安泰銀擬配1元現金股利 殖利率7.1%稱霸金融股

安泰銀行 (2849-TW) 今 (13) 日董事會通過首季財報與去年盈餘分配案，會中決議，每股擬配現金股利 1 元，高於去年 0.6 元，是連續第 9 年發放現金股利，盈餘分配案將提交 6 月 28 日股東會決議；以今日收盤價 14 元計算，殖利率高達 7.1%，稱霸金融股。

安泰銀去 (2018) 年稅後純益為 22.1 億元，每股稅後純益 1.26 元，若排除 2017 年特別股利息迴轉之一次性影響因素，稅後純益及基本每股純益年成長率大幅增加 30% 及 24%。資產報酬率 (ROA) 及股東權益報酬率 (ROE) 為 0.71% 及 6.78%。

安泰銀的資本結構，近 2 年在執行特別股轉換普通股與盈餘持續挹注下，截至 2018 年底，普通股權益資本比率高達 14.13%，遠高於全體本國銀行平均 11.21%，位居民營中小型銀行第一名。

安泰銀解釋，該行通過以手續費收入為主的「輕資本業務」模式，建立內部資本生成能力，在無外部增資的情況下，普通股權益資本比率從 2013 年底的 9.01% 逐年提高至 14.13%。

安泰銀表示，近年透過高品質放款成長驅動，且建構優化各項數位金融平台及有效控管營運成本，逐步強化自身營運的有機成長，獲利成長動能持續到今年，今年受益於金融市場收益較去年同期大幅增加，及資產品質改善、提存費用減少等因素挹注，今年 前 4 月自結稅前盈餘 9.99 億元，年增率 24%。

安泰銀指出，今年不僅是連續第 9 年配發現金股息，且每股配 1 元，本次股息政策調整，是衡平考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放金額的可持續性。