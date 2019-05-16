[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/05/15 108/05/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日正向2倍基金 15.96000 15.36000 0.60000 3.90625 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.92000 28.80000 1.12000 3.88889 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.78000 40.24000 1.54000 3.82704 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.23000 32.28000 0.95000 2.94300 富邦深証100基金 10.19000 9.92000 0.27000 2.72177 國泰美國費城半導體基金 14.07000 13.72000 0.35000 2.55102 國泰富時中國A50基金 20.92000 20.40000 0.52000 2.54902 群益深証中小板基金 11.77000 11.49000 0.28000 2.43690 元大標普500單日正向2倍基金 33.76000 32.96000 0.80000 2.42718 復華滬深300 A股基金 22.99000 22.46000 0.53000 2.35975 元大上證50基金 31.69000 30.99000 0.70000 2.25879 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.29000 17.89000 0.40000 2.23589 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.57000 34.81000 0.76000 2.18328 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.62000 20.18000 0.44000 2.18038 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.01580 10.78640 0.22940 2.12675 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.56260 7.40520 0.15740 2.12553 富邦上証180基金 30.65000 30.02000 0.63000 2.09860 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.79000 9.59000 0.20000 2.08551 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.93400 13.65290 0.28110 2.05890 統一奔騰基金 57.71000 56.55000 1.16000 2.05128 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.45000 10.24000 0.21000 2.05078 統一黑馬基金 58.33000 57.16000 1.17000 2.04689 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.10000 16.76000 0.34000 2.02864 台新台灣中小基金 34.12000 33.46000 0.66000 1.97250 統一大滿貫基金-A類型 33.15000 32.51000 0.64000 1.96863 統一大滿貫基金-I類型 33.15000 32.51000 0.64000 1.96863 瀚亞美國高科技基金 28.08000 27.54000 0.54000 1.96078 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.44000 10.24000 0.20000 1.95313 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.83000 13.57000 0.26000 1.91599 永豐主流品牌基金 18.65000 18.30000 0.35000 1.91257 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------