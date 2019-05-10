【永豐期貨】台指選擇權盤後－上沖下洗 台股開高走低留上影線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 3 點至 10744 點。價差方面，台指期正價差擴至 31.01 點，電子期正價差擴至 1.24 點，金融期正價差縮至 2.74 點。現貨部分，三大法人賣超 44.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5808 口至 23138 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 8271 口至 57008 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7762 口至 24244 口。

週四美國總統川普透露有望與習近平通話並有機會達成協議，激勵本來重挫的美國股市出現反彈收斂跌幅，激勵週五亞洲股市全面跳高走高，尤其陸股更一度上漲超過 3%，台股早盤前 50 檔權值股約有 40 檔以上都呈現樂觀走高，帶動加權指數走高直逼 5 日線，然而 10 點過後亞洲股市均出現反壓並相繼翻黑，雖午盤過後出現多方抵抗跡象，但尾盤前十檔權值股幾乎全都出現大筆賣單敲進，使加權指數收盤再度擴大 17.22 點的跌點，終場加權指數下跌 20.68 點或 0.19%，收在 10712.99 點，成交量能由昨日 1418.62 億降至 1249.1 億。整體而言，目前台股技術面已較不利多方，加上今天盤勢仍是受中美貿易談判所影響，一有些微風聲，市場就容易過度反彈或殺低，因此短線還是建議投資人持續關注中美貿易狀況，操作上仍須謹慎為宜。

選擇權分析

選擇權未平倉最大量支撐壓力區由 10700~11000 點擴至 10500~11000 點，下檔支撐再度下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.21。VIX 指數則持續攀高至 18.6。而外資則是持續加碼 Buy Put 的部位。整體選擇權顯示市場避險恐慌情緒仍在上升。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。