外溢保單今年首季熱銷 年增超過10倍 這三家公司最會賣

保險局從 2016 年 6 月推出「外溢保單」，金管會今 (25) 日宣布外溢保單銷售情形，截至今 (2019) 年第 1 季，外溢保單的初年度保費收入達 6735 萬元，年增超過 10 倍。外溢保單初年度保費收入前 3 名的保險公司依序為國泰人壽、南山人壽、富邦人壽。

根據保險局定義，只要是提供鼓勵機制，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為，以利健康促進正向效果的保單，就會歸類為「外溢保單」。

金管會目前已核准及備查 7 家壽險公司共 16 張具外溢保單，該類商品截至今年第 1 季，新契約銷售件數為 7790 件，比起去年同期的 1161 件、增加 571%，初年度保費收入約新臺幣 6735 萬元，較去年第 1 季的 572 萬元、增加 1077%。

而實物給付型保單方面，金管會目前已核准及備查 6 家壽險公司共 9 張實物給付型保單，該類商品截至今年第 1 季新契約銷售件數為 3 萬 8052 件，較去年第 1 季的 3 萬 4986 件、增加 8.76%，初年度保費收入約新臺幣 797 萬元，較去年第 1 季的 1018 萬元、減少 21.71%。

實物給付型保單的初年度保費收入前 3 名保險公司依序為：國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果之健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶保險的多樣需求。