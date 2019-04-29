【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國第一季 GDP 成長率優於預期，納斯達克及標普 500 均創收盤新高，台股今日早盤在鴻海帶領下一度反彈逼近 11000 點，不過被動元件龍頭日商村田對景氣看法保守，引發被動元件族群賣壓，電子股成為今日賣壓中心，先前漲幅落後的金融股扮演撐盤要角，收盤加權指數小跌 0.12%。

《國際金融市場焦點分析》

貴州茅台 2018 年實現淨利潤 352.03 億元，比 2017 年增長了 30%，每股收益 28.02 元，該公司營業收入、淨利潤均創下自 2001 年上市以來最佳；另外，五大上市險企去年佔據上市公司投資收益前五大，中國人壽去年更賺超過千億人民幣；今日兩市走勢嚴重分化，早盤在券商股殺跌下，上證指數一度下跌逾 1％，不過 A50 指數兩大權值股茅台及中國平安均有超 3％漲幅，支撐 A50 期貨大漲超過 200 點。

《國際商品市場焦點分析》

俄羅斯盧加港的原油裝運業務回復，顯示俄羅斯原油供應問題已獲解決，市場對於原油供給問題擔憂緩解，加上 OPEC 於美國制裁伊朗的前景下，OPEC 有望增產原油，此外，在美國總統川普再度呼籲 OPEC 進行增產，以緩解制裁伊朗之後的全球原油供應問題，在美國總統川普呼籲之下，使輕原油期貨及布侖特原油期貨於週五晚間紛紛走跌，重挫近 3%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證