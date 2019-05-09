【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資賣超力道加重 台股長黑下跌190點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 146 點至 10747 點。價差方面，台指期轉為正價差 13.33 點，電子期轉為正價差 0.74 點，金融期轉為正價差 3.82 點。現貨部分，三大法人賣超 202.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 6097 口至 17330 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6280 口至 48737 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5791 口至 16482 口。

週三美國股市一度出現反彈，但隨著中國對美國加稅表現出強硬態度，加上英特爾投資大會上的預測令市場失望使股價尾盤跳水，終場標普與 Nasdaq 指數均收黑，而道瓊指數則收斂漲幅至平盤附近作收。拖累週四亞洲股市全面開低走低，台股前 50 大權值股有 46 檔呈現下跌，台積電、鴻海、大立光跌幅分別達 1.35%、1.86%、7.16%，加權指數盤中均未出現較明顯的止穩跡象，接近收盤時雖有買單敲進權值股拉抬了 40 點左右，但最後一盤搓合價均出現較大幅度下挫，使加權指數再度擴大跌幅收在今日盤中最低點附近，終場加權指數下跌 190.04 點或 1.74%，收在 10733.67 點。成交量能由昨日 1106.41 億升高至 1408.11 億。整體而言，週四日 K 開低走低確定失守月線，而新台幣也貶至去年 11 月以來新低，加上目前技術面打出頭部也較不利多方，但目前面臨中美貿易會晤，風吹草動都將對市場產生大幅度震盪，投資人仍須保守為宜。

選擇權分析

今天週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10800~11200 下移至 10700~11000 點，而月選擇權的 OI 最大量支撐壓力區也從 10800~11200 下移至 10700~11000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 降至 1.2。VIX 指數持續攀升至 18.33，外資也在 put 加碼買方部位，呈現淨 buy put。整體選擇權籌碼面轉為中性偏空架構。 (永豐期貨研調)



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