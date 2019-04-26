【永豐期貨】台指選擇權盤前－大立光回神 台股高檔震盪量縮小漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 21 點至 11030 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 9.86 點，電子期逆價差縮至 - 0.21 點，金融期轉為正價差 0.89 點。現貨部分，三大法人買超 8.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3465 口至 29139 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4735 口至 60853 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5153 口至 22681 口。

週三美股三大指數小跌作收，拖累台股早盤下跌開出，所幸鴻海、大立光出現買盤進駐呈現開低走高，而台塑、台化、南亞等權值股也都穩步走高，推升指數收斂跌幅翻紅，台指期盤中原本較低的委買口數也逐漸轉為超過委賣口數，終場加權指數上漲 12.22 點或 0.11%，收在 11039.86 點，成交量能下降 130.71 億至 1131.69 億。技術面而言，今天指數還是相對強勢，回測 5 日線後有守上攻，但畢竟上檔反壓仍重，在量能不出下要挑戰前高仍稍有難度。另外，今天下午兩點過後陸股跌幅擴大，終場下跌 - 2.43%，雖然目前對台指期盤後盤影響並不大，但晚間美股如何反應仍將是投資人關注焦點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 升至 1.39。VIX 指數下降 0.27 至 13.03。整體選擇權部位顯示市場中性偏多態度小幅增溫。 (永豐期貨研調)



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