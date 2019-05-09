【永豐期貨】台指選擇權盤前－反彈無力 台股失守月線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 78 點至 10893 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 30.71 點，電子期逆價差擴至 - 1.74 點，金融期逆價差擴至 - 2.95 點。現貨部分，三大法人賣超 47.81 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3187 口至 23427 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1932 口至 55017 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 715 口至 22273 口。

週二美國股市持續消化貿易談判代表萊特希澤與財長姆努欽的言論，市場擔憂貿易談判恐怕無法在週五前達成協議，美股三大指數跳水，跌幅落在 1.5%~2.0% 不等。也拖累亞洲股市均下跌開出，台股開低後一舉摜破 10900 關卡，不過隨即由大立光率先止穩反彈收斂跌幅，帶動指數早盤出現了日內 V 轉行情，但指數回升至今日開盤價附近出現買方縮手的跡象，不過午盤過後多檔權值股如中華電、國巨、台積電出現買單拉抬，終場加權指數下跌 63.43 點或 0.58%，收在 10923.71 點。整體而言，受美國股市影響今天亞股均走跌，但跌幅普遍都沒有太失控性擴大，稍微須注意的是部分尾盤拉抬的個股如台積電、台塑四寶最後一盤卻出現較明顯的賣壓回吐，也顯示今天台股抗跌的部分原因是來自週選擇權的莊家防守下的結果，未來仍需關注外資以及國際股市的後續反應。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 升至 1.42，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.72% 升至 14.33%，賣權平均隱含波動率由 20.33% 升至 20.85%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。