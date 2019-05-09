【野村投信】美中貿易談判最新發展評論

川普於 5 月 5 日無預警地放話威脅，將於 5 月 10 日將 2000 億美元的中國商品關稅從 10% 調高到 25％，令原以為即將達成協議的中美貿易戰疑慮再起。此消息一出造成全球股市同步動盪，但在去年體驗到關稅戰沒有贏家的實證後，野村投信預估全球最大兩個經濟體不會真想擴大爭端；目前判斷主要是美國希望透過提高關稅向中國施加壓力，以期加速達成協議。基本情境下我們認為貿易爭端的發展不會偏離持續協商的正道，惟美中貿易爭端與全球各國的經濟有著密不可分的關係，短期仍不可避免將對全球股市帶來信心面的影響。

美國股市：基本面不變，持續看好成長類股

全球股市短期將因貿易戰不確定性再度見到波動度提高，預估美股的修正幅度可能達 3~8%，但仍需視事件發展而定。基本情境是：美國總統選舉在即，川普將貿易戰升溫是為了逼迫中國在選前達成最終協議成果，會以不傷害美國經濟為基本前提，但談判手段應用之下市場波動難免。即使週五關稅課徵如期實施，推論無限期實施的機率仍不高，因為美國仍會顧忌此舉對經濟之影響。最終在選前應該會有名目上的協商成果得以展現，或至少雙方口頭上溫和達成共識，以彰顯美國此波貿易談判的成功。

在上述情境下，美股經濟基本面與企業獲利沒有太大改變，趁此回檔將創造許多第一季空手的投資者進場佈局機會，預估市場波動雖大但規模與耗時不會如去年第四季翻版。野村投信偏好美國勝過新興市場，仍然看好成長型類股，雖然下跌段波動較高但值得逢低承接。產業方面，精品股過去兩季中國經濟走緩都不影響其強勁成長，預期將持續維持穩健的基本面，雖短期獲利了結與市場氣氛造成回檔，仍相對看好。生醫類股持續受到美國醫藥政策風險的影響，短期回檔後低檔可承接，但中期表現優於大盤的機會較小。

歐洲股市： 短期波動難免，拉回加碼科技

川普再度抽打鞭子，目的是加速與中國達成貿易協議；結果反而可能促使美中延至數個月才達成協議，但過程中的不確定性，也可能導致全球貿易需求和企業活動下滑。

短期市場需要重新評估「川普風險」使評價修正，但歐洲企業基本面已逐步改善，下跌反而創造很好的買點。歐股對全球 / 中國工業景氣的變化較為敏感，短期建議減碼歐洲汽車、工業及原物料相關類股，拉回後加碼科技、商業服務等成長型類股。

日本股市：價值面具吸引力，留意長線買點

全球風險趨避向來對日股是雙重打擊，一來是股市的系統性風險，二則是日圓升值影響；然而依據歷史經驗，對長期投資者而言反為入市良機。日本股市估值目前已屆相當低的水位，東証一部指數未來 12 個月本益比低於 5 年平均 1.5 個標準差，選股機會依舊充沛，仍建議尋找估值偏低的資訊科技類股，及較不受消費稅影響的利基型內需類股，風險上須觀測美中貿易戰是否破局，若是協商延期則風險較小，然若破局，全球性的經濟放緩擔憂恐造成較大震盪。

中國股市：政策將支持復甦，消費類股有亮點

受到美國總統川普在推特上發表，將對 2000 億美元的中國進口商品關稅，從 10% 提高到 25%，造成本週一 (6 日) 中國股市大跌，上證指數下跌 5.58%，香港恒生指數也下跌 2.9%。

目前中國表示，首席貿易代表劉鶴仍會到華府進行貿易磋商。但我們認為因時間緊迫，預期談判難有雙方滿意的結果，恐將造成市場情緒的震盪；然而中國對經濟的托底政策已逐步推行，預期下半年景氣將溫和復甦，加上全球資金流入中國股市，目前中國 A 股及恒生指數本益比約 11 倍，相對歷史水準並未偏高。雖然指數在貿易戰不明下有所壓力，但產業面已出現回升的跡象，從選股的角度上仍有上漲空間，我們看好消費、化工等類股，建議投資人在市場情緒低迷時分批佈局。

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