【永豐期貨】台指選擇權盤後－關稅人回神 亞股全跳水

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 232 點至 10860 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 37.12 點，電子期逆價差擴至 - 1.9 點，金融期逆價差擴至 - 0.64 點。現貨部分，三大法人賣超 143.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 10931 口至 21242 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 10743 口至 50008 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 8528 口至 16696 口。

週五美國股市在亮眼的非農就業數據下上漲收高，Nasdaq 創下連續 6 週上漲並刷新歷史新高，然而週末川普在推特抱怨中美貿易談判進度緩慢，並揚言將在 5 月 10 日本週五針對 2000 億美元的商品提高稅率至 25%，引發市場對貿易談判破局的擔憂，使週一早盤美指相關期貨都開低走低，台股跳空開低後失守 11000，而陸股一舉跳空開低失守 3000 大關後持續向下擴大跌幅，也連帶拖累台股持續偏空下行並失守 10900 關卡，終場加權指數下跌 199.18 點或 1.80%，收在 10897.12 點。技術面觀察，週台股一舉大跌近 200 點，除了跌破月線也失守 4 月底的頸線支撐，短線上檔壓力區漸增，型態似有 M 頭成形疑慮。整體而言，本週中國原訂 5 月 8 日赴美進行第 11 次會晤，市場將關注中國針對川普要脅後作出的正式回應，短線上多空均不宜過於躁進。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 11000~11100 點下移至 10800~11000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.54 降至 1.2，VIX 指數大增 4.04 至 16.45，而外資的賣權淨部位也轉為淨買 Put。整體而言，選擇權籌碼面已隨指數跳水而大幅度降溫，但尚未完全翻空。 (永豐期貨研調)



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