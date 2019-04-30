【永豐期貨】台指選擇權盤前－電子弱金融強 類股輪動台股震盪小跌

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 1 點至 10933 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 6.06 點，電子期轉為逆價差 - 0.21 點，金融期轉為正價差 1.2 點。現貨部分，三大法人賣超 18.87 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1727 口至 23888 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2227 口至 56448 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 318 口至 24364 口。

上週五美國公布第一季 GDP 報告初值為 3.2%，高於市場預期的 2.3~2.8%，激勵美國股市震盪後收高，標普 500 與Ｎsdaq 指數再創歷史新高。雖然韓國股市週一早盤開高走揚，但台股衝高至 5 日線附近後，主要權值股如台積電、鴻海、大立光都出現調節賣壓收斂漲幅，整體而言，今天電子股普遍走低，不過所幸類股輪動明顯，金融龍頭股如國泰、富邦金都有小幅收高，而無壽險金控股如玉山、中信、兆豐金漲幅更是都超過 2% 以上，讓金融指數上漲 0.97% 創波段新高，也使加權指數震盪後僅以小跌作收，終場加權指數下跌 13.41 點至 10939.06 點，成交量能較昨日增加 34.05 億至 1191.56 億。技術面觀察，週一日 K 開平走低留上下影線黑棒，雖然下檔 10900 連兩日有守，但上檔 5 日、10 日線反壓仍重，MACD 與 KD 指標持續偏空下行，短線技術面較不利多方上攻。

選擇權分析

目前週選 OI 最大量支撐壓力區縮窄至 10950~11050 點，但未平倉分布可以發現上檔壓力集中在 11050 點上，Call 高達 30144 口的 OI，而 11000 點 Call 的 OI 也高達 21360 口，反觀 Put 普遍都落在 1.5~1.6 萬口上下，顯示上檔的莊家壓力相對明顯。不過今日全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.28，且外資今天仍呈現買 Call 賣 Put 的偏多操作態度，整體選擇權籌碼面為中性偏多格局。 (永豐期貨研調)



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