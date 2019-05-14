美股盤中─中國調高關稅報復 道瓊狂跌逾600點

美國股市週一中場大幅下跌，道瓊大跌逾 600 點 ，跌回前一交易日的反彈漲幅。中國決定調高某些美國商品關稅，全球兩個最大經濟體的貿易戰因而惡化。

台北時間 23:55

道瓊工業平均指數下跌 632.00 點或 2.44% 至 25310.37。

Nasdaq 指數下跌 264.36 點或 3.32% 至 7652.58。

S&P 500 指數下跌 71.18 點或 2.47% 至 2810.22。

中國將調高 600 億美元自美國進口商品的關稅，6 月 1 日生效，報復上週川普總統調高自中國進口商品的關稅。中國在發布的聲明中說，美國的決定危及了兩國的利益，不符合國際社會的期待。

亞洲股市大幅下跌。日經指數週一收低 0.7%，上海綜合指數大跌 1.2%。歐洲股市亦下挫，德國股市重創 1.6%。

分析師說，波動將會持續，投資人不知該如何解讀。較可能是股價重估，而非恐慌賣壓。

川普於週一發布推文說，如果未能達成貿易協定，中國將受傷慘重，企業會被迫離開中國。川普並說，中國幾乎要完成了一項很好的協定，但他們却退出了。

上週，美國股市大幅下跌，川普威脅調高中國商品關稅，為利空。隨後川普真的調高 2000 億中國商品的關稅，由 10% 調高至 25%。上週，S&P 500 與 Nasdaq 分別下跌 2.2% 與 3%。道瓊下跌 2.1%。

分析師說，股市準備迎來一項重大事件，上週真的來了。在週一的消息後，波動指數進一步上漲。

但上週五，股市反彈，終場收高。川普發布推文說，與中國代表團最新一回合的談判坦白又有建設性。該談話支撑了股市上揚。

分析師說，貿易戰開打，沒有贏家，只是中國損失更多。川普的目標只是要與中國達成好的協定。上週宣布的新關稅，可能只是策略，迫使北京接受美國的要求。對中國而言，失去美國市場，損失太高了。

他說，儘管調高了關稅，中美貿易協定達成的希望仍很高。

儘管中美關係緊張，但白宮經濟顧問庫德洛週日說，川普與習近平可能於 6 月在日本舉行的高峰會上，會晤。他說，這類會晤的機會良好，但他補充說，中美協商官員何時再度會晤，則沒有具體明確的計畫。