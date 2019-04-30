【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美股那斯達克及標普 500 指數續創新高，不過今日電子權值股台積電、鴻海及大立光開盤不久後隨即壓回，拖累指數翻黑下挫，不過金融股再度扮演撐盤腳色，中信金、兆豐金及華南金等金控股均有逾１％的漲幅，尾盤台積電收斂跌幅，指數也由黑翻紅，收盤上漲 0.26%。

《國際金融市場焦點分析》

週二中國公布官方製造業 PMI 意外下滑 0.4 個百分點，服務業 PMI 也意外下滑 0.5 個百分點，稍後公布的財新製造業 PMI 也下滑 0.6 個百分點至 50.2，滬深兩市受到衝擊開盤小幅開低，隨即在白酒、養殖業及工業大麻等板塊輪番拉升下走高，不過保險及銀行板塊引領大金融走弱，限制了指數上行空間，兩市均有超過千股上漲，多方人氣有所回升，不過量能依舊低迷，以存量資金博弈為主。

《國際商品市場焦點分析》

5/2 伊朗制裁豁免權即將到期，OPEC + 的增產動向不明，市場缺乏明確的指引，導致昨日早盤原油跌逾 1%，不過晚盤受到中美貿易談判可望達成協議之消息激勵，及美國長短天期公債利差再度擴大，帶動金融類股上漲影響，推動市場風險偏好回升，輕原油由黑翻紅呈現上漲；美國公布 3 月個人消費支出比 2 月大幅增加 0.9%，推動美債殖利率上揚，帶動黃金走跌。

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