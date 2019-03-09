競國2月營收5.24億元創5年來新低 Q1展望仍審慎

PCB 廠競國實業 (6108-TW) 1 月單月營收 7.02 億元，較去年 12 月成長 0.8%，最新公布 2 月營收 5.24 億元，創 5 年來新低，月減 25.26%，年減 17.21%；1-2 月營收 12.26 億元，年減 16.33%。對於第 1 季營運展望，競國主管偏審慎態度，內部仍在觀察 3 月營運態勢。

值得注意的是，競國實業泰國廠有匯兌因素帶動，加上產能利用率走高， 1 月單月轉虧為盈，競國主管指出，泰國廠已取得歐系汽車電子廠認證，後續也將陸續取得部分經認證的汽車板訂單，並進入試單生產，但歐系客戶訂單進展緩慢，估計今年第 1 季對整體營收貢獻仍然不大。不過，泰國廠 1 月本業轉盈，已讓內部振奮。

競國去年合併營收 89.3 億元，年增 2.25%，去年前 3 季稅後純益為 4.63 億元，年增 93.13%，每股純益為 2.89 元，法人估計競國去年的每股純益上看 3.5 元。

競國擁有台灣樹林廠、中國大陸昆山廠及泰國廠三地產能，目前生產 PCB 仍偏重 3C 電子產品應用，包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等；泰國廠原為投入汽車板而設立，目前該廠營收中，包括汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB ，已占營收重要比重。

競國 1 月單月合併營收 7.02 億元，較去年 12 月成長 0.8%，2 月因春節放假多，營收表現明顯受到影響，出現 5 年來單月新低的表現。