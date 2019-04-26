【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

賽靈思測試模擬及數據中心業務表現不如市場預期，拖累美半導體類股走勢，加上美股盤後，英特爾公佈財報，其第二季度營運展望不如市場預期，導致英特爾股價重跌超過 7%，在美半導體財報不如預期影響下，今日台股表現同步受到拖累，下跌 0.79%。

《國際金融市場焦點分析》

中國貨幣政策走勢不明，市場擔憂人行緊縮疑慮再度升溫，加上近期市場傳出，中國內部非豬豬瘟的真實疫情較市場預期嚴重，美國瘦豬期貨連續幾日重挫打入跌停，導致今日養殖概念股紛紛重跌，帶動陸股走跌，不過午後，受到雲計算、5G 及券商類股上漲拉抬，導致陸股跌幅收斂；A50 指數受到金融及白酒上漲拉抬，使得 A50 指數呈現小幅上揚。

《國際商品市場焦點分析》

週四早盤波蘭和德國以污染為由，暫停自 Druzhba 油管進口俄羅斯原油，一度推升布侖特原油走高突破 75 美元，晚間美股開盤後因企業財報不佳走低，原油也回吐早盤漲幅，並在尾盤擴大跌幅；美國耐久訂單數據優於預期，不過在第一季 GDP 數據公布前美元遭遇賣壓，加上股市回檔引發避險需求回籠，對金價構成支撐；美國中西部地區預期將降雨，可能減慢播種速度，農產品因此反彈收高。

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