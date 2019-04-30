【永豐期貨】台指選擇權盤後－靜待蘋果財報與Fed決議 台股震盪小漲28.67點



◆期貨走勢

台指期週二上漲 19 點至 10952 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 15.73 點，電子期逆價差擴至 - 1.09 點，金融期轉為逆價差 - 0.09 點。現貨部分，三大法人買超 20.41 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3842 口至 27730 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1306 口至 57754 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 417 口至 24781 口。

週一美國股市上漲收高，不過早盤韓國股市開盤後走低，台股盤中也回測昨日低點，所幸台積電、鴻海、大立光等權值股都有出現逢低買盤承接，而午盤過後更是多檔權值股收斂跌幅，而今天盤面上也是金融傳產相對強於電子類股，終場加權指數開高走高上漲 28.67 點或 0.26% 至 10967.73 點，成交量能較前日下降 175.09 億至 1036.56 億。整體而言，近期台股多方在 10900 的整數關卡有防守力道，但 5 日線與 10 日線轉為死亡交叉，上檔反壓也不弱，使指數持續維持震盪整理格局。短線上市場除了聚焦本週四的 Fed 利率決議與貨幣政策外，亞洲時間的 5 月 1 日早上公佈的蘋果財報也是台股近期能否站上萬一關卡的關鍵之一。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量部分，OI 最大量支撐壓力區集中在 10600~11200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 降至 1.27。外資在選擇權部位變化不大，而自營則持續擴大賣 Call 買 Put 的偏空態度。整體選擇權籌碼面降溫至中性架構 (永豐期貨研調)

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