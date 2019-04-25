Dropbox、Twitter 都有的「精實創業」精神：快快做、快快錯、快快改、快快做對！

文 / 《經理人月刊》陳彥丞

老牌雲端儲存服務公司 Dropbox 儘管在 Google 提供類似的服務後，退居市場老二，卻也在成立 10 年之際，走向上市之路。但這間公司的起點，只是一段 3 分鐘的「說明影片」，由其執行長德魯 ‧ 休斯頓 （Drew Houston）示範產品使用方法，就有數十萬人點閱，吸引了 7 萬 5000 人登記試用。

推出創新產品或服務時，我們總想準備萬全，希望一擊必中，但在創新、創業的過程中，經理人與創業家眼前不一定有「最佳實務」（best practice）可以依循。《精實創業》一書指出， 好想法、好技術不需要等到資源或策略到位，而是要盡快投入、得到結果，蒐集顧客反饋後再快速改進。

這樣從開發、評估到學習的過程，形成了精實創業的循環（參見圖表）。不斷執行這個循環的好處，是更快且精準地了解顧客想從你的產品或服務當中，得到什麼價值，而非猜測他們的需求。

快速推出產品，依回饋修正構想

精實創業是一個不斷循環的過程，可以分為 6 個步驟：開發、產品、評估、數據、學習和構想，如果組織能夠快速執行這些步驟的時候，就可以開發出更符合顧客需求的產品或服務。

本書作者艾瑞克 ‧ 萊斯（Eric Ries）指出， 每一次的精實創業循環都是替創業家與經理人帶來「軸轉」（pivot）的契機。軸轉代表企業採用新的假設，或轉向另一種成長方式，以改善成長停滯或衰退的現狀。

社群網站推特（Twitter）便是典型的軸轉案例，原本提供線上廣播服務，短文字的功能只是因應團隊彼此之間的溝通需求，卻意外受到歡迎並因此轉型。

改變產品訴求也是一種方式，圖片收藏與分享社群平台 Pinterest 最初目標是一本綜合各家服務品牌的商品目錄，使用者可以在上面蒐集想買的東西，附近商店有貨的時候就可以下單，但礙於當時行動支付技術還不夠方便，加上觀察到使用者比起消費，更喜歡蒐集，最後轉向讓使用者可以收藏、展示自己有興趣的物品圖片。

軸轉成功會帶來下一波成長動能，何時該轉卻很難掌握。 萊斯解釋，最明顯的訊號，是 現在的策略、做法已經愈來愈無法帶動成長。 其次，軸轉的徵兆通常是因為之前的產品行不通，但許多創業家會因為無法面對失敗，反而錯過轉型的契機。

而當執行精實創業循環之後，會因為提高測試、蒐集回饋的頻率，能更快了解成長趨緩甚至失敗的原因，即早偵測軸轉的時機。至於心態上的難關，他認為可以回歸體制，每個月召開軸轉會議，產品與業務團隊討論數據背後的意義，促使大家正視軸轉的必要性。

萊斯最後反思：精實創業講求速度，但如果太快了怎麼辦？當團隊過於講求速度，認為可以犧牲品質、所以對瑕疵視而不見時，長期下來反而會拖累公司，沒有辦法做出消費者真正需要的產品。

他建議， 每次蒐集完市場反饋要修正產品時，可以借鏡精實概念發明者豐田（Toyota）提出的「 5 個為什麼」概念，針對問題連續問出 5 個為什麼，找出真正的原因。 儘管在探究分析的過程中，腳步也許得慢下來，但當團隊習慣用這個方法解決問題，才能順利轉動精實創業的循環。

圖片來源 /《經理人月刊》

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 4 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 4 月

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