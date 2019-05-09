【群益投信】大印度－選舉預期正向 印股支撐強

◆ 市場趨勢分析：

受原油價格上漲，印度通膨壓力上升，4 月 CPI 年增率升至 2.86%，印度 5 月綜合 PMI 降至 52.7，持續在 50 上方，工業生產年增率則由 1.7% 降至 0.1%，但出口成長升至 11%，進口小幅成長 1.4%，貿易赤字增加，整體經濟數據小幅下降，仍是持續成長。

印度央行 4 月為刺激經濟立場降息一碼至 6.0%，也把 2019 年到 2020 財政年度 GDP 成長預測，從 2 月預測的 7.4% 調降到 7.2%，但維持貨幣政策為中性，將來是否再降息視數據而定，預期 8 月仍有降息一碼機會。

國際油價從每桶 60 美元上漲到 70 美元，也讓印度通膨有上升壓力，除了原油外，食物價格也是影響印度通膨的要素，食物價格則須觀察印度雨季降雨量表現，若降雨在正常範圍內，食物價格上漲壓力小，農村收入也會增加，有利印度經濟表現，目前印度氣象局預估雨季雨量為歷史平均的 96%，而私人機構 Skymet 則預期今年雨量為歷史平均的 93%。雨量和氣候狀態近幾年難預估準確，仍需持續關注與季後的雨量變化。

4 月印度股市創歷史新高後拉回，一方面是獲利了結賣壓，一方面全球金融市場也面臨回檔修正態勢，而最影響印度總經數據的原油價格近期不斷攀升，對股匯市造成相當壓力。然在國會大選正向結果的預期下，拉回應不會太深，只是股市發動時間點，若提早發動，開票後可能會有利多出盡的現象。未來一個月以印度股市幾個觀察重點：

1.5 月 23 日國會大選結果

2. 企業財報

3. 總經數據 (CPI、進出口、IIP)

4. 國際金融情勢 (美元走勢 原油價格)

◆ 基金操作策略：

基金現階段前三大產業分別為金融、民生消費與科技。市場經過 3 月大漲後，目前處於回檔修正階段，信心較不足的中小型股回檔幅度較多，並未出現評價面跟上的走勢。因此目前策略是將投組持續集中於產業下半年將轉好，公司又具競爭力的個股上。而產業配置大方向以金融、消費、原物料、部分工業等為主要佈局標的。

◆ 投資優勢：

1. 經濟潛力大，成長性強：印度經濟結構改善，GDP 成長力道強勁，更添吸引力。

2. 改革紅利大，資金續買超：莫迪新政府改革推展，吸引內外資買超印度股市，多頭格局不變。

3. 消費紅利大，商機無限：人口年輕、所得持續增長，印度消費者信心連續六季勇冠全球，各產業商機無限。

◆ 基金持股概況：

1. 類股配置比重

2. 前十大持股

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