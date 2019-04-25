【豐銀投顧】旺宏之後，還有誰要動？

◆盤勢分析

我們的家族成員都知道筆者昨天將旺宏獲利了結賣出。原本打算這二天若有低點要再買回，而今天雖然的確還有低點可買進，但筆者覺得還有其他的個股值得投資，便不再執著。現今的盤勢很適合做短線，所謂短線，是除了當沖、隔日沖這種極短線以外，操作週期在 3-10 天之內的操作，我們都可以稱為短線操作。這種操作最大的優點，就是資金可以有效率的快速運用、回收; 再運用，再回收。透過這個過程，才能讓資金部位較小的人快速的增加其資本。指數來到這個位置，每天都有人認定會下來，但筆者認為這種情況最好不要預設立場，盤勢怎麼走我們就怎麼做。只要把操作的週期縮短，都可以把傷害降到最低！

在這原則之下，我們最近幾乎是每三到五天內就做一檔股票，志超、旭軟、資通、欣銓、億光、旺宏…，都是這樣獲利的。今天我們又進場了一檔新股票，他是金仁寶集團的個股。也是全球最大 HDD 硬碟代工廠。最近獲金士頓 / Seagate/WD 的 SSD 固態硬碟、iRobot 掃地機器人、Dyson 吸塵器及吹風機、聯想 3D 印表機代工訂單。其自有品牌「美容魔鏡 Himirror」、「HiMirror Mini 迷你姬」，可透過鏡頭辨識對用戶做膚質檢測，並提供保養建議，已於美國上市。自有品牌「XYZrobot 整合型服務機器人」。其「XYZlife Patch BC1 穿戴式心電圖裝置」已獲歐盟醫器認證。而在轉投資的部份，持有康舒 (22.35%)、泰金寶 (40.4%)、「三緯國際」(44.74%)，其 3D 印表機全球市佔第一。並與泰金寶合資「CCPH」(81%)，生產智慧家電、計算機、硬碟，也和「新世代機器人暨人工智慧公司」推出服務型機器人 "阿寶"、另外和金寶生物科技」生產 "植物工廠" 有機蔬菜，前年 EPS 0.28 元。去年 EPS 0.41 元；將配息 0.3 元。值得一提的是，這檔股票受惠中美貿易戰轉單潮，訂單能見度到 2020 年。這樣的優質好股有什麼好擔心的呢？大家且拭目以待，等到漲幅拉開時筆者自會公佈。

豐銀投顧 李世新 分析師