768
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.10000   14.98000   0.12000    0.80107
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.24000   20.13000   0.11000    0.54645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.35000   18.26000   0.09000    0.49288
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.67000   12.60000   0.07000    0.55556
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.54000   14.46000   0.08000    0.55325
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.44000   15.36000   0.08000    0.52083
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.45000   14.38000   0.07000    0.48679
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.49000   14.42000   0.07000    0.48544
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.57000   12.50000   0.07000    0.56000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.66000   12.60000   0.06000    0.47619
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.63000    8.58000   0.05000    0.58275
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.18000   13.11000   0.07000    0.53394
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.06000   19.06000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.83000   17.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.02000   14.02000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.84000   12.84000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.09000   14.06000   0.03000    0.21337
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
聯博貨幣市場基金                                                   15.02910   15.02900   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.01580   10.78640   0.22940    2.12675
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.93400   13.65290   0.28110    2.05890
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.56260    7.40520   0.15740    2.12553
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.10000   14.10000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.23000   14.23000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.86330    9.86530  -0.00200   -0.02027
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.20460   10.20960  -0.00500   -0.04897
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.87530    9.87440   0.00090    0.00911
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.91840    9.90850   0.00990    0.09991
瀚亞中小型股基金                                                   20.72000   20.52000   0.20000    0.97466
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.25000   12.45000  -0.20000   -1.60643
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.91000   13.19000  -0.28000   -2.12282
瀚亞巴西基金                                                        5.43000    5.42000   0.01000    0.18450
瀚亞外銷基金                                                       40.05000   39.55000   0.50000    1.26422
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.98460   10.96940   0.01520    0.13857
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.57800   10.56070   0.01730    0.16381
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.46490   12.43640   0.02850    0.22917
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.47940   10.44890   0.03050    0.29190
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.19560    7.18600   0.00960    0.13359
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.84540    7.83250   0.01290    0.16470
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.99740    7.97910   0.01830    0.22935
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.97440    6.95410   0.02030    0.29191
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.60530    8.58570   0.01960    0.22829
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.85080    8.83900   0.01180    0.13350
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.17330    9.15820   0.01510    0.16488
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.96940    8.94890   0.02050    0.22908
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.79000   11.74000   0.05000    0.42589
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.39000   11.34000   0.05000    0.44092
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.27800   10.23940   0.03860    0.37698
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.69890    9.67420   0.02470    0.25532
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.57200    9.54680   0.02520    0.26396
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.67010    9.63380   0.03630    0.37680
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.21000   14.11000   0.10000    0.70872
瀚亞印度基金-美元                                                  13.35000   13.26000   0.09000    0.67873
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.90000   29.65000   0.25000    0.84317
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.94000   12.95000  -0.01000   -0.07722
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.52000   11.63000  -0.11000   -0.94583
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.30000   10.50000  -0.20000   -1.90476
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.65000   14.85000  -0.20000   -1.34680
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.78000    8.86000  -0.08000   -0.90293
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.82000    6.95000  -0.13000   -1.87050
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.69000    8.81000  -0.12000   -1.36209
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.16200   12.20080  -0.03880   -0.31801
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.03890   14.10470  -0.06580   -0.46651
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.10690   11.13760  -0.03070   -0.27564
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.90720   10.92730  -0.02010   -0.18394
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.50830   12.51010  -0.00180   -0.01439
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.94440    8.97230  -0.02790   -0.31096
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.78710    9.82590  -0.03880   -0.39487
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.91390    8.93860  -0.02470   -0.27633
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.74300    8.75910  -0.01610   -0.18381
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.29920    9.30010  -0.00090   -0.00968
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.55500   14.52140   0.03360    0.23138
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.43730   10.43180   0.00550    0.05272
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.39350   12.36500   0.02850    0.23049
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.86000   19.85000   0.01000    0.05038
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61060   13.61040   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.08000   27.54000   0.54000    1.96078
瀚亞高科技基金                                                     58.68000   58.06000   0.62000    1.06786
瀚亞理財通基金                                                     26.45000   26.36000   0.09000    0.34143
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.39000    8.37000   0.02000    0.23895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.43000    8.41000   0.02000    0.23781
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
瀚亞菁華基金                                                       21.84000   21.56000   0.28000    1.29870
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.87940   13.86450   0.01490    0.10747
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.27360    9.26360   0.01000    0.10795
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.58070   10.56540   0.01530    0.14481
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.05270   11.06610  -0.01340   -0.12109
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.90000    9.87040   0.02960    0.29989
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.33320   10.28160   0.05160    0.50187
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.00180    7.99020   0.01160    0.14518
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.87070    7.88020  -0.00950   -0.12056
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.57520    8.56210   0.01310    0.15300
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.06770    8.04350   0.02420    0.30086
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.88090    7.84150   0.03940    0.50245
瀚亞電通網基金                                                     15.28000   15.10000   0.18000    1.19205
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.84710   13.84720  -0.00010   -0.00072
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.47610   10.48250  -0.00640   -0.06105
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.75150    9.75670  -0.00520   -0.05330
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.37580   11.37590  -0.00010   -0.00088
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.72000   10.59000   0.13000    1.22757
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