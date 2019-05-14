〈陸祭報復關稅〉美中關稅報復升溫 日股同步應聲大跌

週二 (14 日) 東京股市在上午開盤後不久，日經 225 指數即下跌 130.74 點，連續六個交易日出現下跌發展。

(圖片：Investing.com)

美中在貿易上的對立持續擴大，週一 (13 日) 中國出招反制美國，宣布對美商品加稅後，造成美股全面大跌。資金大量逃離風險資產，標普 500 指數和那斯達克指數均出現今年來最差表現，道瓊指數也創下 1 月 3 日以來單日最大跌幅。造成日股期貨湧現沉重賣壓。

JPX 日經 400 指數，東證股價指數 TOPIX 皆呈現下跌走勢。

美中在貿易上的關係出現更進一部的惡化，也對投資人的心理造成負面影響。13 日的美股市場，道瓊工業指數出現大幅滑落，跌幅一度超過 700 美元。也因容易受到貿易摩擦影響，蘋果 (AAPL-US)、波音 (BA-US) 等股票被大量賣出。

東京股市也是在 14 日開盤後，東京威力 (8035-JP)、發那科 (6954-JP)、安川電機 (6506-JP) 等股票出現賣壓。

美國總統川普在 13 日時表示，他有意於 6 月下旬在日本大阪召開的 G20 峰會期間，與中國國家主席習近平進行「川習會」。然而市場大多認為「兩國間的嫌隙太深，雙方的對立情勢可能出現長期化」。

美中雙方彼此在關稅上提高稅率，也為日本企業的業績帶來影響。有日本證券策略師表示，日本「主要企業的 2020 年 3 月期的業績展望，並未考慮到近來美中調升關稅的影響」。市場對於出口企業的股票出現警戒，也成為股市的主要賣壓。

軟銀集團 SBG(9984-JP)、迅銷 (9983-JP) 股價滑落。TDK(6762-JP)、京瓷 (6971-JP) 股價下跌。小松製作所 (6301-JP)、日立建機 (6305-JP) 跌幅明顯。

另一方面，太陽誘電 (6976-JP)、工合線上娛樂 (3765-JP) 股價出現上揚。KDDI(9433-JP)、NTT(9432-JP) 股價走穩。