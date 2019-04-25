【華冠投顧】盤後分析：最怕不耐久盤

劉彥良 分析師

台股在 4/18 長黑 k 棒的高低點 10926~11077 點之間已經橫盤整理 5 個交易日，而這 5 個交易日的日均量僅 1167 億元，代表投資人開始觀望，後續最怕不耐久盤出現回檔，不過即使回檔也僅僅是漲多拉回，多方結構還是非常穩健。

若以整個亞股來看，台股真的非常強，因為南韓股市昨天就先破前低，今天再創新低。此外，上海和香港股市也在今天失守前低，所以要擔心的是亞股弱勢最終還是會影響台股。

雖然指數在橫盤，但中小型股還是輪流發威，前天節目分享的低本益比的老字號傳產股大漲 8% 再創波段新高，而老虎伍茲概念股明揚 (8420) 也大漲 6% 隨時突破區間整理再創新高。

手中持股有好表現自然值得開心，但我們也不能被喜悅沖昏了頭，既然會擔心台股不耐久盤，所以必須適時降低手中持股，先將部分獲利入袋收回資金，為的是將來在台股回檔整理結束才能從容不迫地在低檔布局，接下來幾天我們會視情況再進一步拉高現金比重。

4 月們我們鎖定營收成長股來操作也達到非常好的成效，而下個月我要鎖定的就是季報成長股，原則上是第一季獲利的年增率至少要在雙位數以上，如果還能改寫新高自然是更加不可錯過，投資朋友最近也可以先進行汰弱留強，為下個月的操作預留資金。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。