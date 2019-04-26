【華冠投顧】利空未擊潰多頭防線 大盤易守穩月線之上

◆盤勢分析

鎖定「疾風中的勁草」

前天提到「下半周多頭要儘快轉強上攻，因為從年初起漲至今，低量整理頂多休息一周就有續攻動能，如果多頭拖到下周摩台期結算還遲不表態，恐會引出不耐久盤的賣壓出籠」。

繼昨日遇到國際股市回跌利空後，今日屋漏偏逢連夜雨，台股又遇費半指數大跌利空，殺盤重心來自於台積電客戶「賽靈思」之重挫，受到拖累的台積電帶動大盤下破「萬一」關卡、五日線及十日線，終場大盤 - 87 點，OTC 指數回測月線 - 1.2%。

今日台股早盤的確帶出一些不耐久盤賣壓，然而好現象是中尾盤後成交量開始萎縮，"大盤委賣張數" 也降了下來，代表整體殺低力道不嚴重，反倒 "大盤委買張數" 在連續兩日利空衝擊下小幅擴增，顯示下檔有防守力量並且收盤也守住上周四 (4/17) 低點 10926，仍屬極強整理結構。

目前多方控盤格局不變，大盤守在 4/15 向上缺口 10836~10849 之上視為強勢整理（同時市場關注的月線支撐也差不多在這個位置），整理過後有再挑戰去年高點的潛力，多頭最重要的強弱支撐仍看 4/8 向上缺口 10741~10759。

＜操作策略＞

從這兩天大盤在利空下的表現來看，多頭沒變心，預計下周大盤不難在月線之上穩住陣腳。今天的拉回不是壞事，更容易測試出誰強誰弱，個股適時「棄弱換強」，換到「疾風知勁草」標的。操作上不用害怕轉弱股小賠停損，擁有挑出 "強勢股" 的方法，未來就能倒賺回來。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，《6158 禾昌》、《8928 鉅明》、《2501 國建》... 等高殖利率股成為資金避風港；《9921 巨大》、《6170 統振》在電動自行車出貨增溫下逆勢上漲；昨日遇利空的矽晶圓族群《6488 環球晶》、《3532 台勝科》... 不破昨低，《6182 合晶》更逆勢上揚，後續值得追蹤；單兵突破股則有《2404 漢唐》、《1707 葡萄王》、《5317 凱美》... 等。

弱勢股方面，今日高基期個股跌勢較重，包括《3105 穩懋》、《6451 訊芯 - KY》、《6176 瑞儀》、《2455 全新》、《2439 美律》、《3406 玉晶光》... 皆以重挫作收；被動元件龍頭《2327 國巨》仍在所有均線之下弱勢整理，雖然部分二線股線形不差，但儘量等龍頭重上均線糾結區，族群才有較大表現機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

