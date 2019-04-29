【安聯投信】債市收漲 新興債、高收益債略降溫

綜觀已公布財報的美國大型企業表現大多優於預期，加上轉趨樂觀的美中貿易情勢使美股持續上揚，債市多呈上升趨勢，殖利率同時下跌；至於新興市場債，因阿根廷、烏克蘭主權債表現疲弱，延續前兩周走勢收低，回顧債券資金流向，除了投資級債券延繼前周流入的態勢，新興市場債、高收益債出現降溫的情況。

安聯投信指出，上周由美國商務部發布的國內生產毛額（GDP）為近期對美國經濟觀察的重要指標，整體 GDP 動能優預期，主要為出口貿易、庫存成長所致，值得注意的是，個人消費支出 PCE 明顯低於去年第四季，此一訊號顯示：美國下半年整體景氣走勢仍待觀察，整體而言，美國 10 年期公債殖利率單周下滑 3 個基本點，以 2.53% 作收；歐盟經濟支柱德國的 10 年期公債殖利率則在上周下滑 3 個基本點。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，相較於新興債近數周來的較為疲弱的表現，高收益債持續走高，上周以上漲 0.08% 作收，是現今市場值得投入的投資標的，以「短年期高收益債」來說，因存續時間短的特點，大大降低了對於利率的敏感度，在面對升降息與利空帶來的市場震盪時，展現了極佳的抗震度，在報酬 / 風險比方面更高達了 1.95 倍。

謝佳伶提醒，想選擇利空時能抗跌的債券基金，不可忽略「索提諾比率（Sortino）」此一指標，索提諾比率指市場下跌區間，承擔每單位風險所能締造之超額報酬，比率愈高，代表遭遇利空時更為抗跌，是衡量資產下跌風險、選擇債券基金的關鍵指標；根據統計，與美國高收益債、公債等收益資產相比，「短年期高收益債」的索提諾比率最佳，堪稱收益模範生。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，受惠於高收益債近日表現良好，新興市場高收益債雖因不同事件偶有波動及修正，也可做為投資人在歐美市場的布局之外分散風險的投資標的，創造更多元的資產配置，建議投資人可伺機參與亞洲高收益債券，強化收益的來源。

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