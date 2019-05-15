聯合再生轉型效益顯 Q1虧損逐步收斂 每股虧0.26元

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 今 (15) 日公告第 1 季財報，稅後虧損 6.61 億元，由於去年第 4 季受惠提列負商譽帶動，單季轉盈，使今年首季營運較上季轉虧，但在轉型效益漸顯下，獲利能力有所改善，使虧損幅度較去年同期收斂，每股虧損 0.26 元。聯合再生並宣布將推出工業型儲能產品，年底前通過認證就可出貨。

聯合再生第 1 季合併營收 43.01 億元，季減 11.99%，年增 68.76%，毛利率 - 2.32%，較上季的 - 4.61% 與去年同期的 - 8.69% 改善，營益率 - 15.78%，較上季的 - 16.28% 與去年同期的 - 22.32% 改善；稅後虧損 6.61 億元，較上季轉虧，但虧損幅度較去年同期收斂，每股虧損 0.26 元。

聯合再生去年 10 月完成合併，由新日光、昱晶與昇陽科合併更名組成，由原先的電池製造業務，轉型以模組與電站業務為主，去年前 3 季稅後虧損雖達 19 億元，不過，去年第 4 季在提列負商譽帶動下，單季營運成功轉盈，稅後純益達 14.32 億元，也使全年稅後虧損大幅縮減。

聯合再生今年第 1 季受惠模組與系統營收上升，及電廠收入帶動，今年第 1 季營收規模均站穩 10 億元大關，在轉型效益漸顯之下，獲利能力也有所改善，使第 1 季虧損幅度逐步收斂，而 4 月營收也一舉站上 20 億元，月增近 2 成，並創近 3 年來單月營收新高。

聯合再生近來轉型佈局已有成果，今日也宣布推出再生能源儲能產品，瞄準工業型需求，目前中小型儲能產品已開始推廣，而大型儲能產品年底前就可通過 UL 認證，進而出貨。除儲能產品外，聯合再生也推出高效太陽能模組 PEACH 系列，產品目前已進入可靠度測試階段，預計下半年取得 VPC 認證。