【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際股市拉回修正  台股失守10日線



◆期貨走勢

台指期週五下跌 96 點至 10934 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 18.47 點，電子期轉為正價差 0.02 點，金融期轉為逆價差 - 2.54 點。現貨部分，三大法人賣超 77.51 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 6978 口至 22161 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 6632 口至 54221 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1365 口至 24046 口。

美股 3M 大跌 12.9%，創逾 30 年來最大跌幅，拖累道瓊收跌 130 點，晶片類股集體下跌，費城半導體指數跌 1.81%，當中 AMD、中芯國際、恩智浦、英偉達、高通均跌超 2%，英特爾、西部資料、德州儀器跌超 1%。台積電 ADR 收跌 2.5%，連帶台積電週五股價跳空開低，一度下探至 257.5 元，下跌 10 元，拖累加權指數重挫百點以上，加上英特爾第一季度營收和盈利優於預期，但下調全年獲利預期，股價盤後跌 8% 也加重台股電子股整體賣壓，盤中電子指數跌近 2%。而亞股也接近全面皆墨，日韓股市早盤開低走低，週四重挫的陸股早盤也續跌近 1%，多重利空衝擊台股盤中一度回測 10900 整數大關，終場指數收在 10,952.47 點，下跌 87.39 點，成交量 1,135.42 億元。技術面來看，周五指數跳空跌破萬一整數大關並跌破 10 日線支撐，且日 KD 指標與周 KD 指標同步死亡交叉向下，MACD 指標也同步死亡交叉，指數短線漲多累積較大技術面修正賣壓，建議逢彈可適度避險。

◆選擇權分析

隨著指數修正，今天週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 11000~11150 點下移至 10800~11050 點，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 降至 1.2。而外資也多買了許多 put，使 sell put 的淨部位大減 2.5 萬口。各項選擇權相關指標顯示偏多架構略為鬆動，偏多情緒出現較明顯的降溫。 (永豐期貨研調)

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