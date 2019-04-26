【日盛投顧】盤後分析－漲多後拉回整理 暫失萬一大關



◆盤勢分析

1. 周四美股四大指數漲跌互見，但半導體龍頭 Intel 業績展望不佳，亞洲股價普遍拉回整理。在 2330 台積電下跌帶動，台股早盤跳空低開，盤中本波強勢股陸續回檔，指數一路震盪走低，終場加權收在 10,952.47 點，下跌漲 87.39 點，跌幅 0.79%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長下影線黑 K，跌破 5、10 天的短天期均線。

(2) 量能：成交量快速縮至 1139.32 億元，後續上漲仍需補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體跌破零軸，呈現轉弱跡象。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 77.48 億元；外資 - 64.16 億元、投信 - 6.59 億元、自營 - 6.74 億元。

3.OTC 指數開低走低，終場收 142.03 點，下跌 1.20%，失守月線，目前下方支撐為 140 點。

◆強勢股拉回整理 高配息、金融逆勢抗跌

1.Intel 供應鏈：因美股 Intel 與賽靈思 (Xilinx)，1Q19 財報與後續業績展望不佳，牽動相關供應鏈廠商股價表現，2330 台積電早盤跳空下跌，相關的 AI6451 訊芯 - KY、PCB 2313 華通、網通的 2345 智邦全天股價走勢疲弱。

2. 季報表現不佳：PA3105 穩懋 1Q19 EPS0.37 元，表現不如市場預期，美系外資調降評等至賣出，周五股價下殺至跌，連動 2455 全新、8086 宏捷科收盤下跌超過 4%。

3. 高殖利率、金融：連接器 6158 禾昌現金減資搭配 10 元股息，股價連續第三天跳空上揚；2505 國建擬配息 2.1 元股價逆勢走高。此外，資金轉入低基期的金融股，2884 玉山金股價創波段高。

4. 生技、醫材：8436 大江因歐系及亞系外資同步喊買，股價再創波段新高。1707 葡萄王轉投資葡眾配息 76.2 元，激勵股價創近半年收盤新高價。

