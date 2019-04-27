華新科、信昌電Q1獲利雙創同期高 華新科EPS 4.77元 信昌電1.58元

華新科 (2492-TW) 與旗下信昌電 (6173-TW)，今 (26) 日雙雙公告第 1 季財報，華新科第 1 季稅後純益 23.07 億元，季減 52.6%、年增 76.3%，每股純益 4.77 元；信昌電單季稅後純益 2.72 億元，季減 22.7%、年增 82.6%，每股純益 1.58 元，雙雙創下同期新高，不過佳邦第 1 季卻由盈轉虧。

華新科第 1 季營收 82.94 億元，季減 29%、年增 24.9%；毛利率 42.7，季減 19.33 個百分點、年增 6.91 個百分點；營益率 32.99%，季減 21.07 個百分點、年增 6.72 個百分點，稅後純益 23.07 億元，季減 52.6%、年增 76.3%，每股純益 4.77 元。

信昌電第 1 季營收 13.03 億元，季減 10.7%、年增 37.7%；毛利率 33.49%，季減 5.46 個百分點、年增 4.72 個百分點；營益率 26.24%、季減 5.5 個百分點、年增 5.98 個百分點；稅後純益 2.72 億元，季減 22.7%、年增 82.6%，每股純益 1.58 元。

華新科及信昌電受惠去年擴產，加上直銷客戶比重較高，雖然面臨被動元件景氣翻轉，但第 1 季仍雙雙繳出營收獲利歷年同期新高的佳績。

而華新科旗下天線元件廠佳邦第 1 季轉虧，單季營收 8.64 億元，稅後淨損 1588 萬元，每股純損 0.11 元，相較上季或是去年同期，都由盈轉虧。