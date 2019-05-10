文 ‧ 洪寶山

美中貿易戰再起，全球股市震盪，除了金融市場外，投資版圖也開始有所移動。值此不安定的時機，台商必須思考更安全的投資地點，回台灣，就是最好的選項。根據經濟部統計，台商回流投資金額估今年五月將突破二千五百億大關，可說是史上最大台商回流潮。

這股資金回流，為台灣經濟帶來莫大動力。學理財的都知道，要有錢一定要懂得「開源節流」，能賺錢也要能守成。對政府來說也是如此，要拚經濟，政府卯足了勁衝衝衝，開源方面要做的是制定投資優惠相關政策，讓資金回流，強化投資，讓企業賺錢，讓老百姓加薪，政府除能增加 GDP 外，更能增加稅收。

要讓老百姓對經濟成長有感，除了薪資成長外，用減稅政策來減少荷包支出也是重要政策。尤其對小家庭來說，減稅最是實惠。

財政部去年推出的減稅紅包，今年就可充分享受到。這項減稅政策大幅調高四大扣除額，標準扣除額由九萬元提高到十二萬元，薪資扣除額由十二．八萬元提高到二十萬元，身心障礙特別扣除額由每人十二．八萬元提高到二十萬元，幼兒學前特別扣除額從二．五萬元提高到十二萬元。

這一調整後有三大族群可以免繳稅，月薪三萬以下單身族，年薪在四○．八萬以下免繳稅。沒有小孩的雙薪家庭，年薪在八一．六萬以下免繳稅。育有兩名五歲以下子女的雙薪四人家庭，年薪若沒超過一二三．二萬也可免繳稅。

行政院長蘇貞昌在 Line 將所得稅制的優化方案製成圖表，宣示「政績」，讓單身族、小家庭和雙薪四口之家對什麼條件之下「不用繳稅」一目了然，就是要讓大家對減稅有感，並廣為告知。

今年是所得稅制優化方案上路後首度報稅，除上述綜合所得稅四大扣除額調高外，最高級距稅率也由四五％調降到四○％，刪除了四五％的稅率級距，以及股利所得可採單一稅率分開計稅，此波政府釋出五百億元減稅紅包，除一般民眾外，股票族和房東也會對減稅非常有感。

而在申報方式，多年來被詬病的網路報稅在數位政委唐鳳上任之後，去年已有很大幅度改善，今年更在各種作業系統及行動裝置也提供系統進行申報，這些舉措就是要讓民眾報稅不卡卡。

來源：《理財周刊》 976 期

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