[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/15 108/05/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.07860 10.09230 -0.01370 -0.13575 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.97490 9.98840 -0.01350 -0.13516 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.16710 10.17560 -0.00850 -0.08353 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.06400 10.07270 -0.00870 -0.08637 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.35640 10.34460 0.01180 0.11407 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.16290 10.15140 0.01150 0.11328 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.28600 10.28640 -0.00040 -0.00389 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.18070 10.18120 -0.00050 -0.00491 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.07000 23.39000 -0.32000 -1.36811 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.76000 25.75000 -0.99000 -3.84466 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 40.52070 40.26330 0.25740 0.63929 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.69180 39.85470 -0.16290 -0.40873 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.61090 9.61580 -0.00490 -0.05096 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.07650 10.07860 -0.00210 -0.02084 中國信託台灣活力基金 14.03000 13.85000 0.18000 1.29964 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.74000 8.62000 0.12000 1.39211 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.31000 0.13000 1.39635 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.06420 10.04900 0.01520 0.15126 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10810 9.09440 0.01370 0.15064 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.36410 10.36210 0.00200 0.01930 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.34940 9.34700 0.00240 0.02568 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.89050 10.81540 0.07510 0.69438 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.29500 9.23090 0.06410 0.69441 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.16810 11.14850 0.01960 0.17581 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.81890 9.80170 0.01720 0.17548 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 40.82630 40.84340 -0.01710 -0.04187 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 42.55560 42.48620 0.06940 0.16335 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.95490 42.89700 0.05790 0.13497 中國信託智能運動基金-台幣 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 中國信託智能運動基金-美元 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02590 11.02570 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.94090 9.93590 0.00500 0.05032 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.25730 9.25270 0.00460 0.04972 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.13510 10.13600 -0.00090 -0.00888 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.43310 9.43390 -0.00080 -0.00848 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 40.10200 40.18130 -0.07930 -0.19736 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 40.62080 40.54670 0.07410 0.18275 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 40.26250 40.19870 0.06380 0.15871 元大2001基金 60.34000 59.78000 0.56000 0.93677 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.98000 42.98140 -0.00140 -0.00326 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.19650 41.11040 0.08610 0.20944 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.92000 20.46000 -0.54000 -2.63930 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.65500 11.65170 0.00330 0.02832 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.80270 10.83740 -0.03470 -0.32019 元大上證50基金 31.69000 30.99000 0.70000 2.25879 元大大中華TMT基金-人民幣 10.33000 10.53000 -0.20000 -1.89934 元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.47000 -0.21000 -2.21753 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.17000 13.27000 -0.10000 -0.75358 元大大中華價值指數基金-美元 12.29600 12.49700 -0.20100 -1.60839 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.75300 16.93500 -0.18200 -1.07470 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.54200 10.57300 -0.03100 -0.29320 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.19800 10.20100 -0.00300 -0.02941 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.06000 -0.04000 -1.30719 元大中國平衡基金-新台幣 13.58000 13.79000 -0.21000 -1.52284 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.60370 46.83310 -0.22940 -0.48982 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.88860 10.85560 0.03300 0.30399 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94120 9.91110 0.03010 0.30370 元大中國機會債券基金-新台幣 10.07450 10.07910 -0.00460 -0.04564 元大巴西指數基金 6.38100 6.32100 0.06000 0.94922 元大巴菲特基金 25.47000 25.24000 0.23000 0.91125 元大日經225基金 26.85000 26.66000 0.19000 0.71268 元大台商收成基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625 元大台灣50單日反向1倍基金 12.04000 12.10000 -0.06000 -0.49587 元大台灣50單日正向2倍基金 37.60000 37.35000 0.25000 0.66934 元大台灣中型100基金 31.52000 31.25000 0.27000 0.86400 元大台灣加權股價指數基金 24.94600 24.83100 0.11500 0.46313 元大台灣卓越50基金 79.52000 79.44000 0.08000 0.10070 元大台灣金融基金 17.27000 17.21000 0.06000 0.34863 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.63000 30.45000 0.18000 0.59113 元大台灣高股息基金 26.08000 25.96000 0.12000 0.46225 元大台灣電子科技基金 34.31000 34.24000 0.07000 0.20444 元大全球ETF成長組合基金 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 元大全球ETF穩健組合基金 14.62000 14.52000 0.10000 0.68871 元大全球人工智慧ETF基金 22.01000 21.74000 0.27000 1.24195 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588 元大全球不動產證券化基金-美元 12.02000 11.98900 0.03100 0.25857 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.62000 8.71000 -0.09000 -1.03330 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.54000 6.60000 -0.06000 -0.90909 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.75000 6.74000 0.01000 0.14837 元大全球股票入息基金-美元配息 8.38100 8.31700 0.06400 0.76951 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.38000 8.30000 0.08000 0.96386 元大全球新興市場精選組合基金 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936 元大全球農業商機基金 17.13000 16.98000 0.15000 0.88339 元大印尼指數基金 8.91300 8.93400 -0.02100 -0.23506 元大印度指數基金 9.70900 9.61600 0.09300 0.96714 元大印度基金 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980 元大多多基金 16.94000 16.66000 0.28000 1.68067 元大多福基金 51.37000 50.91000 0.46000 0.90356 元大亞太成長基金 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.98120 8.95220 0.02900 0.32394 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.22090 7.19760 0.02330 0.32372 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.03400 9.08500 -0.05100 -0.56136 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.00300 10.06000 -0.05700 -0.56660 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.13000 10.14440 -0.01440 -0.14195 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.26660 10.29210 -0.02550 -0.24776 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.12580 10.15090 -0.02510 -0.24727 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.34870 10.31770 0.03100 0.30045 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.20670 10.17610 0.03060 0.30070 元大卓越基金 42.92000 42.53000 0.39000 0.91700 元大店頭基金 8.16000 8.08000 0.08000 0.99010 元大美元貨幣市場基金-美元 10.43690 10.43630 0.00060 0.00575 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83670 9.84150 -0.00480 -0.04877 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.44460 32.40100 0.04360 0.13456 元大美國政府20年期(以上)債券基金 40.28040 40.32550 -0.04510 -0.11184 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.94120 17.88990 0.05130 0.28675 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.48490 20.59210 -0.10720 -0.52059 元大美國政府7至10年期債券基金 41.07260 41.05600 0.01660 0.04043 元大高科技基金 18.85000 18.57000 0.28000 1.50781 元大得利貨幣市場基金 16.31420 16.31400 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02440 12.02420 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.33000 12.23000 0.10000 0.81766 元大華夏中小基金 7.05000 7.07000 -0.02000 -0.28289 元大新中國基金-人民幣 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 元大新中國基金-美元 8.75900 8.80900 -0.05000 -0.56760 元大新中國基金-新台幣 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 元大新主流基金 23.82000 23.41000 0.41000 1.75139 元大新東協平衡基金-美元 9.25900 9.24700 0.01200 0.12977 元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.25100 10.21820 0.03280 0.32100 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.43650 9.39530 0.04120 0.43852 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.67480 10.61250 0.06230 0.58704 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.88000 8.82820 0.05180 0.58676 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.31140 10.30810 0.00330 0.03201 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.62780 9.62480 0.00300 0.03117 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.57100 10.50990 0.06110 0.58136 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.87760 9.82050 0.05710 0.58144 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.90220 9.89440 0.00780 0.07883 元大新興亞洲基金 10.71000 10.87000 -0.16000 -1.47194 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.41440 9.47060 -0.05620 -0.59342 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.83150 8.88430 -0.05280 -0.59431 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.76510 9.76980 -0.00470 -0.04811 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.17060 9.17510 -0.00450 -0.04905 元大萬泰貨幣市場基金 15.15410 15.15390 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.01000 35.69000 0.32000 0.89661 元大實質多重資產基金-人民幣 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 元大實質多重資產基金-美元 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560 元大實質多重資產基金-新台幣 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459 元大滬深300單日反向1倍基金 13.24000 13.51000 -0.27000 -1.99852 元大滬深300單日正向2倍基金 15.96000 15.36000 0.60000 3.90625 元大摩臺基金 37.23000 37.18000 0.05000 0.13448 元大標普500基金 26.74000 26.48000 0.26000 0.98187 元大標普500單日反向1倍基金 12.77000 12.92000 -0.15000 -1.16099 元大標普500單日正向2倍基金 33.76000 32.96000 0.80000 2.42718 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.12000 20.05000 0.07000 0.34913 元大標智滬深300基金 17.57000 17.32000 0.25000 1.44342 元大歐洲50基金 24.40000 24.08000 0.32000 1.32890 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.24380 9.27780 -0.03400 -0.36647 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.27880 10.27850 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.88000 14.79000 0.09000 0.60852 日盛上選基金 32.85000 32.40000 0.45000 1.38889 日盛小而美基金 17.62000 17.46000 0.16000 0.91638 日盛中國內需動力基金 9.17000 9.27000 -0.10000 -1.07875 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.24740 12.24650 0.00090 0.00735 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89180 9.89100 0.00080 0.00809 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.43070 12.45570 -0.02500 -0.20071 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03340 10.05360 -0.02020 -0.20092 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.24950 11.22610 0.02340 0.20844 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.06290 9.04400 0.01890 0.20898 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.51000 9.60000 -0.09000 -0.93750 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 日盛日盛基金 11.29000 11.15000 0.14000 1.25561 日盛目標收益組合基金(美元) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.32560 10.31850 0.00710 0.06881 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.33740 9.33100 0.00640 0.06859 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.12430 10.10970 0.01460 0.14442 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.15580 9.14270 0.01310 0.14328 日盛全球智能車基金(美元) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48500 2.49250 -0.00750 -0.30090 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65540 1.66040 -0.00500 -0.30113 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38260 0.38400 -0.00140 -0.36458 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25540 0.25630 -0.00090 -0.35115 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.65830 12.69500 -0.03670 -0.28909 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.32180 8.34590 -0.02410 -0.28876 日盛亞洲機會基金 6.78000 6.82000 -0.04000 -0.58651 日盛首選基金 16.68000 16.46000 0.22000 1.33657 日盛高科技基金 17.59000 17.37000 0.22000 1.26655 日盛貨幣市場基金 14.82370 14.82350 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.81000 38.32000 0.49000 1.27871 日盛精選五虎基金 35.26000 35.03000 0.23000 0.65658 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53610 13.53590 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.43000 29.88000 0.55000 1.84070 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.15000 10.38000 -0.23000 -2.21580 台新MSCI中國基金 20.18000 20.49000 -0.31000 -1.51293 台新大眾貨幣市場基金 14.21280 14.21260 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51760 10.46220 0.05540 0.52953 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56650 10.60560 -0.03910 -0.36867 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.24470 10.22640 0.01830 0.17895 台新中國通基金 44.17000 43.44000 0.73000 1.68048 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51610 0.52790 -0.01180 -2.23527 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.04100 16.31900 -0.27800 -1.70354 台新中國精選中小基金-美元 0.29160 0.29850 -0.00690 -2.31156 台新中國精選中小基金-新台幣 9.08000 9.25000 -0.17000 -1.83784 台新主流基金 22.85000 22.61000 0.24000 1.06148 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.54000 22.40000 0.14000 0.62500 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72800 0.72460 0.00340 0.46922 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.18000 16.08000 0.10000 0.62189 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52190 0.51950 0.00240 0.46198 台新台灣中小基金 34.12000 33.46000 0.66000 1.97250 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.12360 10.10150 0.02210 0.21878 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39000 9.36630 0.02370 0.25303 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.75290 10.72580 0.02710 0.25266 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.90460 9.92360 -0.01900 -0.19146 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.97890 11.00000 -0.02110 -0.19182 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 台新印度基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.63130 8.62030 0.01100 0.12761 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28270 0.28390 -0.00120 -0.42268 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.48560 12.46980 0.01580 0.12671 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40360 0.40530 -0.00170 -0.41944 台新真吉利貨幣市場基金 11.12410 11.12400 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.03630 30.69380 0.34250 1.11586 台新智慧生活基金-美元 10.30180 10.19530 0.10650 1.04460 台新智慧生活基金-新台幣 10.69000 10.57000 0.12000 1.13529 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.15250 8.16230 -0.00980 -0.12006 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.41110 8.40880 0.00230 0.02735 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.12080 9.13180 -0.01100 -0.12046 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42030 9.41770 0.00260 0.02761 台新新興市場債券基金(A類型) 11.09670 11.05810 0.03860 0.34907 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35110 0.35040 0.00070 0.19977 台新新興市場債券基金(B類型) 7.97740 7.94960 0.02780 0.34970 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26620 0.26570 0.00050 0.18818 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.38000 -0.01000 -0.18587 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.69000 21.63000 0.06000 0.27739 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.15570 10.17530 -0.01960 -0.19262 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.91300 9.92050 -0.00750 -0.07560 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 9.98710 9.97980 0.00730 0.07315 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.15570 10.17530 -0.01960 -0.19262 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.91300 9.92050 -0.00750 -0.07560 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 9.98710 9.97980 0.00730 0.07315 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 39.99970 0.00000 39.99970 0.00000 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 39.99970 0.00000 39.99970 0.00000 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99980 0.00000 39.99980 0.00000 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.32170 11.31910 0.00260 0.02297 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.12400 10.18460 -0.06060 -0.59502 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21730 9.19010 0.02720 0.29597 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.75620 10.72450 0.03170 0.29558 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.80610 7.83450 -0.02840 -0.36250 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.17740 9.21100 -0.03360 -0.36478 永豐中小基金 52.96000 52.25000 0.71000 1.35885 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79090 1.79450 -0.00360 -0.20061 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.46800 2.47310 -0.00510 -0.20622 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18100 8.19810 -0.01710 -0.20858 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93950 10.96230 -0.02280 -0.20799 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.56000 4.64000 -0.08000 -1.72414 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.57000 21.03000 -0.46000 -2.18735 永豐主流品牌基金 18.65000 18.30000 0.35000 1.91257 永豐永豐基金 32.46000 32.17000 0.29000 0.90146 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.22500 9.26550 -0.04050 -0.43711 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.62100 9.66330 -0.04230 -0.43774 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14250 9.17160 -0.02910 -0.31728 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.53740 9.56770 -0.03030 -0.31669 永豐亞洲民生消費基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 永豐南非幣2021保本基金 13.92080 13.90680 0.01400 0.10067 永豐高科技基金 23.29000 23.11000 0.18000 0.77888 永豐貨幣市場基金 13.92940 13.92920 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11900 2.11860 0.00040 0.01888 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58900 2.58850 0.00050 0.01932 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78550 7.78450 0.00100 0.01285 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.80990 10.80840 0.00150 0.01388 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.07220 7.08100 -0.00880 -0.12428 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.24260 11.25670 -0.01410 -0.12526 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.89000 8.02000 -0.13000 -1.62095 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.23000 18.44000 -0.21000 -1.13883 永豐臺灣加權ETF基金 52.26000 52.04000 0.22000 0.42275 永豐領航科技基金 37.80000 37.52000 0.28000 0.74627 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.85000 9.72000 0.13000 1.33745 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.80000 9.68000 0.12000 1.23967 永豐趨勢平衡基金 40.85000 40.46000 0.39000 0.96391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.83650 11.83560 0.00090 0.00760 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.69050 9.69440 -0.00390 -0.04023 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.25860 10.26270 -0.00410 -0.03995 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.76800 9.76600 0.00200 0.02048 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.16770 10.16570 0.00200 0.01967 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.75480 9.75940 -0.00460 -0.04713 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.44990 10.45480 -0.00490 -0.04687 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.78590 9.78440 0.00150 0.01533 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.26720 10.26560 0.00160 0.01559 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.72000 10.82000 -0.10000 -0.92421 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.27000 14.44000 -0.17000 -1.17729 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.82000 19.02000 -0.20000 -1.05152 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.68000 18.89000 -0.21000 -1.11170 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.00200 9.99210 0.00990 0.09908 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.00200 9.99210 0.00990 0.09908 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00690 10.00780 -0.00090 -0.00899 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00690 10.00780 -0.00090 -0.00899 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.01580 10.01390 0.00190 0.01897 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.01580 10.01390 0.00190 0.01897 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.01340 10.01320 0.00020 0.00200 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.01340 10.01320 0.00020 0.00200 兆豐國際生命科學基金 14.93000 14.71000 0.22000 1.49558 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.20300 10.14500 0.05800 0.57171 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.40950 10.36070 0.04880 0.47101 兆豐國際全球基金 30.80000 30.47000 0.33000 1.08303 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.44800 10.44730 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.20290 10.20800 -0.00510 -0.04996 兆豐國際國民基金 22.51000 22.18000 0.33000 1.48783 兆豐國際第一基金 13.78000 13.53000 0.25000 1.84775 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.57500 10.60070 -0.02570 -0.24244 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15520 8.17500 -0.01980 -0.24220 兆豐國際萬全基金 21.32000 21.00000 0.32000 1.52381 兆豐國際電子基金 26.58000 26.16000 0.42000 1.60550 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.49000 21.41000 0.08000 0.37366 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.15000 16.23000 -0.08000 -0.49291 兆豐國際豐台灣基金 34.84000 34.49000 0.35000 1.01479 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54640 12.54620 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.75000 9.63000 0.12000 1.24611 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.47060 10.45780 0.01280 0.12240 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.28410 10.28130 0.00280 0.02723 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.47440 10.46960 0.00480 0.04585 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.26650 10.25390 0.01260 0.12288 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.37870 10.37590 0.00280 0.02699 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.34310 10.33830 0.00480 0.04643 合庫台灣基金 11.16000 11.04000 0.12000 1.08696 合庫全球高收益債券基金A類型 11.48650 11.46570 0.02080 0.18141 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.41990 12.40230 0.01760 0.14191 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.08650 11.07550 0.01100 0.09932 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.90060 11.88890 0.01170 0.09841 合庫全球高收益債券基金B類型 8.06040 8.04570 0.01470 0.18271 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.32420 9.31100 0.01320 0.14177 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00340 8.99450 0.00890 0.09895 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.77670 8.76840 0.00830 0.09466 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.17360 9.16460 0.00900 0.09820 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 合庫全球新興市場基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 合庫貨幣市場基金 10.16520 10.16500 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.71010 9.72110 -0.01100 -0.11316 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.98350 9.99470 -0.01120 -0.11206 合庫新興多重收益基金A類型 10.28170 10.28530 -0.00360 -0.03500 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.77630 11.78550 -0.00920 -0.07806 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.75700 14.77210 -0.01510 -0.10222 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.58230 8.59240 -0.01010 -0.11755 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.36720 9.37780 -0.01060 -0.11303 合庫新興多重收益基金B類型 7.78660 7.78930 -0.00270 -0.03466 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.57110 8.57790 -0.00680 -0.07927 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.34290 10.35250 -0.00960 -0.09273 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.33000 11.51000 -0.18000 -1.56386 安本標準兩岸價值基金 美元 11.09000 11.25000 -0.16000 -1.42222 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.30000 11.44000 -0.14000 -1.22378 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18600 11.18140 0.00460 0.04114 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.01470 10.12380 -0.10910 -1.07766 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98950 10.04320 -0.05370 -0.53469 安聯中國東協基金 15.27000 15.43000 -0.16000 -1.03694 安聯中國策略基金-美元 11.18000 11.29000 -0.11000 -0.97431 安聯中國策略基金-新臺幣 14.67000 14.79000 -0.12000 -0.81136 安聯中華新思路基金-人民幣 14.11000 14.26000 -0.15000 -1.05189 安聯中華新思路基金-美元 13.07000 13.23000 -0.16000 -1.20937 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.39000 12.51000 -0.12000 -0.95923 安聯台灣大壩基金 29.72000 29.27000 0.45000 1.53741 安聯台灣科技基金 48.01000 47.70000 0.31000 0.64990 安聯台灣貨幣市場基金 12.53730 12.53720 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.62000 32.10000 0.52000 1.61994 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.46690 10.47430 -0.00740 -0.07065 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.46320 15.46930 -0.00610 -0.03943 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68180 9.68560 -0.00380 -0.03923 安聯四季成長組合基金-美元 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.84520 12.84420 0.00100 0.00779 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.51600 10.51850 -0.00250 -0.02377 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.56370 12.56720 -0.00350 -0.02785 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41590 9.41580 0.00010 0.00106 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33430 9.33710 -0.00280 -0.02999 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.91680 8.91920 -0.00240 -0.02691 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 9.95700 9.95470 0.00230 0.02310 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09710 10.09980 -0.00270 -0.02673 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.24650 12.25790 -0.01140 -0.09300 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.12200 11.13460 -0.01260 -0.11316 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75110 10.76260 -0.01150 -0.10685 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57160 8.57960 -0.00800 -0.09324 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42510 8.43470 -0.00960 -0.11382 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11790 8.12660 -0.00870 -0.10706 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18440 10.20100 -0.01660 -0.16273 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09160 10.10250 -0.01090 -0.10789 安聯全球人口趨勢基金 12.10000 12.00000 0.10000 0.83333 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.63000 8.52000 0.11000 1.29108 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.77000 32.30000 0.47000 1.45511 安聯全球油礦金趨勢基金 7.91000 7.82000 0.09000 1.15090 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.29870 12.26720 0.03150 0.25678 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45990 10.43310 0.02680 0.25687 安聯全球新興市場基金 16.86000 16.91000 -0.05000 -0.29568 安聯全球農金趨勢基金 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790 安聯全球綠能趨勢基金 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 安聯亞洲動態策略基金 21.60000 21.70000 -0.10000 -0.46083 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 9.98690 9.98440 0.00250 0.02504 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 9.98910 9.98330 0.00580 0.05810 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 9.98700 9.98460 0.00240 0.02404 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 9.99140 9.98570 0.00570 0.05708 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 9.98910 9.98670 0.00240 0.02403 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.98520 9.98330 0.00190 0.01903 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98520 9.98330 0.00190 0.01903 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98520 9.98330 0.00190 0.01903 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.46230 10.45430 0.00800 0.07652 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.05200 10.04420 0.00780 0.07766 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.17430 89.14580 0.02850 0.03197 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.15130 13.20680 -0.05550 -0.42024 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.91480 67.88690 0.02790 0.04110 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.89090 9.93260 -0.04170 -0.41983 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70070 2.69430 0.00640 0.23754 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80980 10.83780 -0.02800 -0.25836 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.26310 2.25130 0.01180 0.52414 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.80740 8.83100 -0.02360 -0.26724 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.14070 10.12180 0.01890 0.18673 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.06690 10.06150 0.00540 0.05367 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.35450 10.35040 0.00410 0.03961 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.02820 10.02530 0.00290 0.02893 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.09320 10.09020 0.00300 0.02973 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.13990 10.12100 0.01890 0.18674 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06460 10.05920 0.00540 0.05368 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.35210 10.34810 0.00400 0.03865 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02620 10.02330 0.00290 0.02893 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.09280 10.09000 0.00280 0.02775 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.97630 9.97570 0.00060 0.00601 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 9.98240 9.98330 -0.00090 -0.00902 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.96960 9.97120 -0.00160 -0.01605 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.96030 9.96280 -0.00250 -0.02509 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98620 9.98540 0.00080 0.00801 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.93690 9.93820 -0.00130 -0.01308 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.96960 9.97120 -0.00160 -0.01605 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.96080 9.96320 -0.00240 -0.02409 宏利台灣動力基金 29.81000 29.44000 0.37000 1.25679 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.92710 9.88710 0.04000 0.40457 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82600 9.76970 0.05630 0.57627 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.55610 7.52480 0.03130 0.41596 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.55080 7.51140 0.03940 0.52454 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253 宏利全球債券組合基金 13.44790 13.45450 -0.00660 -0.04905 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92320 2.92410 -0.00090 -0.03078 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.18820 12.17890 0.00930 0.07636 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.82440 8.82130 0.00310 0.03514 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51300 2.48950 0.02350 0.94396 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.32320 11.26990 0.05330 0.47294 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31730 3.32880 -0.01150 -0.34547 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53190 0.53380 -0.00190 -0.35594 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.15000 15.20000 -0.05000 -0.32895 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.15210 12.13620 0.01590 0.13101 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.76330 10.75210 0.01120 0.10417 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.35990 10.34300 0.01690 0.16340 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74480 8.73470 0.01010 0.11563 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37630 8.36750 0.00880 0.10517 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25450 8.24100 0.01350 0.16382 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19890 8.18910 0.00980 0.11967 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.54000 10.39000 0.15000 1.44370 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.59000 10.44000 0.15000 1.43678 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.49000 10.35000 0.14000 1.35266 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89400 2.89330 0.00070 0.02419 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41900 0.41900 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.65390 12.64730 0.00660 0.05219 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95620 0.95610 0.00010 0.01046 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34440 7.34060 0.00380 0.05177 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03650 2.03590 0.00060 0.02947 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29400 0.29400 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95210 8.94790 0.00420 0.04694 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32540 0.32540 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.67930 13.67920 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.45000 2.50000 -0.05000 -2.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.06000 11.29000 -0.23000 -2.03720 宏利臺灣股息收益基金 24.75000 24.64000 0.11000 0.44643 宏利澳幣保本基金 12.56360 12.55820 0.00540 0.04300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.38000 10.50000 -0.12000 -1.14286 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.40350 10.34480 0.05870 0.56743 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.60450 9.63260 -0.02810 -0.29172 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.12060 9.09750 0.02310 0.25392 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.37650 11.34770 0.02880 0.25380 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122 貝萊德新台幣基金 12.96310 12.96300 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.47000 26.32000 0.15000 0.56991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44430 11.44350 0.00080 0.00699 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10260 10.11200 -0.00940 -0.09296 保德信大中華基金-人民幣 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449 保德信大中華基金-美元 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093 保德信大中華基金-新台幣 28.81000 29.06000 -0.25000 -0.86029 保德信中小型股基金 44.60000 44.00000 0.60000 1.36364 保德信中國中小基金-人民幣 8.58000 8.66000 -0.08000 -0.92379 保德信中國中小基金-美元 8.24000 8.30000 -0.06000 -0.72289 保德信中國中小基金-新臺幣 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.59190 9.67240 -0.08050 -0.83227 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.66920 9.73470 -0.06550 -0.67285 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.70760 9.78860 -0.08100 -0.82749 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.69090 10.78010 -0.08920 -0.82745 保德信中國品牌基金-人民幣 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 保德信中國品牌基金-美元 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 保德信台商全方位基金 35.67000 35.22000 0.45000 1.27768 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.50000 27.30000 0.20000 0.73260 保德信全球消費商機基金 18.71000 18.62000 0.09000 0.48335 保德信全球基礎建設基金 13.26000 13.20000 0.06000 0.45455 保德信全球資源基金 7.39000 7.30000 0.09000 1.23288 保德信全球醫療生化基金-美元 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.22000 31.95000 0.27000 0.84507 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.34680 10.30510 0.04170 0.40465 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.58980 10.54710 0.04270 0.40485 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.41650 10.35920 0.05730 0.55313 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.66050 10.60180 0.05870 0.55368 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.51160 9.48090 0.03070 0.32381 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58350 10.54900 0.03450 0.32705 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11620 9.07300 0.04320 0.47614 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.12630 10.07840 0.04790 0.47527 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.06390 8.06010 0.00380 0.04715 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.02990 11.02460 0.00530 0.04807 保德信亞太基金 20.27000 20.54000 -0.27000 -1.31451 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61890 8.63570 -0.01680 -0.19454 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.80490 11.82780 -0.02290 -0.19361 保德信店頭市場基金 32.92000 32.46000 0.46000 1.41713 保德信拉丁美洲基金 6.96000 6.92000 0.04000 0.57803 保德信金平衡基金 29.71000 29.59000 0.12000 0.40554 保德信金滿意基金 41.54000 41.28000 0.26000 0.62984 保德信科技島基金 25.77000 25.66000 0.11000 0.42868 保德信高成長基金 92.78000 92.19000 0.59000 0.63998 保德信第一基金 25.53000 25.30000 0.23000 0.90909 保德信貨幣市場基金 15.82600 15.82570 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.40380 10.32940 0.07440 0.72027 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.67580 10.58380 0.09200 0.86925 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.76020 10.71450 0.04570 0.42652 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.33860 10.27950 0.05910 0.57493 保德信新世紀基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.09700 8.09770 -0.00070 -0.00864 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.08130 10.08140 -0.00010 -0.00099 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.38810 11.38910 -0.00100 -0.00878 保德信新興趨勢組合基金 10.68000 10.52000 0.16000 1.52091 保德信瑞騰基金 15.61840 15.61590 0.00250 0.01601 保德信歐洲組合基金 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.82880 9.82160 0.00720 0.07331 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.30350 10.29580 0.00770 0.07479 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.76930 9.75040 0.01890 0.19384 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.02940 10.00990 0.01950 0.19481 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87860 9.87270 0.00590 0.05976 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26350 10.25420 0.00930 0.09069 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76330 9.76210 0.00120 0.01229 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05640 10.05520 0.00120 0.01193 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.35290 10.33900 0.01390 0.13444 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18870 10.18230 0.00640 0.06285 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45310 10.44660 0.00650 0.06222 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.09750 10.09870 -0.00120 -0.01188 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.31870 10.31970 -0.00100 -0.00969 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01460 10.00580 0.00880 0.08795 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44890 10.43950 0.00940 0.09004 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.90600 9.90250 0.00350 0.03534 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.20760 10.20390 0.00370 0.03626 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08410 10.07570 0.00840 0.08337 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83560 9.83440 0.00120 0.01220 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.16950 10.16420 0.00530 0.05214 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42720 10.42160 0.00560 0.05373 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.28830 10.29200 -0.00370 -0.03595 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.75640 10.76050 -0.00410 -0.03810 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.14950 10.15080 -0.00130 -0.01281 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.35410 10.35530 -0.00120 -0.01159 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.16450 10.15660 0.00790 0.07778 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.20660 10.20410 0.00250 0.02450 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.26050 10.24280 0.01770 0.17280 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.17150 10.16300 0.00850 0.08364 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.08050 10.07370 0.00680 0.06750 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.26740 10.27010 -0.00270 -0.02629 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.26260 10.26620 -0.00360 -0.03507 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.98970 9.98900 0.00070 0.00701 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.98780 9.98710 0.00070 0.00701 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96540 1.96430 0.00110 0.05600 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.79370 2.79230 0.00140 0.05014 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29350 0.29530 -0.00180 -0.60955 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45210 0.45470 -0.00260 -0.57181 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.35810 8.38630 -0.02820 -0.33626 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.11860 12.15840 -0.03980 -0.32735 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.62040 9.60340 0.01700 0.17702 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.15030 12.12790 0.02240 0.18470 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65340 8.68700 -0.03360 -0.38678 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.97790 11.02060 -0.04270 -0.38746 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57570 10.56980 0.00590 0.05582 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.41370 10.39530 0.01840 0.17700 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.47000 18.40000 0.07000 0.38043 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4262.06000 4246.29000 15.77000 0.37138 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.22320 10.21900 0.00420 0.04110 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.03720 11.03270 0.00450 0.04079 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.12170 10.10500 0.01670 0.16526 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77610 9.76630 0.00980 0.10035 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31650 10.30620 0.01030 0.09994 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78580 9.76350 0.02230 0.22840 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.09380 10.07260 0.02120 0.21047 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.26500 10.25060 0.01440 0.14048 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.02420 6.01170 0.01250 0.20793 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91010 10.88750 0.02260 0.20758 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.81000 9.93000 -0.12000 -1.20846 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.81000 9.93000 -0.12000 -1.20846 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.44920 10.50220 -0.05300 -0.50466 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.41540 11.52710 -0.11170 -0.96902 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.64420 10.74190 -0.09770 -0.90952 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05690 9.10280 -0.04590 -0.50424 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.36660 9.45830 -0.09170 -0.96952 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23570 9.32050 -0.08480 -0.90982 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.39590 10.44860 -0.05270 -0.50437 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.84380 10.94990 -0.10610 -0.96896 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.82160 10.92090 -0.09930 -0.90927 柏瑞五國金勢力建設基金 6.85000 6.85000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 12.47000 12.42000 0.05000 0.40258 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69030 13.69020 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.00000 15.99000 0.01000 0.06254 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.01030 13.98450 0.02580 0.18449 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.35070 12.33460 0.01610 0.13053 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.94330 12.93100 0.01230 0.09512 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.57810 8.56230 0.01580 0.18453 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72420 6.71180 0.01240 0.18475 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61180 8.60070 0.01110 0.12906 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.40820 8.40230 0.00590 0.07022 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65760 10.64740 0.01020 0.09580 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33030 8.31980 0.01050 0.12620 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.53390 12.51760 0.01630 0.13022 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.13550 12.11320 0.02230 0.18410 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.75020 12.74130 0.00890 0.06985 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.78270 11.77140 0.01130 0.09600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.91290 8.89650 0.01640 0.18434 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62520 9.61270 0.01250 0.13004 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.60880 9.60210 0.00670 0.06978 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.47600 9.46690 0.00910 0.09612 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36170 9.34990 0.01180 0.12620 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.56170 10.54140 0.02030 0.19257 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.45960 10.44640 0.01320 0.12636 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.30170 10.29110 0.01060 0.10300 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.36840 10.35330 0.01510 0.14585 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.84200 9.82300 0.01900 0.19342 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55200 9.53990 0.01210 0.12684 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.52920 10.52250 0.00670 0.06367 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58610 9.57620 0.00990 0.10338 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.65410 9.64010 0.01400 0.14523 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.54200 10.52170 0.02030 0.19293 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.45980 10.44650 0.01330 0.12732 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.30200 10.29140 0.01060 0.10300 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.36920 10.35410 0.01510 0.14584 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.84170 9.82270 0.01900 0.19343 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55210 9.54000 0.01210 0.12683 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.70450 10.69760 0.00690 0.06450 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58600 9.57610 0.00990 0.10338 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.65440 9.64040 0.01400 0.14522 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.23730 11.27050 -0.03320 -0.29457 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.57810 12.62210 -0.04400 -0.34859 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.89820 11.94120 -0.04300 -0.36010 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.05350 9.08020 -0.02670 -0.29405 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73060 9.76460 -0.03400 -0.34820 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.64590 9.68070 -0.03480 -0.35948 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.93460 10.96680 -0.03220 -0.29361 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.71190 11.75290 -0.04100 -0.34885 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.49470 11.53620 -0.04150 -0.35974 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.05370 9.08040 -0.02670 -0.29404 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73100 9.76510 -0.03410 -0.34920 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.64630 9.68110 -0.03480 -0.35946 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.09000 13.27000 -0.18000 -1.35644 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.83000 14.08000 -0.25000 -1.77557 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.06000 9.24000 -0.18000 -1.94805 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.45000 8.56000 -0.11000 -1.28505 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.16000 9.33000 -0.17000 -1.82208 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.15000 11.30000 -0.15000 -1.32743 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.98000 11.18000 -0.20000 -1.78891 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.25000 11.47000 -0.22000 -1.91805 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.72000 13.02000 -0.30000 -2.30415 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.05000 13.28000 -0.23000 -1.73193 柏瑞拉丁美洲基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.80050 11.79300 0.00750 0.06360 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.02850 10.03090 -0.00240 -0.02393 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.54690 7.54220 0.00470 0.06232 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.00600 10.00850 -0.00250 -0.02498 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.97130 11.96620 0.00510 0.04262 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65620 11.65990 -0.00370 -0.03173 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.69620 10.70110 -0.00490 -0.04579 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.42730 8.42370 0.00360 0.04274 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44960 9.45260 -0.00300 -0.03174 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.50320 9.50760 -0.00440 -0.04628 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.21280 11.21630 -0.00350 -0.03120 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.51260 10.50810 0.00450 0.04282 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.67830 10.68320 -0.00490 -0.04587 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78750 9.79060 -0.00310 -0.03166 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.10550 9.10160 0.00390 0.04285 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.98580 8.99080 -0.00500 -0.05561 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.52900 9.53330 -0.00430 -0.04511 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.27880 12.26470 0.01410 0.11496 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.74530 11.74080 0.00450 0.03833 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.12180 11.11940 0.00240 0.02158 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.96820 6.96020 0.00800 0.11494 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65980 8.65650 0.00330 0.03812 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.31320 9.31120 0.00200 0.02148 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.55530 10.54320 0.01210 0.11477 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.13910 11.13680 0.00230 0.02065 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37780 9.37420 0.00360 0.03840 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.89030 8.88000 0.01030 0.11599 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.51210 9.51010 0.00200 0.02103 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.77270 11.78900 -0.01630 -0.13826 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.47520 12.49940 -0.02420 -0.19361 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.38780 11.41120 -0.02340 -0.20506 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.25240 9.26530 -0.01290 -0.13923 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83550 9.85450 -0.01900 -0.19281 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.83670 9.85700 -0.02030 -0.20595 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.75860 11.78130 -0.02270 -0.19268 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.50360 10.51820 -0.01460 -0.13881 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.85030 10.87260 -0.02230 -0.20510 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.78880 9.80240 -0.01360 -0.13874 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.41410 9.42720 -0.01310 -0.13896 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.06910 10.08850 -0.01940 -0.19230 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.58490 9.60470 -0.01980 -0.20615 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.50000 18.40000 0.10000 0.54348 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.35000 17.24000 0.11000 0.63805 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11000 13.11170 -0.00170 -0.01297 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.30530 10.23620 0.06910 0.67506 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.30070 11.22930 0.07140 0.63584 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.12040 12.05970 0.06070 0.50333 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.81910 10.75500 0.06410 0.59600 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.03270 8.97220 0.06050 0.67431 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.57160 9.51110 0.06050 0.63610 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.42840 9.38120 0.04720 0.50313 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.52310 9.46670 0.05640 0.59577 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.16630 9.10500 0.06130 0.67326 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.37450 9.31530 0.05920 0.63551 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.25530 11.19900 0.05630 0.50272 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.46620 9.41010 0.05610 0.59617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 40.30600 40.24090 0.06510 0.16178 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.07000 12.32000 -0.25000 -2.02922 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.92000 28.80000 1.12000 3.88889 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75380 11.75070 0.00310 0.02638 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69800 1.71280 -0.01480 -0.86408 國泰大中華基金 19.29000 19.16000 0.13000 0.67850 國泰小龍基金-美元I 0.47980 0.47420 0.00560 1.18094 國泰小龍基金-新台幣 14.92000 14.76000 0.16000 1.08401 國泰中小成長基金-美元I 1.33430 1.31930 0.01500 1.13697 國泰中小成長基金-新台幣 41.49000 41.06000 0.43000 1.04725 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.09880 4.20440 -0.10560 -2.51165 國泰中國內需增長基金-美元A 0.64860 0.67130 -0.02270 -3.38150 國泰中國內需增長基金-美元I 0.69260 0.71680 -0.02420 -3.37612 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.48000 19.03000 -0.55000 -2.89017 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 40.33090 40.36920 -0.03830 -0.09487 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29170 2.27740 0.01430 0.62791 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32740 0.32830 -0.00090 -0.27414 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.06410 10.04680 0.01730 0.17219 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.17290 8.15890 0.01400 0.17159 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.33000 2.34680 -0.01680 -0.71587 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33520 0.33720 -0.00200 -0.59312 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.46510 10.51280 -0.04770 -0.45373 國泰中國新興債券基金-美元 0.33950 0.33920 0.00030 0.08844 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.39310 10.36850 0.02460 0.23726 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.08660 4.13830 -0.05170 -1.24931 國泰中國新興戰略基金-美元 0.58680 0.59360 -0.00680 -1.14555 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.42000 18.60000 -0.18000 -0.96774 國泰中港台基金-人民幣 3.02720 3.06410 -0.03690 -1.20427 國泰中港台基金-美元 0.44010 0.44500 -0.00490 -1.10112 國泰中港台基金-新台幣 13.65000 13.78000 -0.13000 -0.94340 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.87980 9.81680 0.06300 0.64176 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.97450 9.97390 0.00060 0.00602 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.04580 10.03040 0.01540 0.15353 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.22000 26.06000 0.16000 0.61397 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.68000 12.79000 -0.11000 -0.86005 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.63000 31.12000 0.51000 1.63882 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34680 0.34680 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33070 0.33070 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80570 10.78920 0.01650 0.15293 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.28740 10.27170 0.01570 0.15285 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.31570 10.29990 0.01580 0.15340 國泰台灣貨幣市場基金 12.44980 12.44960 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40780 0.40650 0.00130 0.31980 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36260 0.36140 0.00120 0.33204 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43480 0.43340 0.00140 0.32303 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53100 0.52930 0.00170 0.32118 國泰全球高股息基金-人民幣 2.45700 2.43990 0.01710 0.70085 國泰全球高股息基金-美元 0.35620 0.35330 0.00290 0.82083 國泰全球高股息基金-新台幣 11.10000 10.99000 0.11000 1.00091 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51550 0.51130 0.00420 0.82144 國泰全球基礎建設基金-美元 0.46770 0.46910 -0.00140 -0.29844 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 國泰全球資源基金-美元 0.16150 0.16050 0.00100 0.62305 國泰全球資源基金-新台幣 5.10000 5.06000 0.04000 0.79051 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59370 0.59210 0.00160 0.27022 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.48000 18.40000 0.08000 0.43478 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.11000 18.03000 0.08000 0.44370 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.85500 0.85270 0.00230 0.26973 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.13000 20.93000 0.20000 0.95557 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.42000 21.38000 0.04000 0.18709 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46150 2.47420 -0.01270 -0.51330 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35780 0.35920 -0.00140 -0.38976 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30990 0.31110 -0.00120 -0.38573 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.09480 11.12490 -0.03010 -0.27056 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.61050 9.63660 -0.02610 -0.27084 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51440 0.51650 -0.00210 -0.40658 國泰亞洲成長基金-美元 0.38860 0.39080 -0.00220 -0.56295 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.71000 11.76000 -0.05000 -0.42517 國泰科技生化基金 32.44000 32.11000 0.33000 1.02772 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.07000 27.77000 0.30000 1.08030 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.99000 13.13000 -0.14000 -1.06626 國泰美國費城半導體基金 14.07000 13.72000 0.35000 2.55102 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.69740 41.69260 0.00480 0.01151 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.36210 18.30240 0.05970 0.32619 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.88470 20.98850 -0.10380 -0.49456 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.00670 41.89910 0.10760 0.25681 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.15530 43.02430 0.13100 0.30448 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.23620 43.11100 0.12520 0.29041 國泰紐幣2021保本基金 12.71290 12.70960 0.00330 0.02596 國泰紐幣八年期保本基金 13.06420 13.06110 0.00310 0.02373 國泰紐幣保本基金 12.69660 12.69520 0.00140 0.01103 國泰國泰基金-新台幣A 22.43000 22.17000 0.26000 1.17276 國泰國泰基金-新台幣I 22.43000 22.17000 0.26000 1.17276 國泰富時中國A50基金 20.92000 20.40000 0.52000 2.54902 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.84830 43.73950 0.10880 0.24875 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.33930 0.33920 0.00010 0.02948 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.49830 0.49820 0.00010 0.02007 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37000 0.36960 0.00040 0.10823 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24170 0.24150 0.00020 0.08282 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.00700 10.97830 0.02870 0.26142 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.52460 7.50490 0.01970 0.26250 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.03390 42.20400 -0.17010 -0.40304 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.62000 20.18000 0.44000 2.18038 國泰新興市場基金-美元 0.38250 0.38390 -0.00140 -0.36468 國泰新興市場基金-新台幣 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.36320 2.36640 -0.00320 -0.13523 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.47680 1.47890 -0.00210 -0.14200 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35310 0.35320 -0.00010 -0.02831 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22290 0.22290 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34490 0.34530 -0.00040 -0.11584 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.73490 10.73240 0.00250 0.02329 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.58220 6.58070 0.00150 0.02279 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.96510 41.95940 0.00570 0.01358 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.69670 41.58900 0.10770 0.25896 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 41.47050 41.36740 0.10310 0.24923 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.65000 13.72000 -0.07000 -0.51020 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.51000 34.14000 0.37000 1.08377 國泰價值卓越基金 14.28000 14.09000 0.19000 1.34847 國泰標普北美科技ETF基金 22.76000 22.40000 0.36000 1.60714 國泰歐洲精選基金-美元 0.33040 0.32720 0.00320 0.97800 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.81520 40.02360 -0.20840 -0.52069 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.73000 21.35000 0.38000 1.77986 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.50000 19.76000 -0.26000 -1.31579 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.39000 17.42000 -0.03000 -0.17222 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40750 0.40790 -0.00040 -0.09806 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.32890 12.33470 -0.00580 -0.04702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.48630 10.48150 0.00480 0.04579 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.39400 10.40410 -0.01010 -0.09708 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.52230 10.51700 0.00530 0.05039 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27180 10.26720 0.00460 0.04480 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.21640 10.22640 -0.01000 -0.09779 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.27900 10.27390 0.00510 0.04964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39780 11.39590 0.00190 0.01667 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04350 10.10090 -0.05740 -0.56827 第一金大中華基金 25.45000 25.32000 0.13000 0.51343 第一金小型精選基金 32.02000 31.69000 0.33000 1.04134 第一金中國世紀基金-人民幣 12.53000 12.80000 -0.27000 -2.10938 第一金中國世紀基金-美元 7.79280 8.03270 -0.23990 -2.98654 第一金中國世紀基金-美元-N 7.79320 8.03260 -0.23940 -2.98036 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.25000 9.48000 -0.23000 -2.42616 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.25000 9.48000 -0.23000 -2.42616 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.73790 9.71250 0.02540 0.26152 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35450 8.34690 0.00760 0.09105 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.18940 11.16020 0.02920 0.26164 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75770 9.74890 0.00880 0.09027 第一金中概平衡基金 26.26000 25.82000 0.44000 1.70411 第一金台灣貨幣市場基金 15.30910 15.30890 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.50200 178.50000 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.09290 14.88430 0.20860 1.40148 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.09320 14.88490 0.20830 1.39940 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.63000 14.40000 0.23000 1.59722 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.63000 14.41000 0.22000 1.52672 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.36820 10.17920 0.18900 1.85673 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.36660 10.17760 0.18900 1.85702 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.44000 10.24000 0.20000 1.95313 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.45000 10.24000 0.21000 2.05078 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.49950 9.36430 0.13520 1.44378 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.49950 9.36440 0.13510 1.44270 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.76000 9.61000 0.15000 1.56087 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.76000 9.61000 0.15000 1.56087 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.34290 13.26700 0.07590 0.57210 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.36080 13.28480 0.07600 0.57208 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.71000 12.62000 0.09000 0.71315 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.73000 12.64000 0.09000 0.71203 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.69570 9.67550 0.02020 0.20877 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.69420 9.67370 0.02050 0.21191 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.33530 9.30750 0.02780 0.29868 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.35920 9.33130 0.02790 0.29899 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.48770 10.46600 0.02170 0.20734 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.12660 10.09650 0.03010 0.29812 第一金全球大趨勢基金 24.22000 23.90000 0.32000 1.33891 第一金全球不動產證券化基金A 9.07760 9.05040 0.02720 0.30054 第一金全球不動產證券化基金B 6.31350 6.29450 0.01900 0.30185 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.78480 9.78200 0.00280 0.02862 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.78620 9.78320 0.00300 0.03066 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.54720 10.54440 0.00280 0.02655 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.54860 10.54630 0.00230 0.02181 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.44120 8.39810 0.04310 0.51321 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.28120 10.22880 0.05240 0.51228 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.32540 9.31780 0.00760 0.08156 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.32360 9.31600 0.00760 0.08158 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.72640 7.71910 0.00730 0.09457 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.72130 7.71420 0.00710 0.09204 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52620 8.51410 0.01210 0.14212 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52690 8.51480 0.01210 0.14211 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.47560 11.46620 0.00940 0.08198 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.47650 11.46720 0.00930 0.08110 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.14250 10.13320 0.00930 0.09178 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.14340 10.13410 0.00930 0.09177 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.92230 14.90110 0.02120 0.14227 第一金亞洲科技基金 17.66000 17.69000 -0.03000 -0.16959 第一金亞洲新興市場基金 12.76000 12.70000 0.06000 0.47244 第一金店頭市場基金 7.79000 7.70000 0.09000 1.16883 第一金創新趨勢基金 21.57000 21.33000 0.24000 1.12518 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 39.88880 39.85650 0.03230 0.08104 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 39.86770 39.80810 0.05960 0.14972 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 40.39350 40.44540 -0.05190 -0.12832 第一金電子基金 32.37000 31.99000 0.38000 1.18787 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.42000 18.34000 0.08000 0.43621 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.74000 18.84000 -0.10000 -0.53079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.22000 19.99000 0.23000 1.15058 統一大中華中小基金(人民幣) 7.43000 7.45000 -0.02000 -0.26846 統一大中華中小基金(美元) 6.78000 6.82000 -0.04000 -0.58651 統一大中華中小基金(新台幣) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 統一大東協高股息基金(美元) 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 統一大滿貫基金-A類型 33.15000 32.51000 0.64000 1.96863 統一大滿貫基金-I類型 33.15000 32.51000 0.64000 1.96863 統一大龍印基金 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492 統一大龍騰中國基金(美元) 8.07000 8.14000 -0.07000 -0.85995 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 統一中小基金 23.73000 23.42000 0.31000 1.32365 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89330 9.83040 0.06290 0.63985 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.15820 9.20820 -0.05000 -0.54299 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91270 8.92450 -0.01180 -0.13222 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.27110 12.19310 0.07800 0.63971 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.31000 11.37170 -0.06170 -0.54257 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.97080 10.98530 -0.01450 -0.13199 統一台灣動力基金 17.35000 17.08000 0.27000 1.58080 統一全天候基金-A類型 109.51000 108.11000 1.40000 1.29498 統一全天候基金-I類型 109.99000 108.59000 1.40000 1.28925 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.99570 7.99100 0.00470 0.05882 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.67920 7.68480 -0.00560 -0.07287 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.72950 7.72370 0.00580 0.07509 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.55560 8.55060 0.00500 0.05848 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.22440 8.23040 -0.00600 -0.07290 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.27130 8.26510 0.00620 0.07501 統一全球債券組合基金 12.17750 12.18290 -0.00540 -0.04432 統一全球新科技基金(人民幣) 15.11000 15.05000 0.06000 0.39867 統一全球新科技基金(美元) 14.20000 14.16000 0.04000 0.28249 統一全球新科技基金(新台幣) 13.73000 13.68000 0.05000 0.36550 統一亞太基金 24.04000 24.14000 -0.10000 -0.41425 統一亞洲大金磚基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 統一奔騰基金 57.71000 56.55000 1.16000 2.05128 統一強棒貨幣市場基金 16.71840 16.71810 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 統一強漢基金(美元) 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946 統一強漢基金(新台幣) 24.59000 24.74000 -0.15000 -0.60631 統一統信基金 29.15000 28.73000 0.42000 1.46189 統一黑馬基金 58.33000 57.16000 1.17000 2.04689 統一新亞洲科技能源基金 15.58000 15.59000 -0.01000 -0.06414 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.95740 7.95530 0.00210 0.02640 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.49860 10.49580 0.00280 0.02668 統一經建基金 46.17000 45.65000 0.52000 1.13910 統一龍馬基金 65.23000 64.04000 1.19000 1.85821 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.89000 18.60000 0.29000 1.55914 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.21000 44.64000 0.57000 1.27688 野村中國機會基金 13.46000 13.78000 -0.32000 -2.32221 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.11890 10.14480 -0.02590 -0.25530 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.10870 10.14040 -0.03170 -0.31261 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.17600 10.19300 -0.01700 -0.16678 野村巴西基金 6.13000 6.07000 0.06000 0.98847 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 野村台灣高股息基金 23.95000 23.91000 0.04000 0.16729 野村台灣運籌基金 35.35000 35.10000 0.25000 0.71225 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.75350 9.76390 -0.01040 -0.10651 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.68410 9.69950 -0.01540 -0.15877 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.74920 9.76510 -0.01590 -0.16282 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.27770 10.28880 -0.01110 -0.10788 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.10320 10.11930 -0.01610 -0.15910 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92930 9.94540 -0.01610 -0.16188 野村平衡基金 19.24000 19.03000 0.21000 1.10352 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.40000 14.30000 0.10000 0.69930 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847 野村全球生技醫療基金 16.08000 15.97000 0.11000 0.68879 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.19570 10.20160 -0.00590 -0.05783 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.16840 10.17850 -0.01010 -0.09923 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.11210 10.11560 -0.00350 -0.03460 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.46150 10.46750 -0.00600 -0.05732 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.39880 10.40910 -0.01030 -0.09895 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.34350 10.34720 -0.00370 -0.03576 野村全球品牌基金 28.45000 27.99000 0.46000 1.64344 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.67000 12.56000 0.11000 0.87580 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.58000 10.50000 0.08000 0.76190 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.21000 19.04000 0.17000 0.89286 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.91000 11.82000 0.09000 0.76142 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.76030 10.75650 0.00380 0.03533 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79340 10.79710 -0.00370 -0.03427 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.59930 10.60040 -0.00110 -0.01038 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.70900 8.67920 0.02980 0.34335 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.52340 8.49860 0.02480 0.29181 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.12050 8.09150 0.02900 0.35840 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.95270 10.91540 0.03730 0.34172 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.44500 10.41460 0.03040 0.29190 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03940 10.00360 0.03580 0.35787 野村成長基金 29.84000 29.37000 0.47000 1.60027 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.25870 8.30850 -0.04980 -0.59939 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.27640 8.33100 -0.05460 -0.65538 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.49670 8.54280 -0.04610 -0.53964 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.34870 9.40510 -0.05640 -0.59967 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.23000 9.29090 -0.06090 -0.65548 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.46510 9.51640 -0.05130 -0.53907 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.75000 8.91000 -0.16000 -1.79574 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.66000 12.91000 -0.25000 -1.93648 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.46280 9.49400 -0.03120 -0.32863 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.54920 9.58460 -0.03540 -0.36934 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.67710 9.70560 -0.02850 -0.29364 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.47620 10.51180 -0.03560 -0.33867 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.43270 10.47140 -0.03870 -0.36958 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.57430 10.60550 -0.03120 -0.29419 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.02710 10.08300 -0.05590 -0.55440 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.46770 8.51500 -0.04730 -0.55549 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.05570 9.10670 -0.05100 -0.56003 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.93250 8.98630 -0.05380 -0.59869 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55590 13.63170 -0.07580 -0.55606 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.66620 12.73750 -0.07130 -0.55976 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.27040 10.33220 -0.06180 -0.59813 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.34180 10.36070 -0.01890 -0.18242 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.32910 10.35370 -0.02460 -0.23760 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.33320 10.35850 -0.02530 -0.24424 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.52910 10.54830 -0.01920 -0.18202 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49960 10.52460 -0.02500 -0.23754 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.43560 10.46120 -0.02560 -0.24471 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40170 10.41990 -0.01820 -0.17467 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.36240 10.38660 -0.02420 -0.23299 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.49000 10.49900 -0.00900 -0.08572 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.10520 10.08000 0.02520 0.25000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88050 9.85570 0.02480 0.25163 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.52010 9.49970 0.02040 0.21474 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01180 8.98960 0.02220 0.24695 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.33010 11.30210 0.02800 0.24774 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.05870 10.04170 0.01700 0.16929 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.14820 11.13090 0.01730 0.15542 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.59990 10.58920 0.01070 0.10105 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.38580 10.36830 0.01750 0.16878 野村泰國基金 41.88000 41.61000 0.27000 0.64888 野村高科技基金 9.90000 9.75000 0.15000 1.53846 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.30830 10.27170 0.03660 0.35632 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.00960 9.98050 0.02910 0.29157 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.53910 10.52030 0.01880 0.17870 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.41990 9.39690 0.02300 0.24476 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.41160 9.37830 0.03330 0.35508 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.68330 9.61770 0.06560 0.68208 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.88010 11.84570 0.03440 0.29040 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.71640 13.69700 0.01940 0.14164 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.80860 10.78230 0.02630 0.24392 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80720 10.76890 0.03830 0.35565 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.29380 11.21730 0.07650 0.68198 野村貨幣市場基金 16.32480 16.32460 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.98000 14.99000 -0.01000 -0.06671 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.28110 10.28720 -0.00610 -0.05930 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14540 10.15950 -0.01410 -0.13879 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.28050 10.27960 0.00090 0.00876 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.16100 10.17450 -0.01350 -0.13268 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.11740 10.13690 -0.01950 -0.19237 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.11380 10.13480 -0.02100 -0.20721 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.46350 10.47740 -0.01390 -0.13267 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.38300 10.39870 -0.01570 -0.15098 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.43760 10.45910 -0.02150 -0.20556 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.81020 9.80560 0.00460 0.04691 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.82260 9.82430 -0.00170 -0.01730 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.73390 9.73230 0.00160 0.01644 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.25280 10.24780 0.00500 0.04879 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.22280 10.22460 -0.00180 -0.01760 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.13390 10.13230 0.00160 0.01579 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.36450 10.39400 -0.02950 -0.28382 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.86380 7.88620 -0.02240 -0.28404 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.05710 12.09160 -0.03450 -0.28532 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.10000 7.96000 0.14000 1.75879 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.06130 10.08900 -0.02770 -0.27456 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.17980 10.21750 -0.03770 -0.36897 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.04160 10.07780 -0.03620 -0.35921 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.13320 10.15460 -0.02140 -0.21074 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.09960 10.13030 -0.03070 -0.30305 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.06160 10.08930 -0.02770 -0.27455 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.17990 10.21760 -0.03770 -0.36897 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.04190 10.07790 -0.03600 -0.35722 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.13590 10.15730 -0.02140 -0.21069 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.09970 10.13040 -0.03070 -0.30305 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.09580 10.12810 -0.03230 -0.31891 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.21450 10.25700 -0.04250 -0.41435 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.07600 10.11660 -0.04060 -0.40132 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.16680 10.19270 -0.02590 -0.25410 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.13610 10.17100 -0.03490 -0.34313 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.09580 10.12810 -0.03230 -0.31891 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.21420 10.25670 -0.04250 -0.41436 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.07580 10.11640 -0.04060 -0.40133 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.17200 10.19790 -0.02590 -0.25397 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.13600 10.17090 -0.03490 -0.34314 野村精選貨幣市場基金 12.10720 12.10710 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.63000 11.48000 0.15000 1.30662 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.27000 10.13000 0.14000 1.38203 野村歐洲高股息基金季配型 7.64000 7.54000 0.10000 1.32626 野村歐洲高股息基金累積型 10.91000 10.77000 0.14000 1.29991 野村積極成長基金 12.63000 12.44000 0.19000 1.52733 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.79000 9.59000 0.20000 2.08551 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.57000 34.81000 0.76000 2.18328 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.53120 10.51690 0.01430 0.13597 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49660 8.48420 0.01240 0.14615 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84070 7.83190 0.00880 0.11236 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69470 7.68430 0.01040 0.13534 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07590 12.05810 0.01780 0.14762 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.82200 10.80990 0.01210 0.11193 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.65930 10.64500 0.01430 0.13434 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.12000 10.99000 0.13000 1.18289 野村環球基金-人民幣計價 16.73000 16.57000 0.16000 0.96560 野村環球基金-美元計價 13.05000 12.93000 0.12000 0.92807 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.45000 18.24000 0.21000 1.15132 野村鴻利基金 23.10000 22.80000 0.30000 1.31579 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89420 16.89400 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.10000 18.97000 0.13000 0.68529 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.45400 10.46510 -0.01110 -0.10607 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.69600 13.71060 -0.01460 -0.10649 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.54130 10.54600 -0.00470 -0.04457 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.44360 10.43750 0.00610 0.05844 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35720 10.36720 -0.01000 -0.09646 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.23120 10.23130 -0.00010 -0.00098 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.02610 10.02170 0.00440 0.04390 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.13840 10.13610 0.00230 0.02269 凱基台商天下基金 12.99000 12.93000 0.06000 0.46404 凱基台灣精五門基金 20.54000 20.25000 0.29000 1.43210 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.74000 41.68190 0.05810 0.13939 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 43.11830 43.01290 0.10540 0.24504 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.19060 42.14820 0.04240 0.10060 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.39030 10.33130 0.05900 0.57108 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.88880 41.86340 0.02540 0.06067 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 42.53760 42.50380 0.03380 0.07952 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 42.15580 42.21520 -0.05940 -0.14071 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.37000 12.45000 -0.08000 -0.64257 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.12250 11.18520 -0.06270 -0.56056 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58530 11.58510 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.51000 27.18000 0.33000 1.21413 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.35000 22.05000 0.30000 1.36054 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.43570 21.18350 0.25220 1.19055 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.51000 16.57000 -0.06000 -0.36210 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.60770 15.69460 -0.08690 -0.55369 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.40000 7.37000 0.03000 0.40706 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.90530 10.82420 0.08110 0.74925 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.62100 11.53620 0.08480 0.73508 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.03000 11.93000 0.10000 0.83822 凱基護城河基金-台幣計價A 12.51000 12.44000 0.07000 0.56270 凱基護城河基金-美元計價B 12.13340 12.07840 0.05500 0.45536 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.04890 9.98860 0.06030 0.60369 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.77750 9.70730 0.07020 0.72317 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.89520 9.80960 0.08560 0.87261 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.04890 9.98860 0.06030 0.60369 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.77750 9.70730 0.07020 0.72317 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.89520 9.80960 0.08560 0.87261 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.11000 13.30000 -0.19000 -1.42857 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.23000 32.28000 0.95000 2.94300 富邦NASDAQ-100基金 31.27000 30.89000 0.38000 1.23017 富邦上証180基金 30.65000 30.02000 0.63000 2.09860 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18520 0.19000 -0.00480 -2.52632 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.77000 5.89000 -0.12000 -2.03735 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.55000 6.68000 -0.13000 -1.94611 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.78000 40.24000 1.54000 3.82704 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.72590 11.81650 -0.09060 -0.76672 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.82710 10.90610 -0.07900 -0.72437 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.46920 10.52260 -0.05340 -0.50748 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.98910 10.06630 -0.07720 -0.76692 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.14610 9.21280 -0.06670 -0.72399 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.85240 8.89750 -0.04510 -0.50688 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.54270 20.52360 0.01910 0.09306 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.59210 11.58870 0.00340 0.02934 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65690 10.68710 -0.03020 -0.28258 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.61280 13.63870 -0.02590 -0.18990 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99460 1.99870 -0.00410 -0.20513 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41650 9.43440 -0.01790 -0.18973 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42920 1.43220 -0.00300 -0.20947 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.17940 12.17100 0.00840 0.06902 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77820 1.77810 0.00010 0.00562 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24620 10.23910 0.00710 0.06934 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51640 1.51640 0.00000 0.00000 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.64550 10.63820 0.00730 0.06862 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.59880 10.60410 -0.00530 -0.04998 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.57000 15.68000 -0.11000 -0.70153 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.24000 18.00000 0.24000 1.33333 富邦日本東証基金 19.87000 19.76000 0.11000 0.55668 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.00000 43.86000 0.14000 0.31920 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.56000 45.51000 0.05000 0.10987 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.56000 50.49000 0.07000 0.13864 富邦台灣心基金 21.46000 21.21000 0.25000 1.17869 富邦台灣釆吉50基金 45.20000 45.15000 0.05000 0.11074 富邦台灣科技指數基金 52.87000 52.70000 0.17000 0.32258 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 44.46930 44.39930 0.07000 0.15766 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.59090 41.45330 0.13760 0.33194 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30780 0.30710 0.00070 0.22794 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.57830 2.57830 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35030 0.35020 0.00010 0.02856 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.86790 10.85880 0.00910 0.08380 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.20970 2.20970 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33130 0.33120 0.00010 0.03019 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.25150 9.24370 0.00780 0.08438 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.42000 23.25000 0.17000 0.73118 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.40000 14.48000 -0.08000 -0.55249 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.80000 28.38000 0.42000 1.47992 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69440 15.69420 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.29000 17.89000 0.40000 2.23589 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.61360 40.34700 0.26660 0.66077 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 40.93180 40.84550 0.08630 0.21128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.93920 40.90380 0.03540 0.08654 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.61670 42.59880 0.01790 0.04202 富邦長紅基金 60.00000 59.33000 0.67000 1.12928 富邦科技基金 23.72000 23.44000 0.28000 1.19454 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.26790 41.21640 0.05150 0.12495 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 42.08670 42.14180 -0.05510 -0.13075 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.80780 38.79100 0.01680 0.04331 富邦恒生國企ETF基金 20.45000 20.39000 0.06000 0.29426 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.74000 13.83000 -0.09000 -0.65076 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.79000 26.50000 0.29000 1.09434 富邦高成長基金 23.18000 22.90000 0.28000 1.22271 富邦基金A類型 13.18000 13.00000 0.18000 1.38462 富邦基金I類型 13.18000 13.00000 0.18000 1.38462 富邦深証100基金 10.19000 9.92000 0.27000 2.72177 富邦富時歐洲ETF基金 20.34000 20.11000 0.23000 1.14371 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42180 0.42120 0.00060 0.14245 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.39270 12.38990 0.00280 0.02260 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.28560 9.28350 0.00210 0.02262 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30080 0.30040 0.00040 0.13316 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.51420 8.51220 0.00200 0.02350 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.84380 9.82750 0.01630 0.16586 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.49220 10.45940 0.03280 0.31359 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.24150 9.22630 0.01520 0.16475 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.84560 9.81480 0.03080 0.31381 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.31000 18.25000 0.06000 0.32877 富邦精準基金 44.50000 43.75000 0.75000 1.71429 富邦精銳中小基金 11.15000 11.04000 0.11000 0.99638 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.10000 16.76000 0.34000 2.02864 富邦臺灣公司治理100基金 20.81000 20.77000 0.04000 0.19259 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.39000 7.43000 -0.04000 -0.53836 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.99000 14.83000 0.16000 1.07889 富邦標普美國特別股ETF基金 19.68000 19.60000 0.08000 0.40816 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.41360 10.40570 0.00790 0.07592 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.14770 10.27710 -0.12940 -1.25911 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.38230 10.43820 -0.05590 -0.53553 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.95280 9.94520 0.00760 0.07642 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.65340 9.77640 -0.12300 -1.25813 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.86250 9.91550 -0.05300 -0.53452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.23000 30.21000 0.02000 0.06620 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.84400 9.81280 0.03120 0.31795 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.83730 9.81300 0.02430 0.24763 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69750 9.67580 0.02170 0.22427 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.08090 10.04900 0.03190 0.31744 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.08600 10.06100 0.02500 0.24848 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94500 9.92270 0.02230 0.22474 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53920 8.57430 -0.03510 -0.40936 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22780 9.27290 -0.04510 -0.48636 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81320 8.85800 -0.04480 -0.50576 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.17550 10.21730 -0.04180 -0.40911 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.26440 10.31460 -0.05020 -0.48669 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82440 9.87440 -0.05000 -0.50636 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95680 10.00660 -0.04980 -0.49767 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56600 8.57890 -0.01290 -0.15037 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.82740 9.84960 -0.02220 -0.22539 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13940 9.16180 -0.02240 -0.24449 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.24000 11.25700 -0.01700 -0.15102 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.08060 11.10570 -0.02510 -0.22601 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.41360 10.43900 -0.02540 -0.24332 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32170 9.34420 -0.02250 -0.24079 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.08000 14.93000 0.15000 1.00469 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.77930 8.78930 -0.01000 -0.11377 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.66630 9.68470 -0.01840 -0.18999 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19670 9.21620 -0.01950 -0.21158 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.49820 10.50990 -0.01170 -0.11132 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.55360 10.57370 -0.02010 -0.19009 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.09610 10.11720 -0.02110 -0.20856 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.32860 9.34770 -0.01910 -0.20433 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.36000 7.51000 -0.15000 -1.99734 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.54000 9.72000 -0.18000 -1.85185 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.40000 8.64000 -0.24000 -2.77778 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.29000 8.47000 -0.18000 -2.12515 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.37000 9.58000 -0.21000 -2.19207 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21160 10.18220 0.02940 0.28874 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58030 9.60120 -0.02090 -0.21768 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12010 9.11670 0.00340 0.03729 富蘭克林華美中華基金 10.99000 11.06000 -0.07000 -0.63291 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.52000 21.32000 0.20000 0.93809 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.15000 20.95000 0.20000 0.95465 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85730 7.85310 0.00420 0.05348 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.93890 8.94270 -0.00380 -0.04249 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85660 9.86070 -0.00410 -0.04158 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.39730 9.39230 0.00500 0.05324 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.36960 11.34350 0.02610 0.23009 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.59810 8.57830 0.01980 0.23081 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.79890 8.77870 0.02020 0.23010 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.88570 9.86290 0.02280 0.23117 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.90300 13.89030 0.01270 0.09143 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.11870 10.10950 0.00920 0.09100 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.39850 10.37920 0.01930 0.18595 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.55980 7.54580 0.01400 0.18553 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.90820 8.89170 0.01650 0.18557 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.89350 9.87520 0.01830 0.18531 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.00670 10.97450 0.03220 0.29341 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47450 7.45260 0.02190 0.29386 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.82500 8.79920 0.02580 0.29321 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.96400 9.93480 0.02920 0.29392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.68450 10.66500 0.01950 0.18284 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.59720 7.58340 0.01380 0.18198 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08380 8.07900 0.00480 0.05941 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.12610 9.12870 -0.00260 -0.02848 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.13590 10.13870 -0.00280 -0.02762 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.79510 12.78750 0.00760 0.05943 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.72000 7.67000 0.05000 0.65189 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.01000 7.94000 0.07000 0.88161 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.04000 8.07000 -0.03000 -0.37175 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.87310 12.80750 0.06560 0.51220 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 富蘭克林華美第一富基金 38.34000 38.01000 0.33000 0.86819 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34230 10.34220 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.98000 13.79000 0.19000 1.37781 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.95000 12.76000 0.19000 1.48903 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.16000 14.92000 0.24000 1.60858 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.83020 9.82330 0.00690 0.07024 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.83020 9.82330 0.00690 0.07024 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.70440 9.70580 -0.00140 -0.01442 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.70440 9.70570 -0.00130 -0.01339 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.77730 9.77360 0.00370 0.03786 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.77730 9.77360 0.00370 0.03786 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.77730 9.77360 0.00370 0.03786 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.86830 9.85000 0.01830 0.18579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.86830 9.85000 0.01830 0.18579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.86830 9.85000 0.01830 0.18579 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.79560 6.75340 0.04220 0.62487 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.48280 10.53470 -0.05190 -0.49266 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.39750 9.40620 -0.00870 -0.09249 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.26410 11.27450 -0.01040 -0.09224 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68410 6.68700 -0.00290 -0.04337 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.81590 8.82790 -0.01200 -0.13593 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.32370 10.33770 -0.01400 -0.13543 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.71440 10.71890 -0.00450 -0.04198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.33000 66.35000 -0.02000 -0.03014 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 66.37000 66.30000 0.07000 0.10558 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.10310 60.99010 0.11300 0.18528 復華1至5年期高收益債券基金 20.70000 20.66000 0.04000 0.19361 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 62.15630 62.13960 0.01670 0.02687 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 62.53750 62.46520 0.07230 0.11574 復華人民幣貨幣市場基金 11.83410 11.83350 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 38.33710 37.88050 0.45660 1.20537 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.29000 8.49000 -0.20000 -2.35571 復華中小精選基金 64.73000 64.35000 0.38000 0.59052 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.06530 52.26600 -0.20070 -0.38400 復華中國特選信用債券ETF基金 61.90790 61.71800 0.18990 0.30769 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.46000 8.53000 -0.07000 -0.82063 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.92000 10.07000 -0.15000 -1.48957 復華六年到期新興市場債券基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 復華台灣智能基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 復華全方位基金 29.01000 28.62000 0.39000 1.36268 復華全球大趨勢基金-美元 12.28000 12.10000 0.18000 1.48760 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.45000 19.13000 0.32000 1.67277 復華全球平衡基金-美元 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 復華全球平衡基金-新臺幣 19.18000 19.08000 0.10000 0.52411 復華全球物聯網科技基金-美元 14.27000 14.02000 0.25000 1.78317 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.83000 13.57000 0.26000 1.91599 復華全球原物料基金 8.21000 8.12000 0.09000 1.10837 復華全球消費基金-新臺幣 12.51000 12.41000 0.10000 0.80580 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.93230 11.93150 0.00080 0.00670 復華全球債券基金 14.22660 14.22060 0.00600 0.04219 復華全球債券組合基金 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 復華全球戰略配置強基金-美元 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 復華有利貨幣市場基金 13.48260 13.48250 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734 復華亞太成長基金 12.33000 12.18000 0.15000 1.23153 復華亞太神龍科技基金-美元 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.27000 9.16000 0.11000 1.20087 復華東協世紀基金 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389 復華南非幣長期收益基金A 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388 復華南非幣長期收益基金B 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422 復華南非幣短期收益基金A 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華美國20年期以上公債ETF基金 63.82960 63.91310 -0.08350 -0.13065 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.42000 21.16000 0.26000 1.22873 復華美國新星基金-美元 12.30000 12.10000 0.20000 1.65289 復華美國新星基金-新臺幣 12.56000 12.34000 0.22000 1.78282 復華恒生基金 21.41000 21.31000 0.10000 0.46926 復華恒生單日反向一倍基金 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532 復華恒生單日正向二倍基金 31.06000 30.62000 0.44000 1.43697 復華神盾基金 25.33950 24.97700 0.36250 1.45134 復華高成長基金 68.63000 67.90000 0.73000 1.07511 復華高益策略組合基金 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038 復華貨幣市場基金 14.44550 14.44530 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.60000 18.49000 0.11000 0.59492 復華富時台灣高股息低波動基金 48.16000 48.05000 0.11000 0.22893 復華復華基金 21.40000 21.17000 0.23000 1.08644 復華華人世紀基金 15.92000 15.90000 0.02000 0.12579 復華傳家二號基金 29.58980 29.25510 0.33470 1.14407 復華傳家基金 21.75260 21.51750 0.23510 1.09260 復華奧林匹克全球組合基金 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.04000 13.99000 0.05000 0.35740 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 復華新興人民幣短期收益基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 20.62000 20.60000 0.02000 0.09709 復華新興市場企業債券ETF基金 66.44000 66.43000 0.01000 0.01505 復華新興市場高收益債券基金A 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.35000 5.35000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 復華滬深300 A股基金 22.99000 22.46000 0.53000 2.35975 復華數位經濟基金 45.33000 44.63000 0.70000 1.56845 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.81880 9.81920 -0.00040 -0.00407 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62270 9.62190 0.00080 0.00831 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.34860 10.34890 -0.00030 -0.00290 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.00860 10.00770 0.00090 0.00899 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.96990 9.97090 -0.00100 -0.01003 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.59270 10.57810 0.01460 0.13802 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.78100 9.78440 -0.00340 -0.03475 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.41220 10.40040 0.01180 0.11346 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.12860 10.13210 -0.00350 -0.03454 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.76920 10.75700 0.01220 0.11341 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.43950 10.45190 -0.01240 -0.11864 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.40910 10.40720 0.00190 0.01826 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.51820 10.50070 0.01750 0.16666 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.32360 10.33460 -0.01100 -0.10644 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.38850 11.47240 -0.08390 -0.73132 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.29280 10.29210 0.00070 0.00680 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.49970 10.51090 -0.01120 -0.10656 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.70310 11.78950 -0.08640 -0.73286 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.43040 10.42970 0.00070 0.00671 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.57700 10.56060 0.01640 0.15529 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.20560 10.22510 -0.01950 -0.19071 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.35150 10.44010 -0.08860 -0.84865 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.23230 10.23850 -0.00620 -0.06056 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.20410 10.22360 -0.01950 -0.19074 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.35060 10.43920 -0.08860 -0.84872 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.22900 10.23510 -0.00610 -0.05960 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05020 10.06850 -0.01830 -0.18175 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.05160 10.06030 -0.00870 -0.08648 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.04860 10.06700 -0.01840 -0.18278 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.05260 10.06130 -0.00870 -0.08647 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.50910 10.52000 -0.01090 -0.10361 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.53010 10.52950 0.00060 0.00570 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.62820 10.61190 0.01630 0.15360 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18020 9.16260 0.01760 0.19209 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22170 8.26350 -0.04180 -0.50584 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.27000 8.26660 0.00340 0.04113 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.86930 11.84660 0.02270 0.19162 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.66340 10.71760 -0.05420 -0.50571 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.85070 10.84630 0.00440 0.04057 景順主流基金 17.20000 16.99000 0.21000 1.23602 景順台灣科技基金 29.78000 29.43000 0.35000 1.18926 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 景順全球科技基金 23.03000 22.70000 0.33000 1.45374 景順全球康健基金 18.71000 18.63000 0.08000 0.42941 景順貨幣市場基金 15.98140 15.98130 0.00010 0.00063 景順潛力基金 31.58000 31.33000 0.25000 0.79796 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.50000 14.34000 0.16000 1.11576 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.67000 13.50000 0.17000 1.25926 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.43000 11.35000 0.08000 0.70485 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61940 8.66770 -0.04830 -0.55724 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96820 7.99180 -0.02360 -0.29530 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.38710 11.41120 -0.02410 -0.21120 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50210 10.49630 0.00580 0.05526 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344 華南永昌中國A股基金(美元) 7.66000 7.71000 -0.05000 -0.64851 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.34000 11.40000 -0.06000 -0.52632 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.53650 9.53240 0.00410 0.04301 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.82050 9.80170 0.01880 0.19180 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.05660 10.05240 0.00420 0.04178 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.36010 10.34030 0.01980 0.19148 華南永昌永昌基金 19.40000 19.23000 0.17000 0.88404 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 華南永昌全球亨利組合基金 14.67450 14.68800 -0.01350 -0.09191 華南永昌全球神農水資源基金 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.36000 10.25000 0.11000 1.07317 華南永昌全球精品基金 16.49000 16.30000 0.19000 1.16564 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.94000 12.86000 0.08000 0.62208 華南永昌物聯網精選基金 11.53000 11.36000 0.17000 1.49648 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26510 16.26490 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.13210 23.95500 0.17710 0.73930 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97890 11.97880 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.67160 10.67250 -0.00090 -0.00843 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.66730 10.63930 0.02800 0.26318 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99460 9.99540 -0.00080 -0.00800 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.91830 9.89280 0.02550 0.25776 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.50120 10.50330 -0.00210 -0.01999 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.42240 10.39590 0.02650 0.25491 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95050 9.95250 -0.00200 -0.02010 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.83460 9.81050 0.02410 0.24566 華頓中小型基金 19.99000 19.85000 0.14000 0.70529 華頓中國多重機會平衡基金 11.26100 11.15930 0.10170 0.91135 華頓台灣基金 23.00000 22.68000 0.32000 1.41093 華頓平安貨幣市場基金 11.55920 11.55910 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.33000 17.01000 0.32000 1.88125 華頓全球高收益債券基金A 13.77750 13.75530 0.02220 0.16139 華頓全球高收益債券基金B 8.12280 8.10970 0.01310 0.16153 華頓全球黑鑽油源基金 5.08000 5.05000 0.03000 0.59406 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63300 2.65170 -0.01870 -0.70521 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.87040 11.92410 -0.05370 -0.45035 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38130 0.38360 -0.00230 -0.59958 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.72040 11.74720 -0.02680 -0.22814 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.72040 11.74720 -0.02680 -0.22814 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.43350 10.46400 -0.03050 -0.29148 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50450 10.50160 0.00290 0.02761 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.50450 10.50160 0.00290 0.02761 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.28240 9.27980 0.00260 0.02802 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.62100 10.63380 -0.01280 -0.12037 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.62100 10.63380 -0.01280 -0.12037 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.39570 9.41050 -0.01480 -0.15727 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.62280 2.62600 -0.00320 -0.12186 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07020 2.07600 -0.00580 -0.27938 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.11200 12.11350 -0.00150 -0.01238 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47000 9.47120 -0.00120 -0.01267 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37920 0.37920 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30000 0.30030 -0.00030 -0.09990 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.35000 3.41000 -0.06000 -1.75953 匯豐中國動力基金(台幣) 15.09000 15.42000 -0.33000 -2.14008 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.50000 -0.02000 -4.00000 匯豐台灣精典基金 23.85000 23.74000 0.11000 0.46335 匯豐全球趨勢組合基金 12.42000 12.29000 0.13000 1.05777 匯豐全球關鍵資源基金 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133 匯豐安富基金 25.40000 25.32000 0.08000 0.31596 匯豐成功基金 43.22000 42.85000 0.37000 0.86348 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.37000 2.38000 -0.01000 -0.42017 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.65940 2.66890 -0.00950 -0.35595 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34370 2.35280 -0.00910 -0.38677 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.78530 11.80830 -0.02300 -0.19478 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90640 7.92920 -0.02280 -0.28754 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38600 0.38690 -0.00090 -0.23262 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33290 0.33380 -0.00090 -0.26962 匯豐金磚動力基金 14.53000 14.52000 0.01000 0.06887 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00540 15.00530 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.06000 5.03000 0.03000 0.59642 匯豐新鑽動力基金 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42950 5.39520 0.03430 0.63575 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23460 9.20040 0.03420 0.37172 匯豐龍鳳基金-A類型 51.48000 51.24000 0.24000 0.46838 匯豐龍鳳基金-I類型 51.48000 51.24000 0.24000 0.46838 匯豐龍騰電子基金 36.33000 36.17000 0.16000 0.44236 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47240 12.48100 -0.00860 -0.06890 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.73000 17.59000 0.14000 0.79591 新光中國成長基金(人民幣) 8.81000 8.97000 -0.16000 -1.78372 新光中國成長基金(美元) 8.83000 9.09000 -0.26000 -2.86029 新光中國成長基金(新臺幣) 8.88000 9.09000 -0.21000 -2.31023 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.95290 10.91220 0.04070 0.37298 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.05650 10.05750 -0.00100 -0.00994 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.47690 10.46350 0.01340 0.12806 新光台灣富貴基金 23.00000 22.84000 0.16000 0.70053 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.88000 20.67000 0.21000 1.01597 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.90810 40.06650 -0.15840 -0.39534 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 41.62340 41.61700 0.00640 0.01538 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750 新光全球AI新創產業基金美元 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 新光全球生技醫療基金(美元) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 新光全球債券基金(A累積)美元 10.50490 10.50460 0.00030 0.00286 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.36900 10.35440 0.01460 0.14100 新光全球債券基金(B配息)美元 9.94510 9.94490 0.00020 0.00201 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.80370 9.78980 0.01390 0.14198 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.14000 9.03000 0.11000 1.21816 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.42000 0.11000 1.05566 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 新光吉星貨幣市場基金 15.49400 15.49380 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 新光多重資產基金(A累積)美元 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226 新光亞洲精選基金-美金 21.18000 21.40000 -0.22000 -1.02804 新光亞洲精選基金-新台幣 21.67000 21.87000 -0.20000 -0.91449 新光店頭基金 22.41000 22.20000 0.21000 0.94595 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 新光特選內需收益ETF基金 20.36000 20.28000 0.08000 0.39448 新光創新科技基金 13.46000 13.33000 0.13000 0.97524 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.16500 10.17950 -0.01450 -0.14244 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.49950 10.52060 -0.02110 -0.20056 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.00760 10.02850 -0.02090 -0.20841 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34710 9.35850 -0.01140 -0.12181 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.63380 9.65330 -0.01950 -0.20200 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.17710 9.19590 -0.01880 -0.20444 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.52030 40.46880 0.05150 0.12726 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 41.33330 41.37160 -0.03830 -0.09258 新光澳幣八年期保本基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 新光澳幣保本基金 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.52700 10.51550 0.01150 0.10936 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.46120 9.45070 0.01050 0.11110 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.45800 9.44880 0.00920 0.09737 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.34590 10.33580 0.01010 0.09772 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.35320 10.34900 0.00420 0.04058 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46030 9.45660 0.00370 0.03913 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.42880 9.42340 0.00540 0.05730 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.31600 10.31010 0.00590 0.05723 瑞銀全球創新趨勢基金 7.08000 7.03000 0.05000 0.71124 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.59920 10.63320 -0.03400 -0.31975 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58700 9.61600 -0.02900 -0.30158 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.43630 10.47990 -0.04360 -0.41603 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57350 9.61300 -0.03950 -0.41090 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65590 9.69140 -0.03550 -0.36630 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.56430 10.60310 -0.03880 -0.36593 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.80370 14.81160 -0.00790 -0.05334 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.68140 8.68600 -0.00460 -0.05296 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.28680 41.46990 -0.18310 -0.44153 群益10年期以上金融債ETF基金 39.98540 39.86420 0.12120 0.30403 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 40.51250 40.42130 0.09120 0.22562 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 40.60600 40.53500 0.07100 0.17516 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.64440 42.67240 -0.02800 -0.06562 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.13250 40.06160 0.07090 0.17698 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.59860 43.50450 0.09410 0.21630 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.60480 44.41000 0.19480 0.43864 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.46690 43.31420 0.15270 0.35254 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.43200 10.45880 -0.02680 -0.25624 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 41.86770 41.86480 0.00290 0.00693 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.88440 40.02240 -0.13800 -0.34481 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42920 11.42850 0.00070 0.00613 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20540 10.20090 0.00450 0.04411 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.55280 12.77310 -0.22030 -1.72472 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.34100 9.61440 -0.27340 -2.84365 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.76000 9.99000 -0.23000 -2.30230 群益大印度基金N-新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 群益大印度基金-人民幣 12.88260 12.86680 0.01580 0.12280 群益大印度基金-美元 12.06210 12.06060 0.00150 0.01244 群益大印度基金-新臺幣 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.77140 11.65020 0.12120 1.04033 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.30190 11.19780 0.10410 0.92965 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.71000 10.60000 0.11000 1.03774 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.56220 10.45340 0.10880 1.04081 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.25160 9.16640 0.08520 0.92948 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.79000 8.70000 0.09000 1.03448 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.44770 9.35040 0.09730 1.04060 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.30950 8.23290 0.07660 0.93041 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.86000 8.77000 0.09000 1.02623 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.81920 8.72840 0.09080 1.04028 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.01720 7.94340 0.07380 0.92907 群益中小型股基金 43.75000 43.21000 0.54000 1.24971 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.10430 10.10720 -0.00290 -0.02869 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.33960 9.44990 -0.11030 -1.16721 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.84120 8.89680 -0.05560 -0.62494 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.63800 8.64040 -0.00240 -0.02778 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.98320 8.07750 -0.09430 -1.16744 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.55810 7.60560 -0.04750 -0.62454 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.44280 10.44740 -0.00460 -0.04403 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.48700 11.49210 -0.00510 -0.04438 群益中國高收益債券基金-美元 11.10530 11.13110 -0.02580 -0.23178 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.29740 10.28190 0.01550 0.15075 群益中國新機會基金N-人民幣 8.03410 8.19180 -0.15770 -1.92510 群益中國新機會基金N-美元 7.34500 7.57540 -0.23040 -3.04142 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.92000 8.13000 -0.21000 -2.58303 群益中國新機會基金-人民幣 7.12510 7.26490 -0.13980 -1.92432 群益中國新機會基金-美元 7.85330 8.09960 -0.24630 -3.04089 群益中國新機會基金-新臺幣 7.56000 7.76000 -0.20000 -2.57732 群益平衡王基金 19.36690 19.11940 0.24750 1.29450 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.27000 6.25000 0.02000 0.32000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.82630 11.78510 0.04120 0.34959 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.23850 11.21170 0.02680 0.23904 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.21470 10.17910 0.03560 0.34974 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.70610 9.68290 0.02320 0.23960 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.22980 10.20860 0.02120 0.20767 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.01860 9.99820 0.02040 0.20404 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.14560 9.12670 0.01890 0.20708 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.12590 9.10720 0.01870 0.20533 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.28910 10.26790 0.02120 0.20647 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.33300 10.31190 0.02110 0.20462 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.30680 9.28760 0.01920 0.20673 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.76440 9.74440 0.02000 0.20525 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.81570 10.77880 0.03690 0.34234 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52860 7.50300 0.02560 0.34120 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.51530 10.50270 0.01260 0.11997 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.34560 10.34430 0.00130 0.01257 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.49180 10.48020 0.01160 0.11068 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.86000 9.84820 0.01180 0.11982 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79090 9.78960 0.00130 0.01328 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.92940 9.91840 0.01100 0.11090 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.51540 10.50290 0.01250 0.11901 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.34550 10.34420 0.00130 0.01257 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.49160 10.48010 0.01150 0.10973 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.86000 9.84820 0.01180 0.11982 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79080 9.78960 0.00120 0.01226 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.92940 9.91850 0.01090 0.10990 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.19440 9.12540 0.06900 0.75613 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.79000 10.70000 0.09000 0.84112 群益全球關鍵生技基金-美元 15.04480 14.93190 0.11290 0.75610 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.98000 14.84000 0.14000 0.94340 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-人民幣 10.39460 10.36810 0.02650 0.25559 群益印度中小基金N-美元 8.68750 8.67490 0.01260 0.14525 群益印度中小基金N-新臺幣 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213 群益印度中小基金-人民幣 14.07180 14.03590 0.03590 0.25577 群益印度中小基金-美元 12.42540 12.40730 0.01810 0.14588 群益印度中小基金-新臺幣 14.50000 14.46000 0.04000 0.27663 群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220 群益多重資產組合基金 15.20000 15.17000 0.03000 0.19776 群益安家基金 24.30990 24.05110 0.25880 1.07604 群益安穩貨幣市場基金 16.14300 16.14280 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.12000 20.79000 0.33000 1.58730 群益亞太中小基金 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787 群益亞太新趨勢平衡基金 16.09000 16.20000 -0.11000 -0.67901 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.27210 10.24510 0.02700 0.26354 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.64890 7.62880 0.02010 0.26348 群益店頭市場基金 91.81000 90.66000 1.15000 1.26848 群益東方盛世基金 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 群益東協成長基金-人民幣 12.80250 12.79070 0.01180 0.09225 群益東協成長基金-美元 11.18790 11.18990 -0.00200 -0.01787 群益東協成長基金-新臺幣 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.42340 11.46920 -0.04580 -0.39933 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.75780 10.82310 -0.06530 -0.60334 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.22560 10.24560 -0.02000 -0.19521 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.48670 9.52480 -0.03810 -0.40001 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.93700 8.99130 -0.05430 -0.60392 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.49300 8.50960 -0.01660 -0.19507 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.57360 10.59430 -0.02070 -0.19539 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.28380 9.32100 -0.03720 -0.39910 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.09580 9.15100 -0.05520 -0.60321 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.48790 9.50640 -0.01850 -0.19461 群益長安基金 29.58000 29.10000 0.48000 1.64948 群益美國新創亮點基金N-美元 10.03140 9.93050 0.10090 1.01606 群益美國新創亮點基金-美元 15.17480 15.02230 0.15250 1.01516 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.79000 14.62000 0.17000 1.16279 群益真善美基金 15.60080 15.48890 0.11190 0.72245 群益馬拉松基金 115.91000 114.67000 1.24000 1.08136 群益深証中小板基金 11.77000 11.49000 0.28000 2.43690 群益創新科技基金 32.30000 32.07000 0.23000 0.71718 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.14070 9.29510 -0.15440 -1.66109 群益華夏盛世基金N-美元 8.37570 8.61530 -0.23960 -2.78110 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.80000 9.01000 -0.21000 -2.33074 群益華夏盛世基金-人民幣 9.95430 10.12240 -0.16810 -1.66067 群益華夏盛世基金-美元 9.23520 9.49940 -0.26420 -2.78123 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.37000 15.72000 -0.35000 -2.22646 群益奧斯卡基金 28.97000 28.53000 0.44000 1.54224 群益新興金鑽基金-美元 11.10000 11.15710 -0.05710 -0.51178 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 群益葛萊美基金 23.29000 23.03000 0.26000 1.12896 群益道瓊美國地產ETF基金 21.56000 21.43000 0.13000 0.60663 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.07000 8.11000 -0.04000 -0.49322 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.19000 13.05000 0.14000 1.07280 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.83840 10.79550 0.04290 0.39739 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.63810 10.60770 0.03040 0.28658 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.74910 10.70250 0.04660 0.43541 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.64950 10.60730 0.04220 0.39784 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.45280 10.42290 0.02990 0.28687 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.56170 10.51590 0.04580 0.43553 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.83830 10.79540 0.04290 0.39739 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.63820 10.60780 0.03040 0.28658 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.64950 10.60740 0.04210 0.39689 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.45280 10.42290 0.02990 0.28687 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.53810 12.51840 0.01970 0.15737 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.48010 11.45590 0.02420 0.21124 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.40340 11.37630 0.02710 0.23821 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.54240 8.52900 0.01340 0.15711 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.85810 8.83940 0.01870 0.21155 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.40290 8.38290 0.02000 0.23858 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.80040 9.77970 0.02070 0.21166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.88000 9.88000 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9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.18000 28.77000 0.41000 1.42510 德信中國精選成長基金 11.56000 11.76000 -0.20000 -1.70068 德信台灣主流中小基金 18.77000 18.46000 0.31000 1.67931 德信萬保貨幣市場基金 11.97360 11.97340 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.38000 31.10000 0.28000 0.90032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.58690 10.58690 0.00000 0.00000 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.49860 10.50420 -0.00560 -0.05331 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70360 11.70340 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.40000 15.23000 0.17000 1.11622 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.73000 17.55000 0.18000 1.02564 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.63580 10.70640 -0.07060 -0.65942 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.90270 16.00830 -0.10560 -0.65966 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26680 8.30400 -0.03720 -0.44798 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.14270 11.20380 -0.06110 -0.54535 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.98280 12.04830 -0.06550 -0.54365 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.86630 13.92930 -0.06300 -0.45228 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.70000 16.53000 0.17000 1.02843 摩根中小基金 21.72000 21.62000 0.10000 0.46253 摩根中國A股基金 14.11000 14.21000 -0.10000 -0.70373 摩根中國A股基金(美元) 10.98000 11.07000 -0.09000 -0.81301 摩根中國亮點基金 12.76000 13.02000 -0.26000 -1.99693 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.16060 11.32290 -0.16230 -1.43338 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.36090 12.53950 -0.17860 -1.42430 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.45060 9.62370 -0.17310 -1.79868 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.91400 13.10090 -0.18690 -1.42662 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.88720 15.10220 -0.21500 -1.42363 摩根台灣金磚基金-累積型 18.93000 18.86000 0.07000 0.37116 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.93000 18.86000 0.07000 0.37116 摩根台灣增長基金 48.18000 48.01000 0.17000 0.35409 摩根平衡基金 27.43000 27.37000 0.06000 0.21922 摩根全球α基金 18.19000 18.07000 0.12000 0.66408 摩根全球平衡基金 15.65240 15.65040 0.00200 0.01278 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.41750 9.42420 -0.00670 -0.07109 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.49570 10.50490 -0.00920 -0.08758 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.92070 9.92980 -0.00910 -0.09164 摩根多元入息成長基金-累積型 11.46980 11.47790 -0.00810 -0.07057 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.20890 10.21830 -0.00940 -0.09199 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.55650 10.61280 -0.05630 -0.53049 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.91680 13.99100 -0.07420 -0.53034 摩根亞洲基金 57.11000 57.62000 -0.51000 -0.88511 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45940 8.46980 -0.01040 -0.12279 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.94880 9.96090 -0.01210 -0.12147 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80800 8.82180 -0.01380 -0.15643 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.74920 12.76500 -0.01580 -0.12378 摩根東方內需機會基金 18.09000 18.25000 -0.16000 -0.87671 摩根東方科技基金 31.34000 31.60000 -0.26000 -0.82278 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.67000 9.75000 -0.08000 -0.82051 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.69000 11.78000 -0.09000 -0.76401 摩根金龍收成基金 21.51000 22.00000 -0.49000 -2.22727 摩根第一貨幣市場基金 15.12130 15.12110 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.68000 13.84000 -0.16000 -1.15607 摩根新金磚五國基金 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778 摩根新絲路基金 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 摩根新興35基金 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489 摩根新興日本基金 22.45000 22.53000 -0.08000 -0.35508 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.13750 7.15280 -0.01530 -0.21390 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.38400 9.40180 -0.01780 -0.18933 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.22480 9.24560 -0.02080 -0.22497 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.84140 10.86470 -0.02330 -0.21446 摩根新興科技基金 51.64000 51.46000 0.18000 0.34979 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.55280 8.55350 -0.00070 -0.00818 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.21300 9.22230 -0.00930 -0.10084 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.69230 8.70330 -0.01100 -0.12639 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.11460 10.11540 -0.00080 -0.00791 摩根龍揚基金 32.13000 32.87000 -0.74000 -2.25129 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 摩根環球股票收益基金-累積型 11.68000 11.58000 0.10000 0.86356 摩根總收益組合基金-月配息型 9.26180 9.26730 -0.00550 -0.05935 摩根總收益組合基金-累積型 11.39860 11.40540 -0.00680 -0.05962 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.04000 20.15000 -0.11000 -0.54591 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60610 12.60600 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.65000 10.47000 0.18000 1.71920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.42580 10.42600 -0.00020 -0.00192 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.41760 10.43250 -0.01490 -0.14282 聯邦中國龍基金 25.06000 24.71000 0.35000 1.41643 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.41520 12.44650 -0.03130 -0.25148 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.61330 11.64990 -0.03660 -0.31417 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.55950 10.58360 -0.02410 -0.22771 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36930 10.39520 -0.02590 -0.24915 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.75030 9.78100 -0.03070 -0.31387 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85990 8.88010 -0.02020 -0.22747 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.65970 9.61150 0.04820 0.50148 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.80780 9.74440 0.06340 0.65063 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.91590 9.80160 0.11430 1.16614 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.16300 10.03090 0.13210 1.31693 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.48280 9.37350 0.10930 1.16605 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.71560 9.58940 0.12620 1.31604 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.34670 11.31210 0.03460 0.30587 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.13580 11.10190 0.03390 0.30535 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.38270 10.33770 0.04500 0.43530 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.55290 10.52050 0.03240 0.30797 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.33770 10.30630 0.03140 0.30467 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64100 9.59920 0.04180 0.43545 聯邦金鑽平衡基金 22.70590 22.40940 0.29650 1.32311 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.31290 9.26710 0.04580 0.49422 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.70680 9.64480 0.06200 0.64283 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.27770 9.23210 0.04560 0.49393 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.67680 9.61490 0.06190 0.64379 聯邦貨幣市場基金 13.20960 13.20940 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.47000 12.30000 0.17000 1.38211 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.49190 16.49090 0.00100 0.00606 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.31720 12.31150 0.00570 0.04630 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.09410 12.06750 0.02660 0.22043 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.53100 11.50540 0.02560 0.22250 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.16390 12.17050 -0.00660 -0.05423 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.38530 11.38540 -0.00010 -0.00088 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49760 10.50340 -0.00580 -0.05522 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64090 8.64100 -0.00010 -0.00116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.02000 34.81000 0.21000 0.60327 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.43000 17.78000 -0.35000 -1.96850 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.47000 17.99000 -0.52000 -2.89049 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.66000 11.94000 -0.28000 -2.34506 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.98000 15.95000 0.03000 0.18809 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.08000 15.11000 -0.03000 -0.19854 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.48000 11.38000 0.10000 0.87873 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.25000 14.14000 0.11000 0.77793 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.39000 14.27000 0.12000 0.84093 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.39000 14.28000 0.11000 0.77031 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.10000 14.98000 0.12000 0.80107 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.24000 20.13000 0.11000 0.54645 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.35000 18.26000 0.09000 0.49288 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.67000 12.60000 0.07000 0.55556 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.54000 14.46000 0.08000 0.55325 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.44000 15.36000 0.08000 0.52083 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.45000 14.38000 0.07000 0.48679 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.49000 14.42000 0.07000 0.48544 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.57000 12.50000 0.07000 0.56000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.66000 12.60000 0.06000 0.47619 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.06000 19.06000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.83000 17.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 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0.05000 0.50000 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.19000 10.17000 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