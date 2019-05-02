【永豐期貨】台指選擇權盤後－市場持續高檔觀望 台股收復萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 26 點至 10978 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 26.49 點，電子期逆價差擴至 - 1.4 點，金融期逆價差擴至 - 4.45 點。現貨部分，三大法人買超 50.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1219 口至 26511 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1047 口至 56707 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2106 口至 26887 口。

週三 Fed 決議維持基準利率不變，不過會後主席鮑威爾談話中暗示通膨低迷僅為短暫的現象，市場解讀降息機率下降，使美股尾盤擴大跌幅。但週四韓國股市開低走高翻紅，帶動台股跳空開高後順勢衝過萬一大關，而適逢週選結算日，買權 OI 最大量的上檔壓力區為 11050，指數在 9:30 衝高至臨近價位時調節賣壓湧現，鴻海、大立光都在差不多的時間拉回收斂漲幅，所幸台股下檔支撐也不弱，加上港股開低翻紅後一路穩步上行，讓指數即便回檔也並未回補跳空開高的多方缺口，終場加權指數上漲 36.76 點或 0.34%，收在 11004.49 點，成交量能下降 72.18 億至 1014.1 億。技術面觀察，加權指數開高走高留長上影線收復萬一關卡，目前指數持續呈現高檔震盪觀望，市場接著將聚焦本週五美國的非農就業數據。

選擇權分析

月選擇權 OI 最大量支撐壓力區維持在 10600~11200 點。而週選擇權結算後，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 升至 1.46，而外資在選擇權的部位也維持買 Call 賣 Put，整體選擇權籌碼面顯示偏多的力道再度升溫。 (永豐期貨研調)



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