熱門股—鈊象Q1税前大賺逾半個股本 周漲27%創33個月新高

鈊象 (3293-TW) 受惠 3 月與第 1 季營收均創歷史新高，加上第 1 季每股稅前盈餘達 5.35 元，等於單季稅前已賺超過半個股本，激勵近期股價走勢凌厲，本周股價沿著 5 日線向上攀揚，連 5 日收紅，周五 (12 日) 終場以 254 元作收，創近 33 個月以來新高價，股價單周強漲 27%，周線成功中止連 3 黑。

鈊象去年受到中國、美國等地區遊樂場所展店速度慢影響，加上庫存去化不易，使市場需求不盡理想，商用機台業務營收因此年減逾 3 成。不過，今年以來，在旗下遊戲銷售暢旺帶動下，整體營收表現明顯較去年第 4 季與去年同期回溫。

展望今年，鈊象商用機台將著眼中國、美國與東南亞等地，並將推出《機甲英雄 2》、《巨獸浩劫 2》、《極速賽車 5》等新品，原有的網路遊戲也將進行優化，以刺激玩家消費力道，增添營運動能。

鈊象 3 月、第 1 季營收均相當亮眼，3 月營收達 3.59 億元創新高，第 1 季營收達到 9.76 億元，季增 11%，年增 35%，同樣寫下歷史新猷，除營收創高外，鈊象也公告第 1 季自結損益，稅前盈餘達 3.76 億元，每股稅前盈餘 5.35 元，光是第 1 季單季税前，就已大賺超過半個股本。