【華冠投顧】台股如預期回測!下週摩台結算怎麼看?



◆武傑關注個股: 2327 國巨、4401 東隆興、8936 國統、3545 敦泰、4994 傳奇。

◆台股盤勢分析: 最終審判

費半的重挫下，台北股市早盤下跌 - 53 點開出，在台積電的領跌下，指數一度重挫 - 133 點；下半場金融、塑化逆勢走強，終場下跌 - 87 點作收，收在 10952 點，成交量 1137 億。

『凌遲』投資人的台北股市，今天終於開始『反作用力』的威力!! 今天三大法人同步賣超 - 77 億，外資也在期、現貨大幅減碼；整體籌碼面確實如我們先前擔心一樣，在沒有新資金進場下，恐怕外資籌碼也來到『臨界點』。不過，今天台股算是有守住 10920-11080『小箱型』的底點；加上目前追殺力道尚未放大，因此只能說『煙火秀』正式告一段落。緊接而來的是… 台股『最終審判』；建議投資朋友要積極持股汰弱。

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

6158 禾昌、1201 味全、1439 中和、3535 晶彩科、5481 新華、2404 漢唐… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

1312 國喬、2367 燿華、3704 和勤控、8210 勤誠、3189 景碩、1795 美時… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

