【華冠投顧】台股11000點震盪多空拔河!個股輪動!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、4401 東隆興、8936 國統、3545 敦泰、4994 傳奇。

台股盤勢分析:

煙火秀 25

台北股市早盤小跌 - 9 點開出，小幅回測 11000 點後，加權指數開始震盪走高；終場在大立光的拉高下，指數上漲 + 12 點作收，收在 11039 點，成交量 1131 億。

今天台股還是沒有變化『凌遲』情況，儘管國際股市的震盪幅度開始加大；但是台北股市依舊還在 10920-11080『小箱型』區間震盪。回顧過去一周，台股從『籌碼強震』開始；表面上台股類股快速輪動，但是仔細觀查卻是人氣股輪流爆量。這就是為什麼武傑對『萬一』行情還是相對保守的原因。今天三大法人現貨買超 + 8 億，外資期貨多單也重返六萬口水位；我們就期待趨勢快點表態，不然時間拖的愈長… 未來『反作能力』就會愈大!!

想了解更多分析的朋友們都可以免費在武財神 - 陳武傑 - FB 粉絲頁上了解!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6158 禾昌、1201 味全、1439 中和、1597 直得、3092 鴻碩、2404 漢唐… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4933 友輝、2367 燿華、3483 力致、8210 勤誠、3189 景碩、1795 美時… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。