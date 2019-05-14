〈MSCI調整〉MSCI調升A股納入因子 新增26檔A股

MSCI 今 (14) 日宣布，將把現有 A 股的納入因子提高一倍，從 5% 提升至 10%。這次指數調整結果將在 5 月 28 日收盤後生效。

MSCI 指出有 26 檔中國 A 股將新增納入 MSCI 中國指數（MSCI China Index），其中有 18 檔來自中國創業板指數，而之前 238 檔成分股納入因子將從 5% 增至 10%。

新增 18 檔中國創業板個股：同花順、泰格醫藥、溫氏股份、康泰生物、愛爾眼科、邁瑞醫療、網宿科技、東方財富、沃森生物、樂普醫療、匯川技術、三環集團、芒果超媒、藍思科技、智飛生物、先導智能、宋城演藝、寧德時代。

MSCI 表示，本波指數成分調整完成後，中國 A 股在 MSCI 中國指數和 MSCI 新興市場指數中的總比重分別為 5.25% 和 1.76%。

資料來源: MSCI

MSCI 中國指數（MSCI China Index）是 MSCI 編制中國指數中最重要的指數，其依照 MSCI 全球可投資市場指數（GIMI）編制方法所編制，屬於 MSCI 全球可投資市場指數體系中的成員，也是法人參考指標。

MSCI 表示，在三階段擴大納入因子完成後，A 股將有 800 億美元的資金流入，折合人民幣約 5400 億元，同時 A 股在 MSCI 新興市場指數的權重預計達約 3.3%。

之前 MSCI 曾公布，MSCI 中國全股指數將剔除大族激光，主要在於大族激光達到深股通持股 28% 上限，導致北上資金買盤受到限制，不再具有投資空間，違反指數編排的「可投資」原則，所以 MSCI 將其剔除。

MSCI 在 8 月時將會進行第二階段的調整，屆時 A 股納入因子將提升至 15%，規劃中的最後一次調整為 11 月份，A 股納入因子將調升至 20%。

此外，除了 MSCI 擴大納入因子之外，羅素富時和標準普爾道瓊指數也計畫納入 A 股。

根據兩機構的規劃，富時羅素將於 6 月和 9 月分別提升 5%、10% 的 A 股納入因數至 15%，標準普爾道瓊則將於 9 月份依 25% 的納入因子納入 A 股。