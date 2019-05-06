【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

川普於週末無預警宣布，將對中國出口到美國的 2000 億美元商品關稅由 10% 上調至 25%，衝擊今日亞股全面重挫，上証指數一舉失守 3000 點，儘管大立光因四月營收表現優異，股價表現強勢，不過電子類股依舊重挫超過 2%，加權指數收盤在電、金及傳產全面淪陷下，大跌 1.8%。

《國際金融市場焦點分析》

川普週日晚間於推特上發文表示，因中美貿易談判進度緩慢，且中國試圖重新談判先前已談妥之條件，將於本週五將先前只課徵 10% 關稅之 2000 億美元商品，調高至課徵 25%，同時威脅對尚未課關稅的價值 3250 億美元輸美商品，也課以 25% 的關稅，今日中國股市結束長假開市便應聲重挫，滬深兩市超過 3 千股下跌，僅不到百股上漲，上証指數重挫超過 5%，A50 期貨則是下跌超過 700 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國對伊朗全面制裁雖然 5 月開始生效，不過市場評估短期伊朗原油出口歸零的機率不大，同時市場機構調查，4 月包括奈及利亞、沙烏地阿拉伯及伊拉克的原油產量將會較 3 月增加，同時美國本土產量持續攀升至 2300 萬桶 / 日的歷史高水準，雖然上週五美國新增非農就業人數優於預期，短期提振油價，不過川普週末拋下震撼彈，美中貿易談判面臨破局風險，原油期貨於週一跳空大跌。

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