正德看Q2散裝市況可望回溫 不受貿易戰影響

散裝航商正德海運 (2641-TW) 公布第一季財報，稅後純益 1829 萬元，年減 30.6%，每股純益 (EPS)0.12 元，為 3 季來低點，除了第一季為傳統淡季，正德說明，主要是去年同期有業外保險理賠收入挹注，拉高比較基期，進入第二季後，已有一艘新船到位且已簽訂長約挹注營運，再加上散裝市況逐漸回溫，營收獲利成長可期。

近期美中貿易戰消息紛雜，不過，正德強調，由於租家均是有固定航行路線和業務，未受到 BDI 下跌影響，也因散雜貨並非終端電子產品或消費性使用，且大部分租家未經營美國航線，不會受到中美貿易和大宗物資減緩運量的影響。

正德第一季合併營收 1.95 億元，年增 18.91%，營業毛利 5047 萬元，年增 28.99%，毛利率 25.94%，年增 2.03 個百分點；營業利益 3812 萬元，年增 45.9%，營業利益率 19.59%，年增 3.62 個百分點。

正德指出，近兩年調整體質效益顯現，去年購入 3 艘船舶加入營運，並積極調整出租、自營船舶比例和營運模式改變，已全數轉為出租並以長租為主。

而正德日前斥資購買載重噸數 4.2 萬噸巴拿籍散裝貨輪一艘，已於 4 月加入營運行列，由於已簽長約，可穩健挹注營運。

對於後市，正德說明，第一季受傳統淡季及貿易戰衝擊，波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI)2 月 11 日最低曾經跌到 595 點，不過，進入第二季後，海岬型船舶現貨運價近期明顯止跌回漲，加上南美的穀物運送需求增溫，市況逐漸升溫可期。

根據英國海運諮詢機構 Clarksons 先前預估，今年全球幹散貨海運貿易量為 53.26 億噸，年增 2.3%，增速與 2018 年持平，其中，小宗散貨的增速略高於大宗散貨，隨國際環保法規陸續實施會增加航商造船成本，有利抑制運力成長，2020 年起，散裝船舶排放硫化物標準將由現行的 3.5% 降至 0.5% 以下，可預期老舊船舶拆解速度將越來越快。