美中關稅戰火延燒 台電子廠憂心忡忡

日經報導。台灣電子業的業績變化，在預測全球 IT 業界的未來景氣，具有指標性的參考價值。在統計台灣主要 19 家電子廠的 2019 年 4 月銷售額後，合計金額較去年同期增加 7.4%，連續兩個月向上增長。鴻海 (2317-TW) 等生產資料中心用伺服器的企業，貢獻良多。然而在美中貿易摩擦持續惡化下，未來電子業的景氣能否持續回復，也仍是未知數。

台灣聚集了許多以美國蘋果 (AAPL-US)、中國華為等，全球知名科技業者為主要客戶的製造商。而主要大廠在毎個月所公布的銷售數據，也被全球投資人視為預測科技業景氣的先行指標。

這 19 家企業的 4 月合計銷售額為 9165 億新台幣。當中有 11 家企業，在營收上出現增加。

大型電子代工廠的表現良好，鴻海月增 1 成至 3797 億新台幣，創下 4 月份單月最佳紀錄。蘋果 iPhone 的需求雖然持續低迷，但是伺服器方面的需求則似乎相當旺。

仁寶 (2324-TW) 在營收上增加 18%，和碩 (4938-TW) 的銷售額也增加了約 1 成。雖然面臨智慧型手機的淡季，但伺服器及通訊設備方面的需求則是順利增長。

新款智慧型手機在鏡頭的需求不斷增加 (圖片：AFP)

大立光 (3008-TW) 營收增加 44%，連續 3 個月出現 2 位數的增收。來自華為等中國廠商的訂單，貢獻良多。

而另一方面，台積電 (2330-TW) 則是因為去年年底以來的庫存消化問題，營收減少了 1 成。聯發科 (2454-TW) 在 AI 喇叭等產品方面，出現了智慧型手機之外的需求，營收增加了 13%。

根據國際貨幣基金 IMF 的統計，台灣及韓國所生產的智慧型手機用零件，約有 8 成是出口到中國。而在 2016 年時，於中國組裝的智慧型手機，約有 3 成是出口到美國。美中貿易戰火擴大，也勢必會波及台、日、韓的電子業者。

對於台灣電子廠而言，中國是最主要生產據點及出口市場。美國政府在 5 月 10 日所發動的新一波制裁關稅措施，則是讓台商感到憂心的問題。雖然許多企業已經加速遷廠的腳步，但若是智慧型手機也被納入制裁關稅的對象當中，有很大的可能無法即時作出因應。