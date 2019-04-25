GTI電子遊戲機展登場 鈊象今年主打「巨獸浩劫2」新款遊戲

2019 年 GTI 台灣電子遊戲機國際展今日開展，總統蔡英文親自蒞臨，她表示，全球遊戲產值年年成長 10%，希望未來最好的遊戲機台都在 MIT(台灣製造)。遊戲股中鈊象 (3293) 展出 36 款大型遊戲機以及 5 款經典手遊，盼藉著該展搶海外市場訂單。蔡英文指出，2018 年台灣電子遊戲機產業產值超過 300 億元，整個遊戲產業的產值更來到將近 580 億元，年成長率 10%，是最近 7 年來新高，這是世界級水準，有商機、有成績，政府也大力支持，希望最好的遊戲機台都是 MIT(台灣製)。



鈊象也展出 36 款大型遊戲機以及 5 款經典手遊，其中旗下的《機甲英雄》是一款由鈊象於 2011 年所推出的首款台灣自製「卡片遊戲機台」，並且銷售多國，包含中國、台灣、東南亞、義大利等，深受眾多玩家喜愛，2019 年再推出《機甲英雄 機鬥勇者》，邀請日本著名機械設計師柳瀨敬之為新推出的《機甲英雄 機鬥勇者》代機設與監修。



江順成指出，《巨獸浩劫 2》是今年推出的新款遊戲，在亞洲與東南亞銷售情況不錯，每台售價約 40-50 萬元，今年是鈊象主打產品。



由台灣商用電子遊戲機產業協會 (TAMA)、台灣數位休閒娛樂產業協會(TDEA) 及浩基有限公司 (GIT) 共同主辦的 26 屆 GTI 台灣電子遊戲機國際產業展今天在台北世貿一館開展，吸引包括鈊象電子、寶凱、飛絡力、尚芳、台灣元美等來自菲律賓、大陸、愛爾蘭、義大利及台灣等 50 多家廠商參展。

