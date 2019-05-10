【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

川普發佈推文表示，中美貿易談判仍有望談成，帶動市場重燃貿易談判信心，推動台股早盤走高，不過受到美國仍然調高對於中國 2000 億美元商品關稅，市場對於貿易談判能否談成轉向觀望，導致台股由紅翻黑出現回檔，終場台股小幅下跌 0.19%。

《國際金融市場焦點分析》

中國商務部表示，中美貿易談判仍將續談，對於美國調高關稅事宜深感遺憾，不過雙方談判仍會持續進行解決雙方問題，加上晚間美國總統川普亦表示，貿易談判將持續下去，帶動今日早盤 A50 指數上漲近 4%，惟貿易談判是否能夠談成能屬變數，市場觀望氣氛濃厚，導致 A50 指數波動度加大，整日漲幅皆在 2%-4.1% 之間大幅震盪。

《國際商品市場焦點分析》

中美貿易談判再度陷入僵局，中國商務部昨日再度給予回應，表示中美雙方談判應要對雙方有利，導致市場擔憂情緒升溫，帶動輕原油再度走跌；另外，USDA 昨日公佈農產品週出口數據，玉米週出口量大幅減少 54%，加上中美貿易戰升溫，農產品需求將減低，導致玉米期貨出現重挫，在玉米期貨大跌影響下，連帶拖累黃豆及小麥走勢，昨日黃豆、玉米及小麥期貨跌幅均在 2% 之上。

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