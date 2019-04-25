散戶瘋買堆高富邦VIX溢價 證交所籲留意風險

財報業績亮眼推升美股指數持續攀高，與美股連動的 VIX 恐慌指數溜滑梯，但台灣投資人卻大舉搶富邦 VIX 指數股票型基金受益憑證 (00677U)，進而出現大幅溢價，引來證交所關切，祭出兩大措施因應，呼籲投資人留意潛在風險。

富邦 VIX 今天收在 5.1 元，比起今年初 9.25 元波段高段大跌逾 4 成以上，儘管價格一路下挫，卻澆不息投資人熱情，觀察近 5 個營業日買氣不減反增，價格越跌基金規模越大，進而出現溢價。

證交所表示，富邦 VIX 受益憑證最近連續 4 個營業日出現溢價超過 5% 的現象，融資餘額超過 70 萬個交易單位，為維護投資人權益，下周一開始連續 10 個營業日將採行因應措施。

證交所表示，所有投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券；信用交易部分也應收足融資自備款或融券保證金。此外，29 日起，信用交易融資成數從現行的 6 成調降為 5 成。

富邦 VIX 指數股票型基金是以美國恐慌指數為標的，而美國恐慌指數對應標的為 S&P500 指數，只要 S&P500 大跌，恐慌指數就會增加，推升恐慌指數大漲，富邦 VIX 也會跟著水漲船高，但近期美股走揚攀高，富邦 VIX 卻出現溢價，引來主管機關關切。