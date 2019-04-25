【華冠投顧】台股開低走高收紅，連3日站穩1萬1

台股今日開低走高，上漲 12 點，11039 點作收，創收盤價新高，成交量 1131 億元，價漲量縮格局

大盤指數自上週三台指期結算那一天起，攻上 1 萬 1 之後，至今 7 個交易日每天都見到 1 萬 1，但各位有沒有發現股票反而非常難做，沒續航力，不易賺，甚至很多人在此期間追高殺低.... 這三天大盤站穩 1 萬 1，也是同樣如此情況.... 例: 昨日非常強勢鎖漲停板的... 伺服器機殼廠 8210 勤誠與散熱模組廠 6230 超眾... 今天股價馬上重挫..... 勤誠跌 9.48%，超眾跌 6.66%，昨日強今日弱.，追價就套牢.! 盤面結構: 電子股漲 0.04%，金融股漲 0.03%，傳產股漲 0.28%，OTC 漲 0.2%。盤面焦點: 聯電 (2303) Q1 獲 EPS 0.10 元，Q2 本業拚轉盈，今啟動庫藏股、區間價 8.4~18.1 元，激勵股價飆漲停 13.1 元。帶動集團智原(3035)，聯詠(3034)，矽統(2363)，聯傑(3094) 以及原相 (3227) 等股價收紅。強勢股禾昌 (6158)，榮群(8034)，雷虎(8033)，味全(1201)，中和(1439)，光罩(2338)，中探針(6217) 以及漢唐 (2404) 等漲幅逾 5%。

大盤連 3 日站穩 1 萬 1，不過價強量弱，目前缺量及帶攻族群，量縮會震盪，個股也是如此，建議少量布局，多留現金，資金控管，靜待攻擊訊號，再全力以赴。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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