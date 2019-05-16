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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/05/15  108/05/14  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.96000   15.36000   0.60000    3.90625
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.92000   28.80000   1.12000    3.88889
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.78000   40.24000   1.54000    3.82704
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.23000   32.28000   0.95000    2.94300
富邦深証100基金                                                  10.19000    9.92000   0.27000    2.72177
國泰美國費城半導體基金                                           14.07000   13.72000   0.35000    2.55102
國泰富時中國A50基金                                              20.92000   20.40000   0.52000    2.54902
群益深証中小板基金                                               11.77000   11.49000   0.28000    2.43690
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.76000   32.96000   0.80000    2.42718
復華滬深300 A股基金                                              22.99000   22.46000   0.53000    2.35975
元大上證50基金                                                   31.69000   30.99000   0.70000    2.25879
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            18.29000   17.89000   0.40000    2.23589
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.57000   34.81000   0.76000    2.18328
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          20.62000   20.18000   0.44000    2.18038
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          11.01580   10.78640   0.22940    2.12675
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.56260    7.40520   0.15740    2.12553
富邦上証180基金                                                  30.65000   30.02000   0.63000    2.09860
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.79000    9.59000   0.20000    2.08551
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.93400   13.65290   0.28110    2.05890
統一奔騰基金                                                     57.71000   56.55000   1.16000    2.05128
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                10.45000   10.24000   0.21000    2.05078
統一黑馬基金                                                     58.33000   57.16000   1.17000    2.04689
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     17.10000   16.76000   0.34000    2.02864
台新台灣中小基金                                                 34.12000   33.46000   0.66000    1.97250
統一大滿貫基金-A類型                                             33.15000   32.51000   0.64000    1.96863
統一大滿貫基金-I類型                                             33.15000   32.51000   0.64000    1.96863
瀚亞美國高科技基金                                               28.08000   27.54000   0.54000    1.96078
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  10.44000   10.24000   0.20000    1.95313
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.83000   13.57000   0.26000    1.91599
永豐主流品牌基金                                                 18.65000   18.30000   0.35000    1.91257
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